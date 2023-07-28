Коронавирус возвращается? В Роспотребнадзоре заявили, что ждут роста заболеваемости ковидом

В России осенью ожидается новый подъем заболеваемости ковидом. Об этом 28 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Мы предполагаем, что осенью, как это бывает каждый год, мы увидим подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией, — сказала Попова в интервью ТАСС на саммите «Россия — Африка».
На каком уровне заболеваемость ковидом сейчас, она не уточнила. Ежедневную статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией оперштаб перестал публиковать в мае 2023 года.
— Сейчас, конечно, есть сезонный спад. Кроме того, этот сезон легче, чем предыдущие — летние месяцы 2021 и 2022 годов, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Точная статистика заболеваемости сейчас не публикуется, но мы видим, что заболеваемость ниже — потому что, во-первых, нет резкой смены линий, во-вторых, значительная часть популяции либо переболела, либо умерла. Но зимой, я думаю, будет обострение.
Он отмечает, что многие пациенты болеют уже не по первому разу. При этом, говорит иммунолог, есть основания полагать, что каждое последующее заболевание всё хуже отражается на здоровье.
Распространение коронавируса официально признали пандемией, то есть эпидемией мировых масштабов, в марте 2020 года. На тот момент вирус проник в 114 стран, заражены были около 118 тысяч человек. После этого страны закрывали границы и прекращали авиасообщение, вводили карантины и правила самоизоляции, отменяли мировые спортивные турниры, принимали специальные ковидные законы и наперегонки разрабатывали вакцины от коронавируса. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что статус пандемии будет снят, однако это не значит, что опасность полностью миновала. Глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус тогда же рассказал, что за весь период пандемии коронавирусная инфекция унесла, по официальным данным, около семи миллионов жизней. Он полагает, что реальные цифры намного выше — речь идет как минимум о двадцати миллионах погибших.