Зря вы это делаете: чем опасны народные средства при укусах насекомых

С укусами насекомых так или иначе приходится сталкиваться каждому в течение всей жизни. И казалось бы, если эти существа нас постоянно кусают — мы должны бы с легкостью уметь справляться с последствиями укусов. Но на деле часто мы используем народные методы «лечения» места укуса, которые порой не просто неэффективны, но и вредны и могут привести к серьезным осложнениям — даже если это был всего лишь укус комара. Разбираемся, что нужно, а чего ни в коем случае нельзя делать, если вас покусали насекомые.
Кто кусался?
В быту мы про всех насекомых (и некоторых членистоногих) говорим, что они кусаются, но официально всех кусачих можно разделить на две группы: жалящие и кровососущие.
Разница у них в первую очередь в причинах нападения: первые делают это с целью самообороны, а вторые просто так питаются. Соответственно, и механизмы у них разные — при ужалении насекомое впрыскивает яд, а при укусе — в ранку попадает слюна, содержащая гистаминоподобные вещества. Они способствуют замедлению свертывания крови, раздражают клетки кожи, вызывают аллергическую реакцию, появляется припухлость, которая впоследствии может сопровождаться зудом.
— Аллергические реакции могут быть как местные, так и системные. Чаще всего это высыпания на коже, которые очень разнообразны: папулезные, геморрагические, уртикарные (в виде пузырей), — говорит врач общей практики, терапевт в клинике «Медси» Екатерина Скворцова. — В зависимости от вида насекомого есть особенности: например, при укусе мошкары приобретает характер рожистого воспаления, покраснение, отек без температуры. При укусе москита — зудящее-узелковая сыпь.
Если вас укусили
Кусаются, напомним, кровососущие — комары, блохи, слепни, клещи, клопы, вши. С клещами, конечно, история отдельная — они могут быть переносчиками крайне опасных болезней. И это не только энцефалит, от которого можно защититься вакциной. Так что для клещей отдельные правила, подробнее о них мы рассказывали ранее. А теперь к насекомым.
Что делать
Первое, что нужно сделать, если вас укусили, — продезинфицировать место укуса. Это, впрочем, не только насекомых касается.
— Нужно обработать место укуса дезинфицирующими средствами: промыть проточной водой с детским или хозяйственным мылом, можно чуть-чуть подсоленной водой. Если есть под рукой дезинфицирующие растворы, такие как раствор фурацилина, — обработать ими. Можно использовать спиртосодержащие лекарственные настойки, разведенные водой один к одному, — советует доктор Скворцова.
Теперь можно приложить что-нибудь холодное, чтобы снять дискомфорт. А чтобы не чесалось — помазать антигистаминными (противоаллергенными) мазями. Если же покраснение вдруг стало появляться не в самом месте укуса, а где-то еще — противоаллергенное принимаем внутрь.
— На нежалящих насекомых тяжелая аллергия проявляется редко, но это может произойти — например, такая реакция может проявиться на укус слепня, — говорит терапевт, аллерголог-иммунолог медицинского центра «УГМК-Здоровье» Иван Скороходов.
Чего делать нельзя
Самое главное: нельзя чесать. Вообще, совсем, никогда. И дело не только в том, что чем больше чешешь — тем больше хочется, но и в том, что при расчесывании в ранку может попасть вторичная инфекция. А это уже и последствия другие — гнойные воспаления, и лечение — антибиотиками. Кстати, по этой же причине нельзя прикладывать к месту укуса травы. Да, даже подорожник.
Бальзам «Звездочка» — распространенное средство от всего на свете — тоже применяют при укусах насекомых. И делать этого тоже не надо — он обладает местнораздражающим действием, так что, конечно, отвлечет вас от мыслей об укусе на некоторое время, но в результате это приведет к еще большему расширению сосудов и усилению отека.
Если вас ужалили
К жалящим насекомым относятся пчелы, шмели, шершни, муравьи. Они опасны тем, что их яд, в отличие от слюны кровососущих, не так уж и редко может вызывать системные аллергические реакции — вплоть до анафилактического шока.
Что делать
Аллергическая реакция, как правило, проявляется в первые три часа. В это время внимательно наблюдайте за состоянием ужаленного и вызывайте скорую, если заметите тяжелые симптомы. К таким относятся затрудненное или хрипящее дыхание, проблемы с речью, удушье, отек от укуса в лицо или язык более
В отдельных случаях ждать симптомов не надо. Вызываем скорую сразу, если насекомое ужалило изнутри горла (такое бывает, если проглотить пчелу или осу — например, с едой или напитком), пострадал ребенок младше пяти лет или человек с тяжелыми хроническими заболеваниями. Не медлите и если человека уже кусала пчела и это вызвало острую аллергическую реакцию — нет, во второй раз легче не будет, с каждым последующим разом она будет усугубляться.
Если обошлось без осложнений и из симптомов только резкая жгучая боль в месте ужаления, отек области вокруг укуса и повышение температуры кожи, то можно обойтись подручными средствами. Делаем всё то же, что при укусе кровососущего, но с поправкой на жало — если оно есть, его нужно будет очень аккуратно удалить. Для этого намотайте кусочек марли на палец и поглаживающими, выталкивающими движениями вытолкните из-под кожи.
Чего нельзя делать
Первая реакция, когда вы почувствовали, как насекомое вас жалит, — прихлопнуть его. Делать этого не стоит. В момент гибели они выделяют особый фермент, который усиливает действие яда и является сигналом для других особей к атаке — другие пчелы или осы могут примчаться мстить.
Ни в коем случае нельзя грубо вытаскивать жало — в нем есть мешочек с ядом, и при надавливании яд может попасть внутрь и ухудшить последствия укуса.
— Также не стоит употреблять алкоголь, поскольку он ускоряет распространение яда по организму и мешает выявлению симптомов того, что возникла аллергия от укуса, — говорит Скворцова. — Еще одно правило: не накладывайте жгут на пострадавшую конечность.
Расчесывать тоже не стоит — мы уже описывали выше почему. Если обрабатываете укус сырой водой, землей или глиной — это тоже прямой путь к инфицированию ранки и антибиотикам.