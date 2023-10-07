Россияне скупают пластыри от всех болезней. А не опасно ли это?

Россиянам предлагают лечить бессонницу, сердечно-сосудистые заболевания, депрессию и усталость... пластырями. Точнее, по-модному — патчами. Новый тренд ворвался в интернет и набирает популярность, а компании продавцов показывают небывалую выручку. Для рекламы и продажи новомодной панацеи создают целые сообщества инфоцыган, которые действуют по накатанной схеме, а прошлое и настоящее владельцев некоторых фирм тесно связано с финансовыми пирамидами. Разбираемся в чудодейственности пластырей, а также добросовестности их продавцов.
Улучшают ресурс современного человека
В интернете набирает популярность видео, на котором молодой человек с красным пластырем на шее рассказывает о пользе трансдермальных патчей. 20-летний Александр Буров уверяет: они избавят нас от бессонницы, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и усталости и заменят походы к врачу.
Александр Буров родом из Челябинска. Он называет себя партнером компании SMARTPRODUCT и занимается продвижением трансдермальных патчей в социальных сетях. В своем телеграм-канале, которому уже три года, молодой человек делится историями успеха и призывает своих 245 подписчиков к осознанности и просветленности.
Корреспонденты V1.RU связались с Александром Буровым, но тот отказался разговаривать по телефону, попросив задать ему вопросы в письменном виде.
— Я должен знать, о чём вы будете писать. Как я могу ответить на вопросы, если не знаю, кто вы такая и о чём вы пишите? Свяжитесь со мной в социальных сетях, напишите свои вопросы, — сказал Александр.
Спустя некоторое время он вышел на связь, но так и не смог ответить на вопрос, доказана ли эффективность патчей научными исследованиями или нет.
— У нас есть сайт, там можно ознакомиться со всей информацией. Об эффективности патчей там тоже написано, я вам нового ничего не скажу, — говорит Александр. — Я не врач. Касаемо побочных эффектов, человек ознакамливаться с составом на сайте и сам уже для себя принимает решение, противопоказано ему или нет. Он консультируется напрямую со своим врачом.
На сайте компании SMARTPRODUCT, которая продает патчи, представлено 12 видов: от бессоницы, для похудения, энергии, внимательности, улучшения зрения, для иммунитета и другие. Самый дешевый набор стоит 2194 рубля. Продавцы подробно объясняют, как их правильно использовать — патч нужно наклеить на удобное место, где близко расположены сосуды. Активные вещества в патче, по утверждению продавцов, сразу же всасываются и начинают действовать.
— Наш продукт поможет вам улучшить свое самочувствие, повысить физическую выносливость, увеличить мышечную массу и улучшить половую функцию, — рекламируют свой товар продавцы.
Состав патчей и вовсе написан на английском, чтобы покупателям пришлось потратить время на перевод и поиск значений всех этих незнакомых слов. Разумеется, согласно лучшим методичкам маркетологов, некоторые группы товаров, которые можно и так купить отдельно, сформированы в «наборы», каждая цена изображена красным шрифтом и зачеркнута, а ниже актуальная, более низкая, со скидкой.
Корреспонденты V1.RU написали SMARTPRODUCT в социальных сетях с просьбой рассказать об эффективности патчей. На следующий день в редакцию позвонил Роман — сотрудник PR-отдела. Однако на вопросы журналистов по телефону он отвечать отказался, сказав, что их можно задать только по электронной почте.
Сквозь инфоцыган к финансовым пирамидам
На главной странице представлены «отзывы довольных клиентов». К каждому «профилю» отзыва даже прикрепили видео, где довольные покупатели радуются тому, как изменилась их жизнь с чудодейственными пластырями.
Так, часть восторженных отзывов написана от лица некой Татьяны Гатаулиной, которая якобы начала спать, хорошо себя чувствовать и даже летать. Судя по ее странице в соцсетях, Татьяна Гатаулина живет в Казани и вряд ли относится к целевой аудитории компании, которая продвигает яркие и молодежные упаковки. Тем не менее на ее стене в VK, которую некогда радовали постами раз в несколько лет, с августа этого года регулярно начали появляться репосты из тематического сообщества компании SMARTPRODUCT.
Мы позвонили Татьяне, но, услышав, кто на другом конце провода и по какому поводу хочет с ней поговорить, женщина сообщила, что у нее вебинар, и бросила трубку.
