Правда ли, что подсластители из газировки могут вызвать рак? Объясняют врачи

Вряд ли найдется человек, который никогда не слышал о том, что готовые продукты с большим количеством консервантов не очень-то полезны — врачи об этом говорят регулярно. Однако «не очень полезны» или даже «вредны» мало кого пугает всерьез, слишком уж это абстрактное понятие. А вот информация о том, что какой-то продукт или его составляющая способны вызвать рак, уже вызывает больше тревоги. Так что не удивительно, что многих заинтересовал вред аспартама, когда в конце октября СМИ облетела новость о том, что его теперь добавляют в газированные напитки вместо сахара — этот подсластитель считается потенциальным канцерогеном. Мы поговорили с врачами и изучили данные ВОЗ, чтобы разобраться, действительно ли опасен аспартам и какие еще добавки в знакомых продуктах могут вызывать онкологические заболевания.
Аспартам — искусственный (химический) подсластитель, пищевая добавка E951. Открыт был в 1965 году, с
Искусственный подсластитель начали использовать давно, и не только в газировках. Как пишет Всемирная организация здравоохранения, встретить его можно в жевательной резинке, мороженом, йогуртах, готовых сухих завтраках, а также в составе зубной пасты и лекарственных препаратах — например, жевательных витаминах или леденцах от кашля. При этом в июле 2023 года подразделение ВОЗ классифицировало аспартам как возможно канцерогенный для человека.
— Новость о том, что подразделение Всемирной организации здравоохранения, а именно Международное агентство по изучению рака, признало аспартам канцерогеном, можно встретить в западных и отечественных СМИ. Однако есть важный нюанс: МАИР относит аспартам не к однозначно канцерогенным веществам, а к категории 2B — это «возможные канцерогены», — подчеркивает эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. — Рядом с аспартамом в той же группе, например, числится присыпка с тальком для промежности — а это, что важно, аптечный продукт, который многие мамы покупают для маленьких детей и используют как уходовое средство уже не один десяток лет. Экстракт листьев алоэ тоже входит в эту категорию, но с косметикой и гелями на основе растения никто не спешит расставаться.
По словам гастроэнтеролога, если посмотреть на списки канцерогенов, то можно найти куда более опасные по классификации МАИР продукты. Например, красное мясо относят к группе 2A — это уже не «возможные», а «вероятные» канцерогены. Алкогольные напитки вообще числятся в группе под номером 1 — то есть у МАИР имеются достаточные доказательства того, что они способны вызвать рак.
— Сравнивая аспартам с другими веществами, в том числе из более «опасных» категорий, можно сделать только один вывод: однозначных доказательств канцерогенности этого подсластителя пока что нет. Но это совершенно не значит, что можно злоупотреблять газировкой с сахарозаменителем — нужно знать меру, — говорит Екатерина Кашух.
Мера, кстати, есть вполне точная — ее установил Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Комитет заключил, что для человека безопасно употребление 0–40 мг/кг массы тела аспартама в сутки.
— Например, если в банке диетического безалкогольного напитка содержится 200 или 300 мг аспартама, то для превышения допустимого суточного потребления (при отсутствии других источников поступления аспартама в организм с пищей) взрослый человек с массой тела 70 кг должен выпивать более 9–14 банок напитка в день, — пишет Всемирная организация здравоохранения.
Что касается других пищевых добавок, то их использование регламентируется СанПиНом и Техническим регламентом таможенного союза. Ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова говорит, что сейчас в России запрещены восемь пищевых добавок:
- краситель Е121 (цитрусовый красный)
- краситель Е123 (амарант)
- краситель Е128 (красный 2G)
- консервант Е216 (пропилпарабен)
- консервант Е217 (натриевая соль)
- консервант Е240 (формальдегид)
- улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия)
- улучшитель хлебопекарный Е924b (бромат кальция)
Канцерогенами при этом считаются только красители Е121, Е123, Е128, бромат калия и формальдегид. Остальные запрещены из-за другого негативного влияния — например, бромат кальция оказывает токсичное воздействие на кожу и слизистые оболочки человека. Прочие добавки, которые не входят в этот список, считаются безопасными.
— Существует мнение, что все пищевые добавки могут негативно влиять на здоровье человека. Однако очень часто под маркировкой «Е» обозначают натуральные вещества: Е100 — куркумин, Е101 — рибофлавин (или витамин В2), Е160 — паприка, Е140 — хлорофилл и многие другие полезные для здоровья вещества, — говорит Виолетта Бурдакова.
Но всё же доктор полагает, что не следует увлекаться продуктами, в составе которых «ешек» слишком много — некоторые пищевые добавки при регулярном и чрезмерном употреблении способны негативно воздействовать на здоровье.
— Если хочется питаться правильно, лучше выбирать продукты с максимально простым и понятным составом, а не с длинным списком из различных ингредиентов, которые невозможно распознать без поискового запроса в интернете, — согласна с коллегой Екатерина Кашух.
И стоит помнить, что даже стопроцентно натуральные продукты тоже могут навредить — если есть их слишком много или готовить неправильно. Например, врачи советуют не усердствовать с употреблением красного мяса и чеснока.