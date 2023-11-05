5 изменений, которые произойдут в организме, если не пить алкоголь месяц

Если откажетесь от алкоголя хотя бы на месяц, облегчите состояние одного из важнейших органов. Даже 30 дней трезвости могут значительно улучшить функцию печени.



Вы станете лучше спать

Многие даже не подозревают, как алкоголь мешает качественному сну. Это миф, что вечернее пиво или бокал вина полезны. Да, уснете вы быстрее и проще — провалитесь в фазу медленного сна, а вот фаза быстрого сна будет нарушена. В итоге организм не отдохнет и не получит достаточного количества энергии. А в дни поздней осени это особенно важно — высыпаться.