«Этот показатель повышен у 46%». Врач — о том, почему полезный холестерин превращается в убийцу сосудов и что может его остановить

Елена Горина, врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест».



Зачем нам нужен холестерин

Холестерин — это жироподобное вещество, которое преимущественно содержится в стенках клеток организма. Он принимает участие в жизненно важных обменных процессах. Три четверти холестерина — 75% — вырабатываются в печени, а также в тонком кишечнике, четверть — 25% — организм получает из пищи.



Холестерин очень важен для организма: он делает мембраны клеток более прочными и тем самым защищает клетки от разрушения.



— Образование половых гормонов и гормонов коры надпочечников, желчных кислот, выработка витамина D также проходят при его участии, — объясняет врач Елена Горина.