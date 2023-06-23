Врач потребовала у пациентки компенсацию из-за негативного отзыва в интернете. Они судятся уже три года

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Судебные разбирательства между пациентами и врачами не редкость, и инициируют их обычно пациенты, как правило, из-за ошибок медиков. Например, в Екатеринбурге девушка обратилась в суд после того, как из-за неправильного лечения стала бесплодной, а пенсионерка из Самары подала в суд на стоматологов, когда в результате лечения у нее осталось всего три зуба. В этой истории всё немного иначе — в суд обратилась доктор. Причиной стал отзыв пациентки, который она оставила на сайте с рейтингом врачей.
Имена участников судебного процесса изменены.
Начиналась эта история пять лет назад. В июне 2018 года на сайте «ПроДокторов» появился отзыв на врача общей практики одной из московских поликлиник. Пациентка, пожелавшая остаться анонимной, осталась недовольна работой доктора. Правда, позже доктор, назовем ее Галина Львова, узнала, кто писал отзыв: пришедшая к ней на прием женщина, назовем ее Ольга Яблокова, сама рассказала, что оставила жалобу на этом сайте.
Текст отзыва, который оставила пациентка:
Ужасный врач! Как-то волею судеб мне дали талон к ней по срочному приему. Она заявила, что уже не работает, хотя на двери висел ее график и я попадала в рабочее время. С помощью главврача сумела попасть на прием, но лучше бы не попадала. Диагнозов не знает, рассказываю, что со мной, — не слышит, выписывает то, что мне нельзя, хотя я ей рассказала сразу обо всех аллергиях. И в конце она просто чудесно запарывает мне больничный лист. Мне нельзя было брать больничный дольше, чем на 3 дня, она поставила ошибочную дату закрытия — и больничный лист продлился на неделю! Во время приема психовала, хамила, всячески показывала, что я ей помешала и она не собиралась никого принимать, хоть помирай под дверью. Жуткое, безобразное хамство, уволить и лишить права работать в медицине с таким отношением!
В июне 2021 года Галина Львова подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причем иск она подала не только к пациентке, но и к компании «Медрейтинг», которой принадлежит сайт с отзывом. Львова требовала удалить отзыв и компенсировать ей моральный ущерб: взыскать с пациентки 150 тысяч рублей, а с владельцев сайта — три миллиона.
Львова в суде заявила, что сведения, содержащиеся в отзыве, недостоверны, а Яблокова при посещении поликлиники сама вела себя неадекватно: это даже занесено в ее медкарту. Претензии к владельцам сайта заключались в том, что они разместили непроверенный отзыв.
Представительница компании «Медрейтинг» в суде говорила о неправильно оформленных документах — фото отзыва, приложенное к заявлению, недостаточно четкое, по нему нельзя точно определить, что это за текст и где он опубликован. К тому же не доказано, что написала его именно соответчик Яблокова. Сама Яблокова в суд просто не пришла.
Головинский районный суд отказал доктору в удовлетворении иска. Суд посчитал, что умаление чести и достоинства истца не являлось целью сообщения указанных сведений, в отзыве содержится мнение, а мнение не может быть предметом проверки на соответствие действительности по правилам статьи Гражданского кодекса РФ, которая защищает честь, достоинство и деловую репутацию. К тому же никаких доказательств, что отзыв писала именно Яблокова, в материалах дела нет.
Львова решила не сдаваться и оспорить решение, но ни апелляционная, ни кассационная инстанции так и не встали на ее сторону. Тогда доктор обратилась в Верховный суд.
Итог этой истории
Верховный суд с доводами судов нижестоящих инстанций не согласился. В определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда говорится, что суды не дали оценки тому, могут ли быть проверены высказывания пациентки. А ведь в отзыве есть вполне конкретные обвинения — отказ врача принимать пациентку, назначение лекарств вопреки информации об аллергии, испорченный врачом больничный лист, нарушение этики.
— Суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, — напомнил Верховный суд. — Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
Что касается действий владельцев сайта, то им следовало, во-первых, предоставить врачу возможность ответить, во-вторых, проверить информацию, которую они публикуют, поскольку сайт зарегистрирован как интернет-СМИ.
— Для предотвращения дальнейшего бесконтрольного распространения такой информации, что во многом сделало бы неэффективной защиту прав заинтересованного лица, редакция на время проверки может как временно ограничить доступ к адресу в сети интернет, по которому размещен комментарий, так и обратить внимание интернет-пользователей на его спорный характер, — заключил Верховный суд и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию.
Другие истории из суда
Судам нередко приходится рассматривать иски, так или иначе связанные с работой врачей. И это не всегда дела «доктор против пациента». Например, в Тамбовской области мужчине, лишенному прав за пьяное вождение, удалось вернуть их, доказав, что установившие его опьянение врачи не имели права проводить медосвидетельствование.
Иногда медицинские вопросы играют ключевую роль в делах, даже не касающихся отношений врачей и пациентов. В 2022 году Верховный суд рассматривал дело мужчины с ВИЧ-инфекцией, которому отказали в работе из-за диагноза. Ему удалось через суд не только отстоять свои права, но и изменить правила для всей страны.