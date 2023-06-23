Врач потребовала у пациентки компенсацию из-за негативного отзыва в интернете. Они судятся уже три года

Начиналась эта история пять лет назад. В июне 2018 года на сайте «ПроДокторов» появился отзыв на врача общей практики одной из московских поликлиник. Пациентка, пожелавшая остаться анонимной, осталась недовольна работой доктора. Правда, позже доктор, назовем ее Галина Львова, узнала, кто писал отзыв: пришедшая к ней на прием женщина, назовем ее Ольга Яблокова, сама рассказала, что оставила жалобу на этом сайте.



Текст отзыва, который оставила пациентка:



Ужасный врач! Как-то волею судеб мне дали талон к ней по срочному приему. Она заявила, что уже не работает, хотя на двери висел ее график и я попадала в рабочее время. С помощью главврача сумела попасть на прием, но лучше бы не попадала. Диагнозов не знает, рассказываю, что со мной, — не слышит, выписывает то, что мне нельзя, хотя я ей рассказала сразу обо всех аллергиях. И в конце она просто чудесно запарывает мне больничный лист. Мне нельзя было брать больничный дольше, чем на 3 дня, она поставила ошибочную дату закрытия — и больничный лист продлился на неделю! Во время приема психовала, хамила, всячески показывала, что я ей помешала и она не собиралась никого принимать, хоть помирай под дверью. Жуткое, безобразное хамство, уволить и лишить права работать в медицине с таким отношением!

