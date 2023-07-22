«Оскорбление всего медицинского сообщества». Онколога в Москве будут судить за мнение, что рак не вылечить травами

На днях в медицинском сообществе разразился скандал: на врача-онколога Екатерину Тимофееву подали в суд за пост, в котором она раскритиковала лечение рака травами. Мнение Екатерины возмутило владелицу бренда натуральных косметических средств и БАДов «Байкалдар», заявлявшую, что фитотерапия может помочь даже на последних стадиях онкозаболеваний. Подробности — в материале MSK1.RU.
Травы от рака
— Всё началось с того, что в апреле я наткнулась в соцсети на видео, автор которого заявляла, что лечит онкологические заболевания травами, — рассказала Екатерина. — Лечение при этом никак «не коннектится» с официальной медициной. То есть если человек выбирает лечение травами, он должен отказаться от химиотерапии, положившись исключительно на натуропатию.
Видео, о котором идет речь, действительно было опубликовано в Instagram*-аккаунте бренда «Байкалдар», выпускающего средства на основе лечебных трав. Его автор — владелец «Байкалдара» Евгения Беляевская.
В интернет-магазине бренда можно приобрести целый ряд средств для фитотерапии. Цены сложно назвать доступными: ректальные свечи для женщин стоят
Евгения начала свой первый бизнес в 2014 году — ее компания «Центр ремонтно-строительных услуг» успешно функционирует и сегодня, получая миллионные госконтракты в Ангарске. ООО «Байкалдар» было зарегистрировано не так давно — в 2022 году. По официальным данным, выручка компании за прошлый год составила 850 тысяч рублей, но в интервью Arka realty Евгения рассказала, что зарабатывает на травах 40 миллионов в месяц.
На комментарии о том, что для средств, основанных на травах, товары «Байкалдара» слишком дорогие, создательница бренда отвечает достаточно резко.
Посмотрев видео о лечении рака травами, онколог Екатерина прокомментировала один из постов в профиле «Байкалдара», в ответ ее закидали хамскими комментариями и непечатными обзывательствами. Тогда девушка решила написать пост в своем Instagram* и рассказать, почему опасно прибегать к услугам знахарей при злокачественных заболеваниях.
— Для меня как для врача-онколога и как для человека, у которого мама болеет раком, было важно объяснить своей аудитории, что нельзя доверять свою жизнь тем, кто не имеет медицинского образования, не осведомлен о болезни, — сказала доктор.
На пост Екатерины ее читатели и коллеги отреагировали с поддержкой. Правда, через несколько дней девушке позвонили с незнакомого номера — собеседник не представился, но посоветовал ей не критиковать народную медицину. Больше угроз не поступало, и, казалось, история забылась.
«Защита деловой репутации»
— Позже выяснилось, что история не была окончена, — уточнила Екатерина. — Мне написал адвокат владелицы «Байкалдара», чтобы сообщить: на меня подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Заявление составили в начале июня, заседание суда назначено на
Отстоять свою правоту Екатерине Тимофеевой сейчас помогает Асад Юсуфов — председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения. Корреспондент MSK1.RU связалась с ним, чтобы выяснить, насколько обоснованным является иск владелицы «Байкалдара» и чем может закончиться это дело. Как оказалось, Евгения Беляевская сама скоро может предстать перед судом.
— Своими резкими и оскорбительными выступлениями истица сама спровоцировала подачу ответного иска, — сообщил правозащитник. — Кроме того, она позволяет себе говорить про врачей в целом, что они непрофессиональные и глупые, поэтому можно заявить встречные требования в интересах всего медицинского сообщества.
Асад уже сталкивался в своей практике с подобными случаями. Он говорит, что не понаслышке знает истории пациентов, обратившихся к знахарям, а не врачам, которые кончаются плачевно:
— Бывает так, что за лечением в больницу обращаются пациенты с раком, ВИЧ, гепатитом — серьезными заболеваниями. Потом они попадаются на уловку травников, которые своим агрессивным маркетингом переманивают их к себе. Пациенты прекращают лечение и, к сожалению, нередко умирают. При этом нередко обвиняют в итоге врачей — в том, что не смогли вылечить. У врачей давно уже назрело недовольство деятельностью знахарей, из-за которых страдает репутация всей доказательной медицины. Мы считаем, что эту ситуацию нужно менять на законодательном уровне.
Корреспондент MSK1.RU попыталась связаться с Евгенией Беляевской, чтобы узнать ее точку зрения на возникший конфликт. Актуальный номер ее телефона ни на одном из ресурсов не указан, а на личные сообщения в соцсетях девушка не отреагировала. Мы дополним материал, если получим ответ.
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* Соцсеть запрещена на территории РФ.