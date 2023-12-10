Можно определить самому без анализов. Врач объяснил, по каким признакам понять, что в крови повышен сахар и вам недалеко до диабета

Как вообще развивается болезнь? Почему ее обязательно нужно лечить, хотя избавиться от диабета полностью невозможно? Как понять, что сахар повышен без анализа? И какие симптомы присущи разным видам диабета? На эти вопросы отвечает доктор Ольга Шарапова.



Ольга Шарапова, заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова.

