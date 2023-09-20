«Тело стало как у жабки — склизенькое, опухшее». История девушки, которая заболела красной волчанкой

Как правило, женщины подвержены волчанке в десять раз чаще мужчин, а начало заболевания приходится на 25 лет. По статистике ВОЗ, во всем мире от этой болезни страдают более 5 миллионов человек. В России нет официального регистра пациентов по волчанке, однако, по данным разных исследований, общее количество больных оценивается в 20 тысяч человек.

Еще в 1990-х этот диагноз звучал как приговор. На человеке фактически ставили крест: было неизбежно поражение почек, сердца, нервной системы и в итоге летальный исход. Сейчас заболевание выводят в ремиссию, и люди живут полноценной жизнью — хотя до сих пор смертность при системной красной волчанке в 3–5 раз выше, чем у тех людей, кто ею не болеет.