«Дьявол, которого мы не знаем»: почему врачи говорят так о новом варианте коронавируса JN.1

Вирусологи наблюдают за распространением нового, более совершенного варианта коронавируса — JN.1. Это подвариант «пиролы» под названием JD.1. Он уже замечен в США, Британии, рост заражений им отмечается по всей Европе, в частности во Франции и Бельгии, рассказывает «Доктор Питер».
— Пока речь идет об отдельных случаях, — отмечает биолог Анча Баранова. — Но беспокоит еще более заметное ускользание этого нового вируса от нейтрализации вакцинными антителами.
Новые мутанты: вакцины бесполезны
Штамм «пирола» (BA.2.86) еще не добрался до России, как и его «дочка» — JD.1. Но его доля уверенно увеличивается, хотя мир в полной мере и не ощутил его влияния. Правда, эксперты уже бьют тревогу, ведь вирус и его подвиды совершенствуются, приобретая дополнительные мутации.
Согласно данным, опубликованным китайскими учеными, JN.1 несет мутацию, которая дает ему дополнительные возможности уклонения от иммунитета, пишет издание The Mirror.
— Есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что вариант JN.1 может быть более заразным, чем предыдущие варианты, — считает Томас Руссо, профессор и руководитель отдела инфекционных заболеваний в Университете Буффало в Нью-Йорке. — Если случаев с JN.1 будет всё больше, даже обновленная вакцина не защитит от тяжелой болезни.
Александр Соловьев — врач лабораторной диагностики, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «Медлабэксперт». Личный сайт.
— Более совершенный вариант JN.1 снизил эффективность антител вдвое по сравнению с «материнской» «пиролой» и компенсировал слабость «пиролы» (избегает нейтрализации антителами первого класса), — рассказал эксперт Александр Соловьев. — По мнению ведущих вирусологов, подвариант коронавируса JN.1 изменит правила игры. Это лишь вопрос времени. Новые варианты вируса, в том числе и JN.1, — это дьявол, которого мы пока не знаем.
Рост заболеваемости продолжится
В России пока преобладает штамм коронавируса «арктур» (ХВВ.1.16), его доля составляет 30%. «Эриде» до доминирования еще далеко — 20%. Встречаются flip-мутанты из Китая (HK.3) и Доминиканы («форнакс»). «Пирола» в России пока не выявлена. Доминирующего в США flip-мутанта HV.1 в России тоже нет.
Рост заболеваемости в России будет продолжаться и в ноябре, пока «эрида» не станет доминирующим вариантом. Заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти. А дальше всё будет зависеть от новых вариантов — JN.1 и других мутантов.
Симптомы заражения
По обновленным данным, каких-то особенных признаков болезни, если человек подхватил вирус «пирола» или JD.1, не наблюдается. Чаще всего симптомы ковида типичны. Это:
- высокая температура;
- кашель;
- сильный насморк;
- головная боль;
- боль в горле;
- одышка;
- мышечные боли;
- потеря вкуса или обоняния.
Вакцина для подростков
В Сеченовском университете Минздрава России начались клинические испытания обновленной вакцины «Гам-Ковид-Вак М». Новый препарат получил название «Спутник М». Он предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вирусологи модернизировали раннюю версию. Новая вакцина позволит защитить подростков от циркулирующих сейчас штаммов ХВВ штамма COVID-19 омикрон.
Помогать в исследовании будут 50 детей. Им два раза сделают укол с интервалом в 21 день. Сразу после вакцинации за их состоянием будут следить медики. Полный период наблюдения составит 180 дней.
«Эффективность вакцины упала»
Ранее мы рассказывали, что вакцина «Спутник V» утратила защитные свойства от коронавируса, а прививаться россиянам пока нечем. Об этом MSK1.RU рассказал микробиолог и директор Центра имени
Всё дело в том, что коронавирус очень часто меняет свою антигенную структуру, поэтому необходимо регулярно разрабатывать новые варианты вакцин. Однако в этом году сделать это, по всей видимости, не успели.
— Начиная с июля 2022 года, когда появились омикроны 1, 2 и 3, «Спутник V» стал защищать от ковида хуже в 8 раз. Дальше — больше. Когда появились омикроны 4 и 5, эффективность вакцины упала в 16–20 раз. Когда появился штамм XBB.1.5, она [вакцина] просто перестала защищать, — сказал MSK1.RU Гинцбург.
По словам микробиолога, вакцину не успели поменять, потому что ВОЗ не дала на это никаких инструкций, а собственные рекомендации российское здравоохранение пока не разработало.
При этом Гинцбург отметил, что сейчас россиянам нечем прививаться от вируса. Несмотря на то что зарегистрировано много других вакцин, их эффективность не доказана. Сейчас в России ведутся разработки нового антигенного варианта прививки.