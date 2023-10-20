«Ничего им не будет»: почему не накажут врачей, отказавшихся помочь умирающему пассажиру на остановке в Новосибирске

В Новосибирске на автобусной остановке «Вокзал Новосибирск-Главный» умер пожилой мужчина — очевидец происшествия заявил, что медики, работающие в здании вокзала, отказались ему помогать.
Медицинский юрист объяснил редакции НГС, почему врачам ничего не будет за такой отказ, даже если после него и скончался человек.
— Это не их территория. Вот на своей закрепленной по закону территории они обязаны принять решение и оказать помощь. Но если где-то на улице упал прохожий на какой-то остановке, то никакой ответственности они нести не будут. Они в праве оказать помощь, но не обязаны. Это уже совесть, а не закон. Ничего им не будет, — объяснил медицинский юрист Евгений Павлов.
При проверке инцидента будут обращать внимание именно на скорость приезда скорой помощи и действия ее врачей. Про статью 125 УК РФ «Оставление в опасности» речь в случае с работниками медпункта тоже не может идти.
— Меры по этой статье применяются к тому, на ком лежали обязанности по оказанию этой помощи. Например, если полицейский прибыл на место ДТП и ничего не делал, то это будет расценено, как оставление в опасности. Или если мать оставила дочь без еды на три дня, — перечислил юрист. — У фельдшеров медпункта, скорее всего, еще и в должностной инструкции прописано, что они не могут выйти за территорию. И получается, что они не имели возможности оказать ему помощь на остановке, поскольку подчинялись правилам своего работодателя, и оставить своё рабочее место не могли.
В пресс-службе РЖД сообщили, что сейчас по факту инцидента проводится служебное расследование, все обстоятельства устанавливаются.
Недавно на Левобережном рынке умер мужчина. Очевидцы сообщали о том, что медики долго ехали на вызов. В скорой помощи подтвердили случившееся и объяснили, что долго ехали из-за пробки.