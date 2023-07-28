Коронавирус возвращается? В Роспотребнадзоре заявили, что ждут роста заболеваемости ковидом

Распространение коронавируса официально признали пандемией, то есть эпидемией мировых масштабов, в марте 2020 года. На тот момент вирус проник в 114 стран, заражены были около 118 тысяч человек. После этого страны закрывали границы и прекращали авиасообщение, вводили карантины и правила самоизоляции, отменяли мировые спортивные турниры, принимали специальные ковидные законы и наперегонки разрабатывали вакцины от коронавируса. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что статус пандемии будет снят, однако это не значит, что опасность полностью миновала. Глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус тогда же рассказал, что за весь период пандемии коронавирусная инфекция унесла, по официальным данным, около семи миллионов жизней. Он полагает, что реальные цифры намного выше — речь идет как минимум о двадцати миллионах погибших.

