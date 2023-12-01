«У меня была истерика, я кашляла и ревела»: что за болезнь вернулась к россиянам, которую врачи разучились диагностировать

«Когда тебя рвет на глазах людей — это унизительно»

Екатерина заболела в сентябре. Всё началось как обычная ОРВИ: температура, насморк, кашель вначале совсем слабый. К врачу не пошла, на носу был отпуск, взяла пару отгулов, чтобы отлежаться дома.



— Симптомы ОРВИ быстро прошли, но кашель оставался. Однако билеты были куплены — полетела в отпуск. Вот там начался настоящий треш. В первый же день открылся кашель, какого не было у меня никогда. Я шла по улице, и меня вырвало. Потом еще заложило ухо.



В отпуске я пошла к врачу. Он поставил мне ларинготрахеит, прописал таблетки и отпустил. Легче не становилось совсем. Кашляла до рвоты, болели абсолютно все мышцы. Никакие конфеты, чай, таблетки не облегчали кашель.

