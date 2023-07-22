«Оскорбление всего медицинского сообщества». Онколога в Москве будут судить за мнение, что рак не вылечить травами

Травы от рака

— Всё началось с того, что в апреле я наткнулась в соцсети на видео, автор которого заявляла, что лечит онкологические заболевания травами, — рассказала Екатерина. — Лечение при этом никак «не коннектится» с официальной медициной. То есть если человек выбирает лечение травами, он должен отказаться от химиотерапии, положившись исключительно на натуропатию.

Видео, о котором идет речь, действительно было опубликовано в Instagram*-аккаунте бренда «Байкалдар», выпускающего средства на основе лечебных трав. Его автор — владелец «Байкалдара» Евгения Беляевская.