freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 100.49
eur 106.01
СрочноСибирячка поссорилась с администратором аквапарка
Все новости
Все новости
Расследование

Россияне скупают пластыри от всех болезней. А не опасно ли это?

Разбираемся с новомодным трендом и показываем тех, кто пытается нам его продать

26

В интернете всё больше людей скупают витаминные пластыри в надежде излечиться от всех болезней

Поделиться

Россиянам предлагают лечить бессонницу, сердечно-сосудистые заболевания, депрессию и усталость... пластырями. Точнее, по-модному — патчами. Новый тренд ворвался в интернет и набирает популярность, а компании продавцов показывают небывалую выручку. Для рекламы и продажи новомодной панацеи создают целые сообщества инфоцыган, которые действуют по накатанной схеме, а прошлое и настоящее владельцев некоторых фирм тесно связано с финансовыми пирамидами. Разбираемся в чудодейственности пластырей, а также добросовестности их продавцов.

Улучшают ресурс современного человека

В интернете набирает популярность видео, на котором молодой человек с красным пластырем на шее рассказывает о пользе трансдермальных патчей. 20-летний Александр Буров уверяет: они избавят нас от бессонницы, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и усталости и заменят походы к врачу.

По словам Александра, трансдермальные патчи избавят нас от многих болезней

По словам Александра, трансдермальные патчи избавят нас от многих болезней

Поделиться

Александр Буров родом из Челябинска. Он называет себя партнером компании SMARTPRODUCT и занимается продвижением трансдермальных патчей в социальных сетях. В своем телеграм-канале, которому уже три года, молодой человек делится историями успеха и призывает своих 245 подписчиков к осознанности и просветленности.

Корреспонденты V1.RU связались с Александром Буровым, но тот отказался разговаривать по телефону, попросив задать ему вопросы в письменном виде.

— Я должен знать, о чём вы будете писать. Как я могу ответить на вопросы, если не знаю, кто вы такая и о чём вы пишите? Свяжитесь со мной в социальных сетях, напишите свои вопросы, — сказал Александр.

На сайте компании пользователей встречает яркий и молодежный дизайн в стиле одной из серии гаджетов от Apple

На сайте компании пользователей встречает яркий и молодежный дизайн в стиле одной из серии гаджетов от Apple

Поделиться

Спустя некоторое время он вышел на связь, но так и не смог ответить на вопрос, доказана ли эффективность патчей научными исследованиями или нет.

— У нас есть сайт, там можно ознакомиться со всей информацией. Об эффективности патчей там тоже написано, я вам нового ничего не скажу, — говорит Александр. — Я не врач. Касаемо побочных эффектов, человек ознакамливаться с составом на сайте и сам уже для себя принимает решение, противопоказано ему или нет. Он консультируется напрямую со своим врачом.

На сайте компании SMARTPRODUCT, которая продает патчи, представлено 12 видов: от бессоницы, для похудения, энергии, внимательности, улучшения зрения, для иммунитета и другие. Самый дешевый набор стоит 2194 рубля. Продавцы подробно объясняют, как их правильно использовать — патч нужно наклеить на удобное место, где близко расположены сосуды. Активные вещества в патче, по утверждению продавцов, сразу же всасываются и начинают действовать.

— Наш продукт поможет вам улучшить свое самочувствие, повысить физическую выносливость, увеличить мышечную массу и улучшить половую функцию, — рекламируют свой товар продавцы.

Состав патчей и вовсе написан на английском, чтобы покупателям пришлось потратить время на перевод и поиск значений всех этих незнакомых слов. Разумеется, согласно лучшим методичкам маркетологов, некоторые группы товаров, которые можно и так купить отдельно, сформированы в «наборы», каждая цена изображена красным шрифтом и зачеркнута, а ниже актуальная, более низкая, со скидкой.

Корреспонденты V1.RU написали SMARTPRODUCT в социальных сетях с просьбой рассказать об эффективности патчей. На следующий день в редакцию позвонил Роман — сотрудник PR-отдела. Однако на вопросы журналистов по телефону он отвечать отказался, сказав, что их можно задать только по электронной почте.

Сквозь инфоцыган к финансовым пирамидам

На главной странице представлены «отзывы довольных клиентов». К каждому «профилю» отзыва даже прикрепили видео, где довольные покупатели радуются тому, как изменилась их жизнь с чудодейственными пластырями.

Так, часть восторженных отзывов написана от лица некой Татьяны Гатаулиной, которая якобы начала спать, хорошо себя чувствовать и даже летать. Судя по ее странице в соцсетях, Татьяна Гатаулина живет в Казани и вряд ли относится к целевой аудитории компании, которая продвигает яркие и молодежные упаковки. Тем не менее на ее стене в VK, которую некогда радовали постами раз в несколько лет, с августа этого года регулярно начали появляться репосты из тематического сообщества компании SMARTPRODUCT.

Мы позвонили Татьяне, но, услышав, кто на другом конце провода и по какому поводу хочет с ней поговорить, женщина сообщила, что у нее вебинар, и бросила трубку.

