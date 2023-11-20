Останетесь инвалидом или умрете: почему нельзя игнорировать варикоз? Ответил флеболог

— Давайте сразу разберемся, что такое варикоз и чем именно он опасен.

— Варикозная болезнь — это расширение, деформация подкожных вен нижних конечностей. В норме у нас по венам кровь должна течь снизу вверх, то есть к сердцу. Для этого в венозной стенке есть специальные клапаны, которые должны смыкаться, чтобы кровь двигалась против силы тяжести. При варикозе из-за деформации клапанного аппарата кровь движется в обратную сторону. Давление в венах увеличивается, в результате появляются варикозные узлы.