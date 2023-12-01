«У меня была истерика, я кашляла и ревела»: что за болезнь вернулась к россиянам, которую врачи разучились диагностировать

Коклюш — весьма мучительная болезнь. Невыносимый кашель до рвоты может длиться месяцами. В сентябре только в одном Красноярском крае выявили в 125 раз больше случаев заболевания, чем в сентябре прошлого года. Наши коллеги из NGS24.RU расспросили людей, недавно перенесших коклюш, — истории довольно жуткие. Похоже, медики отвыкли от встреч с этой болезнью, поэтому диагностируют ее не сразу.
«Когда тебя рвет на глазах людей — это унизительно»
Екатерина заболела в сентябре. Всё началось как обычная ОРВИ: температура, насморк, кашель вначале совсем слабый. К врачу не пошла, на носу был отпуск, взяла пару отгулов, чтобы отлежаться дома.
— Симптомы ОРВИ быстро прошли, но кашель оставался. Однако билеты были куплены — полетела в отпуск. Вот там начался настоящий треш. В первый же день открылся кашель, какого не было у меня никогда. Я шла по улице, и меня вырвало. Потом еще заложило ухо.
В отпуске я пошла к врачу. Он поставил мне ларинготрахеит, прописал таблетки и отпустил. Легче не становилось совсем. Кашляла до рвоты, болели абсолютно все мышцы. Никакие конфеты, чай, таблетки не облегчали кашель.
Я прилетела обратно, дома стало еще хуже. Я кашляла всё сильнее, даже ночью. Я вообще не могла спать, потому что в горизонтальном положении задыхалась и кашляла еще больше. Рвало от кашля жутко. Пришлось каждый день пить препарат от тошноты, чтобы хотя бы можно было идти по улице.
Я выбрала врача по отзывам в 2GIS. Врач мне сказала, что это из-за почек, и назначила БАДы. Их я даже принимать не стала.
Потом был следующий врач, заявивший, что это точно пневмония. Правда, флюорография опровергла его умозаключение.
Затем я пошла к лору по отзывам с сайта «ПроДокторов». Он поставил мне фарингит и назначил таблетки. Результат нулевой. К тому времени я болела уже полтора месяца.
У меня была настоящая истерика, я кашляла и ревела. У меня жизнь стояла на стопе, я не могла ни работать нормально, ни спать. Спала я по часу-два, когда уже отрубалась от изнеможения.
Люди шарахались от меня на улице, как от прокаженной. Такого жуткого, лишающего человеческого достоинства заболевания я еще не видела. Когда тебя рвет на глазах других людей — это унизительно. Они сразу думают, что ты наркоманка или алкашка.
В общей сложности я прошла 8 частных врачей и потратила на всё про всё около 40 тысяч. Чтобы получить нулевой результат.
А потом по рекомендации знакомой я пошла в частную клинику, у которой в 2GIS по отзывам была тройка с плюсом. Именно там и диагностировали коклюш. Мне назначили препараты, которые подавляют кашель. И еще научили, что нужно спать полусидя, объяснили, как поднять матрас. Под него я положила крупные диванные подушки. Спина просто отваливалась наутро, но я спала! Это была уже победа! Правда, матрас из-за этого испортился, он погнулся, пришлось покупать новый, а это тоже недешево.
Сейчас я всё еще кашляю, но уже не так сильно. И сплю ночами. Препараты всё еще пью. Врач предупредил, что кашель продлится от двух месяцев до года, ничего не поделаешь. И сказал, что в этом году просто вал пациентов с таким же кашлем. В следующем году планирую поставить прививку от коклюша, — подытоживает Екатерина.
Статистика по коклюшу
Этой осенью в нескольких регионах России открыто признали подъем заболеваемости коклюшем. В Томской области — 164 случая (в прошлом году было два), в Челябинской — 182 случая (в прошлом году — 21), в Татарстане — 666 случаев (в прошлом году — 8).
Спросили в крупных сетевых лабораториях: стали ли люди чаще обращаться за анализами на коклюш или нет?
— В лаборатории «Гемотест» рост количества исследований на коклюш в Красноярске наблюдается с мая. В мае количество исследований на коклюш увеличилось на 33%, в июне — на 77% по сравнению с апрельскими данными. Каждый месяц до октября отмечается прирост количества исследований. Особенно резкий рост замечен в октябре — количество исследований на коклюш увеличилось в 23 раза по сравнению с апрелем, — сообщили нам в пресс-службе сети «Гемотест».
В «Инвитро» согласились, что всплеск заболеваемости есть, но предупредили, что вести статистику по взятым анализам не имеет смысла. Самый распространенный анализ на коклюш — бактериальный посев — даст результат лишь на раннем сроке болезни, а берут его обычно, когда человек кашляет уже не первую неделю. Более информативен мазок из носоглотки методом ПЦР. Но и он необязателен для постановки диагноза.
— Диагноз, как правило, ставится на основании приступов характерного спазматического кашля. Кашель с репризами (задержка дыхания между приступами кашля), с тошнотой и рвотой с отхождением вязкой мокроты в конце приступа — это основной клинический симптом, который позволяет поставить диагноз «коклюш» без лабораторного подтверждения, — пояснил нам инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
А что с диагностикой?