Восторженные отзывы размещаются и от имени некой Альфии Салахутдиновой. В соцсетях Альфии аналогичная картина: с мая этого года она начала активно делиться постами SMARTPRODUCT. Всем бы таких преданных клиентов. Но женщина даже не дослушала вопрос журналиста V1.RU, сразу бросив трубку.
Наипозитивнейшие отзывы размещаются и от имени Натальи Корепановой, которая якобы совсем перестала болеть. Девушка живет в Петербурге, рассказывает на своей странице о семейном бизнесе с мужем. Ее аккаунт также полон репостов и другого контента, связанного с продавцами патчей. В разговоре с журналистами женщина честно призналась — она дистрибьютор компании.
В целом, если проанализировать страницы остальных «довольных клиентов», отзывы которых размещены на сайте бренда, а также ряда подписчиков на паблик компании в соцсетях, они очень напоминают образ типичных инфоцыган, которые пытаются продать людям различные товары или инфопродукты, а также рассказывают о своих ежедневных достижениях, тотальном самосовершенствовании и успешном успехе, который наполняет их жизнь.
Деньги с продажи патчей поступают на счет московского ООО «Форте». Генеральный директор компании — Татьяна Дмитриева, а принадлежит фирма Виктории Раките и Наталье Ярославцевой. Журналисты пытались связаться с последней соучредительницей, но она сбросила несколько наших звонков подряд и позже трубку так и не взяла. По остальным номерам, указанным на сайте компании, никто не ответил, кроме голоса с фразой «Неправильно набран номер».
ИП Наталья Ярославцева и вовсе связана с брендами WWP Capital и Switips, в которых пользователи уже не раз усматривали признаки финансовых пирамид. Фирмы называли себя сервисами кешбэка и предлагали пользователям приобретать их услуги, которые позволят зарабатывать на привлеченных покупателем... новых покупателях.
Зато, по данным ЕГРЮЛ по состоянию на конец 2022 года, на балансе ООО «Форте» числилось
Косметические средства и просроченные сертификаты из США
В Сети журналистам V1.RU удалось найти лишь одного конкурента SMARTPRODUCT. Его продукция есть на Wildberries и на Ozon. 30 штук патчей стоят 430 рублей. Продавцы подробно объясняют, как пользоваться трансдермальными патчами. По их словам, патчи абсолютно безопасны и подходят для детей и взрослых.
Судя по отзывам на маркетплейсах, люди разделились на два лагеря. Кому-то витамины помогли избавиться от бессонницы, а кому-то нанесли вред:
— Патчи работают, через 30 минут клонит в сон, больше не мучаюсь бессонницей.
— Мне подошел, сплю хорошо. Раньше каждый день принимал таблетки, а сейчас наклеил, и всё.
— За 7 дней трудно увидеть результат, но по утрам вставать стало легче, также сухость кожи почти ушла.
Однако не все пользователи остались довольны:
— У меня сыпь пошла по всему телу буквально через 5 минут после наклеивания.
Продавцом выступает индивидуальный предприниматель Татьяна Арзамасцева. Мы пытались связаться с ней по номеру, указанному на сайте интернет-магазина, однако журналистам ответили, что номер заблокирован. Кроме того, на сайте опубликована американская декларация, которая уже недействительна. Срок ее действия закончился 30 июня 2023 года.
В самой декларации написано, что сертификат, начинающийся с цифр 4, 5, 6, не дает права на продажу продукции. И хотя номер сертификата 6000007864, на сайте ведется активная продажа пластырей. Более того, во всех прикрепленных разрешительных документах нет ни слова о медицине, упоминаются лишь «косметические средства».
«Доказательной базы нет. Опасность — есть»
Мы попросили ученых Волгоградского государственного медицинского университета проанализировать состав таблеток для мужчин и женщин, которые предлагают приобрести на одном из указанных выше сайтов.
— Это спортивное питание и спортивные витамины, — сообщила декан фармацевтического факультета, доктор медицинских наук, профессор Наталия Рогова. — Они с предельным уровнем по содержанию микроэлементов. Молодым мужчинам, которые здоровы (почки, печень) и активно занимаются спортом, эти витамины можно посоветовать. Хотя суперзаметного эффекта по сравнению с обычными поливитаминами не стоит ждать. В остальных случаях перед покупкой таких витаминов нужна консультация врача по оценке состояния здоровья. Одним словом, если серьезных проблем со здоровьем нет, а нагрузка большая (стресс, ночная работа, напряженная работа), то такие витамины можно принимать. Там большие упаковки, и обычно на 2–3 месяца хватает. Только принимать лучше 1 раз в день после завтрака.
