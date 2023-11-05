Правда ли, что подсластители из газировки могут вызвать рак? Объясняют врачи

Аспартам — искусственный (химический) подсластитель, пищевая добавка E951. Открыт был в 1965 году, с 1980-х стал широко использоваться в пищевой промышленности. Аспартам в 200 раз слаще сахара при аналогичной калорийности.



Искусственный подсластитель начали использовать давно, и не только в газировках. Как пишет Всемирная организация здравоохранения, встретить его можно в жевательной резинке, мороженом, йогуртах, готовых сухих завтраках, а также в составе зубной пасты и лекарственных препаратах — например, жевательных витаминах или леденцах от кашля. При этом в июле 2023 года подразделение ВОЗ классифицировало аспартам как возможно канцерогенный для человека.