«Отзывы» счастливых «клиентов»

«Отзывы» счастливых «клиентов»

Поделиться

Восторженные отзывы размещаются и от имени некой Альфии Салахутдиновой. В соцсетях Альфии аналогичная картина: с мая этого года она начала активно делиться постами SMARTPRODUCT. Всем бы таких преданных клиентов. Но женщина даже не дослушала вопрос журналиста V1.RU, сразу бросив трубку.

Наипозитивнейшие отзывы размещаются и от имени Натальи Корепановой, которая якобы совсем перестала болеть. Девушка живет в Петербурге, рассказывает на своей странице о семейном бизнесе с мужем. Ее аккаунт также полон репостов и другого контента, связанного с продавцами патчей. В разговоре с журналистами женщина честно призналась — она дистрибьютор компании.

В целом, если проанализировать страницы остальных «довольных клиентов», отзывы которых размещены на сайте бренда, а также ряда подписчиков на паблик компании в соцсетях, они очень напоминают образ типичных инфоцыган, которые пытаются продать людям различные товары или инфопродукты, а также рассказывают о своих ежедневных достижениях, тотальном самосовершенствовании и успешном успехе, который наполняет их жизнь.

Указанные бренды не раз становились объектом разоблачений в Сети

Указанные бренды не раз становились объектом разоблачений в Сети

Поделиться

Деньги с продажи патчей поступают на счет московского ООО «Форте». Генеральный директор компании — Татьяна Дмитриева, а принадлежит фирма Виктории Раките и Наталье Ярославцевой. Журналисты пытались связаться с последней соучредительницей, но она сбросила несколько наших звонков подряд и позже трубку так и не взяла. По остальным номерам, указанным на сайте компании, никто не ответил, кроме голоса с фразой «Неправильно набран номер».

ИП Наталья Ярославцева и вовсе связана с брендами WWP Capital и Switips, в которых пользователи уже не раз усматривали признаки финансовых пирамид. Фирмы называли себя сервисами кешбэка и предлагали пользователям приобретать их услуги, которые позволят зарабатывать на привлеченных покупателем... новых покупателях.

Зато, по данным ЕГРЮЛ по состоянию на конец 2022 года, на балансе ООО «Форте» числилось 105 000 000 рублей, а чистая прибыль за прошлый год составила 6,7 миллиона. Прибыльное, однако, дело — «повышать ресурс человека» и зарабатывать на кешбэке.

Косметические средства и просроченные сертификаты из США

В Сети журналистам V1.RU удалось найти лишь одного конкурента SMARTPRODUCT. Его продукция есть на Wildberries и на Ozon. 30 штук патчей стоят 430 рублей. Продавцы подробно объясняют, как пользоваться трансдермальными патчами. По их словам, патчи абсолютно безопасны и подходят для детей и взрослых.

Лозунг компании: «Больше никаких таблеток!»

Лозунг компании: «Больше никаких таблеток!»

Поделиться

Судя по отзывам на маркетплейсах, люди разделились на два лагеря. Кому-то витамины помогли избавиться от бессонницы, а кому-то нанесли вред:

— Патчи работают, через 30 минут клонит в сон, больше не мучаюсь бессонницей.

— Мне подошел, сплю хорошо. Раньше каждый день принимал таблетки, а сейчас наклеил, и всё.

— За 7 дней трудно увидеть результат, но по утрам вставать стало легче, также сухость кожи почти ушла.

Однако не все пользователи остались довольны:

— У меня сыпь пошла по всему телу буквально через 5 минут после наклеивания.

Срок действия сертификата закончился 30 июня 2023 года, но компания всё еще продолжает продавать свою продукцию

Срок действия сертификата закончился 30 июня 2023 года, но компания всё еще продолжает продавать свою продукцию

Поделиться

Продавцом выступает индивидуальный предприниматель Татьяна Арзамасцева. Мы пытались связаться с ней по номеру, указанному на сайте интернет-магазина, однако журналистам ответили, что номер заблокирован. Кроме того, на сайте опубликована американская декларация, которая уже недействительна. Срок ее действия закончился 30 июня 2023 года.

В самой декларации написано, что сертификат, начинающийся с цифр 4, 5, 6, не дает права на продажу продукции. И хотя номер сертификата 6000007864, на сайте ведется активная продажа пластырей. Более того, во всех прикрепленных разрешительных документах нет ни слова о медицине, упоминаются лишь «косметические средства».

«Доказательной базы нет. Опасность — есть»

Людям свойственно верить в какой-нибудь препарат, дающий здоровье и чудо без всякого труда и побочных эффектов

Людям свойственно верить в какой-нибудь препарат, дающий здоровье и чудо без всякого труда и побочных эффектов

Поделиться

Мы попросили ученых Волгоградского государственного медицинского университета проанализировать состав таблеток для мужчин и женщин, которые предлагают приобрести на одном из указанных выше сайтов.

— Это спортивное питание и спортивные витамины, — сообщила декан фармацевтического факультета, доктор медицинских наук, профессор Наталия Рогова. — Они с предельным уровнем по содержанию микроэлементов. Молодым мужчинам, которые здоровы (почки, печень) и активно занимаются спортом, эти витамины можно посоветовать. Хотя суперзаметного эффекта по сравнению с обычными поливитаминами не стоит ждать. В остальных случаях перед покупкой таких витаминов нужна консультация врача по оценке состояния здоровья. Одним словом, если серьезных проблем со здоровьем нет, а нагрузка большая (стресс, ночная работа, напряженная работа), то такие витамины можно принимать. Там большие упаковки, и обычно на 2–3 месяца хватает. Только принимать лучше 1 раз в день после завтрака.

По мнению врачей, польза от таких патчей сомнительна. Как советует профессор, заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолГМУ Элеонора Белан, лучше прийти к врачу и вместе с ним решить проблему. Подобные пластыри — недоказательная медицина.

— Пластыри — не из серии доказательной медицины. Пластырь — это форма доставки препарата. Действующим веществом является препарат. Есть клинические рекомендации. Пластыри точно не способ лечения всех болезней, — уверяет профессор. — Есть, конечно, пластыри с лекарственными аппаратами, которыми можно пользоваться с рекомендации врача. Покупать их в интернете и лечиться самостоятельно — дело каждого. Но мой совет — обговаривать это с врачом. Верить чудодейственным свойствам пластыря я бы не стала. В аллергологии точно нет таких пластырей, которые излечат вас от всех болезней.

С коллегами согласен доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко. По его словам, трансдермальный способ приема препаратов в медицине используется, но есть нюансы.

— В медицине мы давно используем пластыри для купирования боли у страдающих болевым синдромом на фоне симптоматического лечения рака любой локализации, — объяснил эксперт. — Для того чтобы не колоть морфий, уже много лет используются пластыри, в том числе в РФ. За рубежом активно используются пластыри, которые содержат марихуану. Во всём мире это довольно широкое дело. У трансдермального способа есть преимущества. Просто в инструкции должно четко проговариваться, куда именно надо клеить пластырь.

Михаил Стаценко утверждает, что встречал подобные предложения в Сети.

Медики предупреждают: перед покупкой подобных препаратов следует проконсультироваться с врачом

Медики предупреждают: перед покупкой подобных препаратов следует проконсультироваться с врачом

Поделиться

— Эти пластыри по типу того, что наклейки перед вечеринкой или перед попойкой: мол на утро не будет похмелья. Их продают на китайских сайтах, — сообщил ученый. — У меня были пациенты, которые пользуются ими. То, что в аптеках продается, на самом деле можно порекомендовать. Дело в том, что алкоголь съедает огромное количество витаминов группы В. Поэтому подобные вещи практикуются. А уж какая эффективность… Конечно, нет никакой доказательной базы. Трансдермальные формы используются давно. Но что касается витаминов, экстрактов трав, растений, плодов — всё это не имеет доказательств. Все эти патчи на сегодняшний день не могут быть рекомендованы хотя бы просто из-за того, что не изучена их безопасность.

Профессор отмечает, что наукой не установлен ни объем проникновения в организм нежелательных элементов, ни риски аллергических реакций.

— Обычно их как позиционируют продавцы? «В течение дня к вам придет радостное ощущение свободы и бодрости!» А кто сказал, что это будет так? Кто это проверил? Даже БАДы без рекомендации врача недопустимы, — предупреждает Михаил Стаценко. — Их производство увеличивается, запретить мы не можем их производство. Но надо выяснить, нужен тебе этот витамин или нет? А есть ли у вас вообще дефицит этого витамина? Вот, например, трансдермальное поступление магния. Вам он нужен или нет? Непонятно, сколько магния поступит в кровь с помощью пластыря и поступит ли он вообще, потому что не проводились научные исследования.

Эксперту известны даже случаи аллергических реакций на подобные пластыри.

— Взять витаминный пластырь группы В. Его использовал один мой пациент. Он наклеивал его на внутреннюю поверхность предплечья, а потом у него была кожная реакция на эти витамины. Витамины группы В часто вызывают аллергические реакции при их трансдермальном поступлении. Эта реакция сопровождается покраснениями кожи и выраженным зудом, которые требуют приема антигистаминных препаратов. Трансдермальные формы используются в официальной медицине. Но они имеют инструкцию, где написано, как поступает лекарственный препарат, в каком количестве, как долго его можно использовать. Например, при деменции широко используется пластырь «Экселон». Он рекомендуется ВОЗ. Трансдермальным способом много что можно сделать, но, конечно, витамины — это типичные БАДы. Есть и для похудения, и для обезболивания. Но всё это из категории китайских или индийских вещей, алиэкспресс, маркетплейсы. Подобного море. Но всё этого относится к биологическим активным добавкам. И никакого отношения к медицинским препаратам они не имеют.

По теме

ТаблеткиЗдоровьеПатчиВитаминыПластырьМаркетингИнфоцыгане
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter