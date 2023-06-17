«Оптики сами принимают решение»: в Новосибирске подорожали контактные линзы — почему и стоит ли закупать впрок

Что произошло

В марте 2022 года был ажиотажный спрос на линзы: даже заказы от частных клиентов в оптиках доходили до суммы в 100 тысяч рублей. Потом поставки нормализовались, но было несколько перебоев.

Читатель НГС написал в редакцию, что недавно произошло очередное повышение цен:

— Например, ACUVUE стоили в октябре 5 тысяч, а сейчас 14 тысяч за 24 штуки.

Эксперты компаний, которые занимаются продажей контактных линз, говорят, что в конце мая Минпромторг США опубликовал очередной пакет санкций, который касался товаров, произведенных в стране. Поэтому продавцы линз следили за новостями в этой сфере.