По мнению врачей, польза от таких патчей сомнительна. Как советует профессор, заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолГМУ Элеонора Белан, лучше прийти к врачу и вместе с ним решить проблему. Подобные пластыри — недоказательная медицина.
— Пластыри — не из серии доказательной медицины. Пластырь — это форма доставки препарата. Действующим веществом является препарат. Есть клинические рекомендации. Пластыри точно не способ лечения всех болезней, — уверяет профессор. — Есть, конечно, пластыри с лекарственными аппаратами, которыми можно пользоваться с рекомендации врача. Покупать их в интернете и лечиться самостоятельно — дело каждого. Но мой совет — обговаривать это с врачом. Верить чудодейственным свойствам пластыря я бы не стала. В аллергологии точно нет таких пластырей, которые излечат вас от всех болезней.
С коллегами согласен доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко. По его словам, трансдермальный способ приема препаратов в медицине используется, но есть нюансы.
— В медицине мы давно используем пластыри для купирования боли у страдающих болевым синдромом на фоне симптоматического лечения рака любой локализации, — объяснил эксперт. — Для того чтобы не колоть морфий, уже много лет используются пластыри, в том числе в РФ. За рубежом активно используются пластыри, которые содержат марихуану. Во всём мире это довольно широкое дело. У трансдермального способа есть преимущества. Просто в инструкции должно четко проговариваться, куда именно надо клеить пластырь.
Михаил Стаценко утверждает, что встречал подобные предложения в Сети.
— Эти пластыри по типу того, что наклейки перед вечеринкой или перед попойкой: мол на утро не будет похмелья. Их продают на китайских сайтах, — сообщил ученый. — У меня были пациенты, которые пользуются ими. То, что в аптеках продается, на самом деле можно порекомендовать. Дело в том, что алкоголь съедает огромное количество витаминов группы В. Поэтому подобные вещи практикуются. А уж какая эффективность… Конечно, нет никакой доказательной базы. Трансдермальные формы используются давно. Но что касается витаминов, экстрактов трав, растений, плодов — всё это не имеет доказательств. Все эти патчи на сегодняшний день не могут быть рекомендованы хотя бы просто из-за того, что не изучена их безопасность.
Профессор отмечает, что наукой не установлен ни объем проникновения в организм нежелательных элементов, ни риски аллергических реакций.
— Обычно их как позиционируют продавцы? «В течение дня к вам придет радостное ощущение свободы и бодрости!» А кто сказал, что это будет так? Кто это проверил? Даже БАДы без рекомендации врача недопустимы, — предупреждает Михаил Стаценко. — Их производство увеличивается, запретить мы не можем их производство. Но надо выяснить, нужен тебе этот витамин или нет? А есть ли у вас вообще дефицит этого витамина? Вот, например, трансдермальное поступление магния. Вам он нужен или нет? Непонятно, сколько магния поступит в кровь с помощью пластыря и поступит ли он вообще, потому что не проводились научные исследования.
Эксперту известны даже случаи аллергических реакций на подобные пластыри.
— Взять витаминный пластырь группы В. Его использовал один мой пациент. Он наклеивал его на внутреннюю поверхность предплечья, а потом у него была кожная реакция на эти витамины. Витамины группы В часто вызывают аллергические реакции при их трансдермальном поступлении. Эта реакция сопровождается покраснениями кожи и выраженным зудом, которые требуют приема антигистаминных препаратов. Трансдермальные формы используются в официальной медицине. Но они имеют инструкцию, где написано, как поступает лекарственный препарат, в каком количестве, как долго его можно использовать. Например, при деменции широко используется пластырь «Экселон». Он рекомендуется ВОЗ. Трансдермальным способом много что можно сделать, но, конечно, витамины — это типичные БАДы. Есть и для похудения, и для обезболивания. Но всё это из категории китайских или индийских вещей, алиэкспресс, маркетплейсы. Подобного море. Но всё этого относится к биологическим активным добавкам. И никакого отношения к медицинским препаратам они не имеют.