Зря вы это делаете: чем опасны народные средства при укусах насекомых

Кто кусался?

В быту мы про всех насекомых (и некоторых членистоногих) говорим, что они кусаются, но официально всех кусачих можно разделить на две группы: жалящие и кровососущие.



Разница у них в первую очередь в причинах нападения: первые делают это с целью самообороны, а вторые просто так питаются. Соответственно, и механизмы у них разные — при ужалении насекомое впрыскивает яд, а при укусе — в ранку попадает слюна, содержащая гистаминоподобные вещества. Они способствуют замедлению свертывания крови, раздражают клетки кожи, вызывают аллергическую реакцию, появляется припухлость, которая впоследствии может сопровождаться зудом.

