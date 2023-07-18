Пациенты с сибирской язвой сбежали из больницы в Тыве — чем это опасно

В Республике Тыва четыре пациента, у которых обнаружили сибирскую язву, отказались от лечения и покинули инфекционную больницу. Согласно санитарным правилам, выписывать больных можно только после того, как закончится эпителизация кожных язв.
Сибирская язва — это особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь может протекать в кожной или генерализованной форме. При генерализованной форме летальность до 100% при отсутствии лечения.
— В Республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию 4 пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы. На лечении продолжает находиться 1 пациент. О факте отказа от лечения от особо опасной инфекции направлено экстренное уведомление в Управления Роспотребнадзора по РТ, — сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Тыва.
Заражение произошло в конце июня в Барун-Хемчикском кожууне. В ведомстве уточнили, что у всех 5 пациентов удовлетворительное состояние, но полная эпителизация язв не произошла. Заболевание может передаваться от человека к человеку редко, особенно в случае, если язвы не зажили до конца.
— Минздрав со своей стороны призывает пациентов проявить ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих, к тому же любая инфекция способствует снижению иммунитета и может привести к непредсказуемым последствиям, — добавили в ведомстве.
На месте очага инфекции до 20 июля действуют ограничительные меры.
О том, что в Тыве выявили заболевшего сибирской язвой, стало известно в конце июня. Мы рассказывали, как человек может заразиться этим заболеванием, какие у него симптомы и лечение. Читайте подробности в этом материале.