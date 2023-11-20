Останетесь инвалидом или умрете: почему нельзя игнорировать варикоз? Ответил флеболог

Чувствовали хоть раз, как у вас во сне сводит ногу? Может, замечали выпирающие вены на икрах? Или ощущали, что ноги гудят и стали тяжелыми к вечеру, будто две гири? Всё это может сигнализировать об опасном заболевании, которое по статистике специалистов, встречается у каждого третьего.
В новом выпуске рубрики «Неловко спросить» разговариваем о варикозе с флебологом клиники «Медикал Он Груп» Арменом Геворкяном.
Флеболог — это сосудистый хирург с узкой специализацией. Он занимается профилактикой и лечением венозных сосудов.
— Давайте сразу разберемся, что такое варикоз и чем именно он опасен.
— Варикозная болезнь — это расширение, деформация подкожных вен нижних конечностей. В норме у нас по венам кровь должна течь снизу вверх, то есть к сердцу. Для этого в венозной стенке есть специальные клапаны, которые должны смыкаться, чтобы кровь двигалась против силы тяжести. При варикозе из-за деформации клапанного аппарата кровь движется в обратную сторону. Давление в венах увеличивается, в результате появляются варикозные узлы.
— Как распознать у себя варикоз? Существуют ли признаки, говорящие о том, что человеку грозит это заболевание в будущем?
— Если речь идет о варикозной болезни, то это расширенные вены в виде узлов, шишек, которые видны в положении стоя, и пациенты обращают на это внимание. Что касается симптомов варикозной болезни, то чаще всего пациенты предъявляют такие жалобы, как тяжесть, утомляемость, ноющие боли, ночные судороги в ногах, отечность, кожный зуд. Всё это появляется к концу рабочего дня, то есть после нагрузок, проходит после ночного отдыха. Если хотя бы один из этих симптомов вы у себя определяете, то необходимо обратиться к флебологу.
— Сосудистые звездочки — тоже признак варикоза?
— Здесь надо разделить. Сеточки-звездочки не представляют угрозу для жизни. Это внутрикожные сосудистые изменения, несущие лишь косметический дискомфорт. Если их не убирать, всё, что может произойти страшного, — это увеличение их размеров. Выглядеть будет некрасиво.
Само не пройдет
— А что произойдет, если человек будет игнорировать наличие варикоза?
— Самым грозным осложнением, которого боятся все пациенты, является тромбоз. Учитывая то, что вены расширены и не выполняют свою функцию, там происходит застой крови и увеличивается риск образования тромбов. Опасность заключается в том, что они могут оторваться и улететь, что приведет в лучшем случае к инвалидности, а в худшем к летальному исходу.
Кровотечение из варикозно измененных узлов. Крайне неприятная ситуация. Варикозная вена находится близко к коже, любая травматизация — порез или удар — может привести к повреждению венозной стенки и вызвать кровотечение, которое достаточно тяжело остановить дома самостоятельно.
Еще одним осложнением варикозной болезни является образование болезненных ран (трофических язв) на голени и стопе. Причиной которой является хроническое нарушение венозного оттока. Эта рана постоянно болит, мокнет, увеличивается в размерах, пациенту приходится постоянно делать перевязки. Всё это ухудшает качество жизни. Подобные раны образуются у тех, кто не лечит варикоз в течение многих лет.
Поэтому варикоз — это не безобидное заболевание, само оно не проходит, всегда прогрессирует, и нужно своевременно обращаться к специалистам, для того чтобы избавиться от этой болезни и предотвратить такие серьезные осложнения.
— Кто чаще всего страдает от варикоза? Мужчины или женщины? В каком возрасте и почему?
— Как говорится, любви все возрасты покорны. Такая же история с варикозом. Обращаются пациенты от
Основная причина развития болезни — это наследственность, примерно у 80% пациентов. При сборе анамнеза пациенты часто рассказывают, что те или иные проявления варикоза есть и у их ближайших родственников. Помимо наследственности, есть факторы риска, усугубляющие варикоз. Это лишний вес, тяжелый физический труд, статичные нагрузки (сидячая работа, стоячая работа). У женщин — беременности, длительный прием гормональных препаратов. Мы очень часто видим тромбозы на фоне гормональной терапии у женщин. Перед их приемом рекомендуем обязательно консультироваться с врачом-флебологом.
— Есть несколько стадий варикоза. Как они проявляются? На какой стадии и каким образом легче всего вылечить данное заболевание?