А с диагностикой, похоже, всё непросто. Красноярка Нина закашляла в конце июня. Как многие, подумала, что это легкая простуда, которая сама пройдет. В середине июля она всё же пришла в поликлинику и рассказала, что кашель нарастает уже две недели. На снимке легкие были чистыми, а других анализов ей не назначили. Поставили диагноз «бронхит», выписали муколитики и антибиотики.
— Следующие две недели кашель только усиливался. Начались спазмы: горло смыкается, я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сатурация в эти моменты падала до 87. Я снова пошла к врачу, а она: «Странно, должно было пройти, наверное, у тебя астма начинается». Ни анализов, ничего. Назначили ингаляции, они немного снимали спазм. Но от кашля началась межреберная невралгия, болела спина, болела голова, — вспоминает Нина.
В конце июля кашляла уже вся семья. Взрослые задыхались, двое привитых детей просто кашляли. В августе Нину спас телефонный разговор со знакомой инфекционисткой: услышав в трубке кашель, знакомая предположила коклюш.
— Я на следующий день сдала анализы в частной лаборатории, и они показали, что у меня коклюш. Я даже не представляла, что эта болезнь вернулась. Опубликовала пост в соцсети, а мне начали многие писать, что они тоже переболели летом. Сейчас я кашляю 4–5 раз в день легким кашлем. Прошло пять месяцев, — говорит Нина.
Мы попросили наших читателей поделиться своим опытом, если они болели коклюшем недавно. Нам написали 17 человек. Истории у всех разные, но у большинства есть общий момент: врачи в поликлиниках далеко не сразу понимают, что происходит. Первое время они назначают препараты от более привычных болезней: пневмонии, бронхита, астмы.
— Я и старшая дочь заболели в июне. Жуткий кашель, ни спать, ни есть, приступы до рвоты. Ни педиатр, ни терапевт диагноза не поставили. Мы пропили два курса антибиотиков, ингаляции с чем только ни делали, ничего не помогало. Единственное спасение — увлажнитель воздуха, жили с ним в обнимку круглосуточно. Наконец, сами пошли и сдали анализы платно, подтвердился коклюш, — рассказывает Татьяна.
— Заболела коклюшем два месяца назад. Врачи в поликлинике за две недели больничного коклюш никак не диагностировали. Помогла знакомая врач, — делится Александра.
Жанна в сентябре привела детей к врачу. Поначалу просто лечили кашель. Через две недели назначали антибиотики. Еще через три недели женщина настояла, чтобы у детей взяли анализы на разные инфекции, в том числе коклюш. Его и нашли.
У Ольги 12-летний ребенок заболел в июне. После трех недель кашля с рвотой мать уговорила педиатра назначить анализы. Обнаружили коклюш. В июле у самой Ольги появились такие же симптомы. Она обратилась к врачу, предупредила, что дома есть подтвержденный «коклюшный» ребенок, просила назначить соответствующий анализ и ей, но не тут-то было.
— Врач сказал, что это детская болезнь, взрослые коклюшем не болеют. Я десять дней не могла спать лежа, только сидя. Кашель до рвоты. Пропила по назначению врача антибиотик — не помогло. Потом начались приступы удушья. Дальше обращалась экстренно в краевую, была у пульмонолога, у лора — поставили диагноз «бронхиальная астма». Лучше стало только в октябре, когда пропила антибиотик именно от коклюша, — сетует Ольга.
Юлия с мамой и маленькой дочкой кашляют с сентября. Пошли на анализы в частной клинике. Мазок ничего не показал (ранняя стадия болезни давно прошла), поэтому сдали кровь. Взрослые получили диагноз «коклюш». А у малышки не смогли взять кровь из-за мелких вен, поэтому у нее нет официального диагноза.
Вводят ли карантин в школах?
В управлении образования Красноярска нам 20 ноября пояснили, что карантинные ограничения по коклюшу действуют в двух школах города, заболевших — 7 человек.
Однако опыт наших читателей показывает, что информация о коклюше у ребенка не всегда доходит до школы.
— На вторую неделю кашля пришли к педиатру, она просто назначила средства от кашля. В итоге сами диагностировали при помощи интернета, потом сдали анализы в лаборатории, подтвердили коклюш. Снова пришли к педиатру, а она сказала никому [про диагноз] не говорить, чтоб школу на карантин не закрыли, — сообщает Ирина.
Похоже, что вопрос карантина в школах довольно сложный.
— Учимся в гимназии
Надежда живет в Солнечном, ее
— Карантин ввели, но дети как ходили по классам, так и ходят. И в чем заключался карантин — непонятно. Видимо, в том, что учитель написала в родительский чат «карантин 21 день» и «без справки не приходить, даже если пропустили один день», — разводит руками Надежда.
Профилактика
Главная профилактика коклюша — это вакцинация. Прививку детям делают троекратно: в три месяца, в четыре с половиной и шесть месяцев. Потом в полтора годика проходит ревакцинация. Это делается планово по полису ОМС.
Однако в Роспотребнадзоре нам уточнили, что, по данным различных исследований, в течение 10–12 лет после полного курса вакцинации уровень защиты может снижаться.
Для взрослых бесплатной вакцинации не предусмотрено. Взрослый человек может привиться в частной клинике за свой счет. В Красноярске это стоит в основном 3 тысячи рублей.
В 2019 году Минздрав предупреждал: родители всё чаще отказываются от вакцины против коклюша, и со временем это может привести к негативным последствиям.