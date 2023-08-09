Единственная в России: как живет «курская Дюймовочка» с ростом 80 сантиметров — история Полины Скорик

Когда Полина родилась, она ничем не отличалась от обычного ребенка, только через пару дней врачи сказали ее маме, что у малышки есть нарушения с ростом. Ей долго не могли поставить диагноз, несколько раз оперировали. Генетическую патологию — анауксетическую дисплазию выявили медики из Австрии. На всей планете было всего семь человек с таким диагнозом, Полина стала восьмой.

