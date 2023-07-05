Может умереть в любой момент: история 18-летней Виты, которую спасет только новое сердце

Виталия Будакова может умереть в любой момент из-за врожденного порока сердца и аномалии коронарных артерий. Несколько операций девушка перенесла еще будучи подростком, но они — не гарантия ее жизни. Любой подъем по лестнице или даже долгая прогулка может вызвать болевой приступ в груди. Из-за этого Вита не может учиться в вузе, как ее сверстники, и устроиться на хорошую работу. В сумке у девушки всегда пачка таблеток и заряженный телефон на экстренный случай. Но несмотря на всё это, врачебная комиссия не ставит Вите инвалидность Вите. Говорят, с таким набором заболеваний можно спокойно жить.

