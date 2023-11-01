Дописки и искажения: эксперты нашли нарушения в лечении сибиряка — у него после санатория отказали ноги

Эксперты страховой нашли нарушения в лечении новосибирца Сергея Фролова — он оказался прикован к кровати из-за опухоли после того, как съездил на лечение в санаторий. Семья потратила более 100 тысяч рублей на платные обследования и частную скорую, чтобы Сергея как можно скорее прооперировали. А затем обратилась с жалобами в страховую.
— Ему сейчас провели дополнительное обследование. Готовят к лучевой терапии после операции. Поликлиника сейчас подбирает ему лекарства, — объяснил Юрист Евгений Павлов, представляющий интересы семьи. — Состояние стабильное.
Сергей Фролов получил статус паллиативного пациента.
Недочеты в работе поликлиники
Юрист Евгений Павлов прислал в редакцию результаты экспертизы, которую проводила страховая компания по ОМС «СИМАЗ-МЕД».
Она нашла целый ряд нарушений в Городской поликлинике №22 при оказании помощи Сергею. Эксперты подтвердили, что еще в январе не был назначен рентген — это создало «риск прогрессирования заболевания». В записях врача в разделах о жалобах и назначениях были «дописки к печатному тексту». Также мужчина слишком долго ждал консультации невролога.
Тогда ему поставили диагноз — остеохондроз и постравматические изменения крестца и отправили на реабилитацию в санаторий. Там от занятий боль стала совсем невыносимой, а после возвращения мужчина перестал вставать.
— Конечно, нельзя было его с опухолью отправлять в санаторий. А они отправили, — отметил юрист.
Далее поликлиника при лечении Сергея также допустила целый ряд нарушений — от дописок, искажений информации и до не назначения лекарственной терапии. С конца августа мужчина так и не получил направление к онкологу и осмотр. Часть нарушений были квалифицированы, как «приведшие к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавшие риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания».
Страховая выставила штрафы за такое лечение мужчины — но суммы в документах не указала. Редакция обратилась с запросом в поликлинику, согласны ли они с решением страховой и сколько заплатили штрафов.
В действиях скорой помощи, больницы №11 и №34 эксперты нарушений не нашли. Юрист и семья мужчины с этим не согласны.
— Мы будем добиваться ответа — почему нет такой маршрутизации, чтобы по скорой везти пациентов сразу на госпитализацию. У него же адские боли были, — возмущен юрист. — Пришлось месяц биться. И только благодаря главному врачу федерального центра нейрохирургии все сдвинулось с мертвой точки.
«Укомплектованность 100%»
В Минздраве Новосибирской области корреспонденту НГС перечислили больницы, где проводят нейрохирургические операции на позвоночнике в нашем регионе.
Это Новосибирская областная клиническая больница, Городская клиническая больница №1, Клиническая больница «РЖД-Медицина», Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, НМИЦ им.ак. Е.Н. Мешалкина, Федеральный центр нейрохирургии.
— Укомплектованность профильных медицинских учреждений, подведомственных Минздраву НСО, врачами нейрохирургами составляет 100%, — ответили в Минздраве НСО. Из перечисленного списка к региональному Минздраву относятся областная больница и ГКБ №1.
В начале этой недели жительница Новосибирска Надежда Сермолотова заявила, что чуть не умерла, пока ждала скорую помощь.