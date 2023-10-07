Россияне скупают пластыри от всех болезней. А не опасно ли это?

Александр Буров родом из Челябинска. Он называет себя партнером компании SMARTPRODUCT и занимается продвижением трансдермальных патчей в социальных сетях. В своем телеграм-канале, которому уже три года, молодой человек делится историями успеха и призывает своих 245 подписчиков к осознанности и просветленности.



Корреспонденты V1.RU связались с Александром Буровым, но тот отказался разговаривать по телефону, попросив задать ему вопросы в письменном виде.



— Я должен знать, о чём вы будете писать. Как я могу ответить на вопросы, если не знаю, кто вы такая и о чём вы пишите? Свяжитесь со мной в социальных сетях, напишите свои вопросы, — сказал Александр.