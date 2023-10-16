«Этот показатель повышен у 46%». Врач — о том, почему полезный холестерин превращается в убийцу сосудов и что может его остановить

Без специального оборудования мы не можем заглянуть внутрь наших сосудов и увидеть, как их разрушает холестерин. Не способны мы и почувствовать, как растут на стенках артерий бляшки, нарушающие кровообращение.
Сейчас многие люди контролируют уровень холестерина, регулярно сдавая анализы и принимая препараты для снижения уровня «плохой» фракции этого вещества. Но важно понимать, что определенное количество этого соединения всегда должно быть в организме, без него невозможна нормальная работа организма.
Но и повышение уровня холестерина тоже может вредить здоровью, увеличивая риск атеросклероза. Зачем нам нужен холестерин и чем опасен его высокий уровень, «Доктору Питеру» рассказала врач общей практики Елена Горина.
Елена Горина, врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест».
Зачем нам нужен холестерин
Холестерин — это жироподобное вещество, которое преимущественно содержится в стенках клеток организма. Он принимает участие в жизненно важных обменных процессах. Три четверти холестерина — 75% — вырабатываются в печени, а также в тонком кишечнике, четверть — 25% — организм получает из пищи.
Холестерин очень важен для организма: он делает мембраны клеток более прочными и тем самым защищает клетки от разрушения.
— Образование половых гормонов и гормонов коры надпочечников, желчных кислот, выработка витамина D также проходят при его участии, — объясняет врач Елена Горина.
Он сам не перемещается, нужны помощники
Холестерин не способен перемещаться по кровотоку самостоятельно, в этом ему помогают своего рода переносчики — молекулы под названием «липопротеины». Именно они доставляют холестерин к тканям и органам, прицепляя его к своим молекулам и перенося в плазме крови.
— Достаточно часто встречаются термины «плохой» или «вредный» и «хороший» по отношению к холестерину. Но надо понимать, что в их основе одно и то же вещество — холестерин. А его свойства зависят от типа липопротеинов, — говорит Елена Горина.
«Хороший» холестерин содержит липопротеины высокой плотности (ЛПВП), они самые маленькие и благодаря этому свободно проходят сквозь сосуды. «Плохой» холестерин доставляют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Они крупнее по размеру, поэтому плохо проходят по сосудам, цепляются за стенки внутри сосудов и образуют так называемые бляшки — отложения на стенках сосудов.
Бляшки — основа атеросклероза
Формирование на стенках артерий холестериновых бляшек приводит к атеросклерозу — хронической прогрессирующей патологии, нарушающей кровообращение. Чаще всего отложения холестерина образуются в сосудах сердца — коронарных артериях. Поэтому в 90% случаев инфаркт миокарда связан с атеросклерозом. Также он может привести к ишемической болезни сердца, инсульту, развитию гипертонии.
Почему холестерина много
Причин, по которым «плохого» холестерина становится больше, несколько. Это могут быть генетические нарушения, которые изначально протекают бессимптомно. Генетическая предрасположенность является причиной порядка 20% инфарктов в молодом возрасте.
Также повышение уровня «плохого» холестерина может быть связано с некоторыми нарушениями в работе щитовидной железы, заболеваниями печени и почек.
И, конечно, чаще всего к повышению «плохого» холестерина приводят неправильный образ жизни: низкая физическая активность, высокая калорийность рациона и избыток в питании животных жиров.
Долгое время жалоб нет
При этом на первых порах такое состояние не проявляется симптомами. Единственный способ проверить уровень холестерина в крови — сдать анализ. Хотя сейчас появилась возможность сделать это самим.
Всем людям стоит ежегодно сдавать анализы, чтобы проверить свой уровень холестерина. Особенно тем, кто входит в группу риска по атеросклерозу, — это мужчины в возрасте от
— Нелишним будет пройти исследование курильщикам и тем, кто злоупотребляет спиртными напитками, — подчеркивает Елена Горина.
По статистике лаборатории «Гемотест», у всех, кто сдавал анализ на общий холестерин за последние пять лет, этот показатель повышен у 46%.
У тех же, кто сдавал анализ на холестерин ЛПНП, уровень «плохого» холестерина выше нормы у 49%. Это говорит о том, что важно внимательно относиться к своему здоровью.
Продукт, который помогает снизить холестерин
Все знают о пользе меда, но не каждому известно, что даже небольшие его порции помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови и защитить организм от атеросклероза. Еще врачи советуют принимать его и для других целей.
Если, например, у вас болит живот или вы мучитесь от язвы, попробуйте съесть ложечку меда. Это поможет облегчить дискомфортные ощущения.
Когда пчелы переваривают нектар, они вырабатывают ферменты, способные препятствовать развитию бактерий.
Если вы не страдаете аллергией, то мед может стать настоящим спасением при гриппе и простуде. Он уберет раздражение от кашля и боль в горле.
Мед врачи называют природным пробиотиком: в нем есть разные виды лактобацилл и бифидобактерий.
Особенно это свойство пригодится осенью. Мед стимулирует выработку иммунных клеток. Чтобы защитить себя от болезней, можно завести привычку съедать каждый день по одной столовой ложке этого продукта.
Сладкоежкам на заметку: ученые доказали, что замена сахара медом в умеренных количествах позволяет снизить вес. Другое исследование показало, что свежий мед помогает подавить аппетит.