— Честно говоря, мы не любим выделять стадии. Это не совсем целесообразно. Приходит пациент: у него есть варикоз, жалобы. Клапан не работает, кровь идет в обратную сторону, расширяя всё на своем пути. И течение болезни зависит от особенностей организма. Если организм натренирован, то долгое время у такого пациента не будет жалоб. Но в один момент организм перестанет компенсировать всю эту историю и появятся ощущения в виде тяжести, отеков к концу дня, судорог по ночам, которые заставляют пациентов быстро отреагировать и показаться специалисту. Потому что это достаточно неприятно. Если на ногах есть измененные вены, у вас есть жалобы, нужно обратиться к специалисту, он назначит вам необходимое лечение.
Операция без наркоза
— А как современная медицина лечит варикоз? Медикаментозной терапии будет достаточно? Или необходима операция?
— Сосудистые сетки обычно лечатся с помощью склеротерапии. Это не операция, это процедура, которая заключается в том, что с помощью микроигл в эти сетки и сосудистые звездочки вводится специальный препарат и вена закрывается и исчезает. После этой процедуры, обычно назначается на неделю компрессионный трикотаж только днем. Процедура не требует подготовки и анализов, выполняется достаточно быстро. Обычно бывает необходимо 2–3 процедуры.
Если же речь идет о варикозной болезни, то на сегодняшний день самый эффективный метод ее устранения — это ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция). Это современный малотравматичный метод, который заключается в том, что под ультразвуковым контролем делается прокол кожи, в вену устанавливается лазерный световод, создается местная анестезия и вена закрывается, запаивается лазером. В результате вена полностью выключается из патологического кровотока, превращается в тонкий фиброзный тяж, который постепенно в течение нескольких месяцев рассасывается. И самое главное — что после нашего вмешательства не остается практически никаких следов в отличие от хирургических открытых традиционных операций, после которых остается множество рубцов.
Хочется обратиться ко всем пациентам, которые длительное время страдают от варикозной болезни, но боятся лечиться. Раньше лечение было достаточно сложным и длительным: нужны были госпитализация, наркоз, длительная реабилитация. Сейчас на дворе XXI век. Современное лечение амбулаторное, в больницу ложиться не нужно, наркоза никакого нет, всё делается под местной анестезией. В этот же день пациент идет домой, занимается своими делами и не выпадает из обычного образа жизни. Пациент на второй день может спокойно выйти на работу. Лежать не нужно. Нужно больше ходить, двигаться, активничать.
Как проходит эндовенозная лазерная коагуляция: под местной анестезией, без наркозов и разрезов. Делается несколько проколов, через которые проводится специальный лазерный световод и вена запаивается изнутри. Не выдергивается, не вытягивается через разрезы, а запаивается. Со временем она рубцуется, рассасывается и исчезает. На это уходит 2–3 месяца. Болезненных ощущений нет, пациент не чувствует, что происходит внутри вены. Занимает это минут 20–40. Очень часто мы делаем две ноги за раз.
— Что насчет медикаментозного лечения?
— А вот таблетки не имеют лечебного эффекта. Мы их назначаем для профилактики, для облегчения симптомов варикозной болезни. Сами по себе таблетки не могут вылечить варикоз. Курс лечения, который активно рекламируют по ТВ, стоит недешево. Поэтому вместо того, чтобы пить их всю жизнь, лучше обратиться к флебологу и определиться со способом лечения. Если показана операция, сделать ее и жить спокойно.
Многие пациенты не понимают, зачем соглашаться на операцию, если варикоз может вернуться. Но ведь когда мы идем к стоматологу с больным зубом, который требует лечения, нам доктор объясняет, что нужно показываться раз в год и проводить профилактику, чтобы остальные зубы не пришли в непригодность. Здесь история точно такая же. Главное — вовремя приходить на профилактические осмотры, так как варикоз — хроническая болезнь. И самостоятельно пациент с ней справиться не может.
— Как защитить себя от варикоза?
— Всё зависит от группы риска. Если у близких родственников пациента есть проблемы с варикозом, то нужно показываться врачу хотя бы пару раз в год. Если нет, то обращаться при жалобах. При каких: отеки, тяжесть, напряженность, судороги в ногах, выпирающие вены. Если вы работаете на сидячей работе, надо вставать хотя бы раз в час и 5–10 минут ходить и двигаться. То же самое касается и стоячей работы.