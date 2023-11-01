Дописки и искажения: эксперты нашли нарушения в лечении сибиряка — у него после санатория отказали ноги

Тогда ему поставили диагноз — остеохондроз и постравматические изменения крестца и отправили на реабилитацию в санаторий. Там от занятий боль стала совсем невыносимой, а после возвращения мужчина перестал вставать.

— Конечно, нельзя было его с опухолью отправлять в санаторий. А они отправили, — отметил юрист.

Далее поликлиника при лечении Сергея также допустила целый ряд нарушений — от дописок, искажений информации и до не назначения лекарственной терапии. С конца августа мужчина так и не получил направление к онкологу и осмотр. Часть нарушений были квалифицированы, как «приведшие к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавшие риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания».