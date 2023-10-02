«У вас не как у Фриске»: история парня, который узнал об опухоли мозга после переохлаждения и завел блог о борьбе с раком

Но к концу курса самочувствие резко ухудшилось.



— Накатывала такая усталость, что я даже пять метров пройти не мог, — рассказывает он. — Ничего не болело, не тошнило, просто дикая усталость. Я еще облучение переносил на ногах, продолжал работать, но в феврале я просто спал на работе. Отпустило только в апреле, и сразу начались дикие головные боли. Я не знаю, с чем они были связаны, но невролог сказал, что это пройдет, и действительно прошло месяца через полтора.



Сейчас Руслан связывает свое тяжелое самочувствие с тем, что после облучения опухоль начала разрушаться, но тогда понимания не было. Контрольное МРТ было назначено только через три месяца, и это время ожидания изматывало неизвестностью.



— Перед МРТ у меня случались срывы, потому что я очень переживал из-за результата. Это были настоящие панические атаки, начинались все симптомы сразу: головные боли, тошнота, чуть ли не эпилепсия. Однажды у меня даже отказала правая сторона тела, я был уверен, что опухоль выросла и это из-за нее, — делится Руслан.