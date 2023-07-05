Может умереть в любой момент: история 18-летней Виты, которую спасет только новое сердце

Виталия Будакова может умереть в любой момент из-за врожденного порока сердца и аномалии коронарных артерий. Несколько операций девушка перенесла еще будучи подростком, но они — не гарантия ее жизни. Любой подъем по лестнице или даже долгая прогулка может вызвать болевой приступ в груди. Из-за этого Вита не может учиться в вузе, как ее сверстники, и устроиться на хорошую работу. В сумке у девушки всегда пачка таблеток и заряженный телефон на экстренный случай. Но несмотря на всё это, врачебная комиссия не ставит Вите инвалидность Вите. Говорят, с таким набором заболеваний можно спокойно жить.
Как обычная девушка из Тюмени случайно узнала свой серьезный диагноз, хотя врачи ее уверяли — это подростковое, — смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше.
— Первые тревожные звоночки появились летом 2020 года, мне было 15. У меня появилась какая-то одышка, жжение в груди, боль отдавала в левую лопатку, бывало немела рука. Состояние было такое, что казалось, вот-вот я потеряю сознание. Пару раз с тренировок меня увозили на скорой, — рассказывает Виталия Будакова.
Медики долго не могли понять, в чем же дело. Родителей успокаивали и говорили, что скорее всего у Виты панические атаки. И связывали это с подростковым периодом.
— После очередного приступа меня немного подержали в больнице, прокапали и отпустили домой. И сказали, что ничего серьезного, мы просто себя накручиваем, всё психосоматика, — говорит Вита.
Но ее мама будто чувствовала, что всё намного серьезнее. Она продолжила настаивать на обследовании. Тогда в департаменте здравоохранения рекомендовали Виталии пройти диагностическую операцию, чтобы можно было поставить хоть какой-то диагноз. Ей назначали коронарографию — это такой метод исследования, который считается наиболее точным и достоверным способом диагностики ишемической болезни сердца.
— На этой операции у меня случился сердечный приступ. Благодаря этому у меня нашли аномалию развития коронарных артерий и врожденный порок сердца, — говорит девушка.
Подробнее историю Виты читайте в большом материале наших коллег из 72.RU.