Становится слишком много. Сколько таблеток можно принимать за один раз, советует кардиолог

Валентина Байдина, главный врач, кардиолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге. Личный сайт

Без лекарств порой просто не обойтись

Медикаменты играют первостепенную роль в лечении большинства хронических заболеваний, возникающих у современного человека. Лекарства в различной их форме замедляют прогрессирование болезни, снимают обострения и защищают от развития серьезных осложнений. Яркий пример — пациенты с хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы.



Для таких людей медикаментозная терапия становится основным инструментом профилактики инфарктов и инсультов, стабилизации общего состояния, адекватного контроля артериального давления. Многим пациентам лекарства помогают жить полноценной жизнью, а не быть вечным заложником болезни. Тем не менее люди с хроническими заболеваниями нередко оказываются в ситуации, когда лекарств становится слишком много.

