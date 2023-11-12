«Дьявол, которого мы не знаем»: почему врачи говорят так о новом варианте коронавируса JN.1

Новые мутанты: вакцины бесполезны

Штамм «пирола» (BA.2.86) еще не добрался до России, как и его «дочка» — JD.1. Но его доля уверенно увеличивается, хотя мир в полной мере и не ощутил его влияния. Правда, эксперты уже бьют тревогу, ведь вирус и его подвиды совершенствуются, приобретая дополнительные мутации.



Согласно данным, опубликованным китайскими учеными, JN.1 несет мутацию, которая дает ему дополнительные возможности уклонения от иммунитета, пишет издание The Mirror.

