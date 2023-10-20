«Ничего им не будет»: почему не накажут врачей, отказавшихся помочь умирающему пассажиру на остановке в Новосибирске

Медицинский юрист объяснил редакции НГС, почему врачам ничего не будет за такой отказ, даже если после него и скончался человек.



— Это не их территория. Вот на своей закрепленной по закону территории они обязаны принять решение и оказать помощь. Но если где-то на улице упал прохожий на какой-то остановке, то никакой ответственности они нести не будут. Они в праве оказать помощь, но не обязаны. Это уже совесть, а не закон. Ничего им не будет, — объяснил медицинский юрист Евгений Павлов.