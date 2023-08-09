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Единственная в России: как живет «курская Дюймовочка» с ростом 80 сантиметров — история Полины Скорик

Девушка снялась в сериале и ведет свой блог

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

18-летняя Полина Скорик — самая маленькая девушка в России. Рост «курской Дюймовочки» — всего 80 сантиметров. О том, как живется девушке, рассказали наши коллеги из Woman.ru.

Когда Полина родилась, она ничем не отличалась от обычного ребенка, только через пару дней врачи сказали ее маме, что у малышки есть нарушения с ростом. Ей долго не могли поставить диагноз, несколько раз оперировали. Генетическую патологию — анауксетическую дисплазию выявили медики из Австрии. На всей планете было всего семь человек с таким диагнозом, Полина стала восьмой.

Как живется «курской Дюймовочке» — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Полина окончила 11-й класс. Благодаря отношениям в семье и школе она не комплексует из-за роста, любит фотографироваться, снимать ролики и ведет свой блог. А после съемок в сериале «Доктор Рихтер» мечтает связать свою жизнь с кино.

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