«Оптики сами принимают решение»: в Новосибирске подорожали контактные линзы — почему и стоит ли закупать впрок

Еще с апреля 2022 года в Новосибирской области, как и в других регионах, из-за событий в стране и санкций начались проблемы с контактными линзами, ажиотажный спрос на них и повышение цен. И если поставки в какой-то момент наладились, то цены стали выше. Недавно новосибирцы вновь пожаловались на повышение стоимости. Так ли это и почему произошло, медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов.
Что произошло
В марте 2022 года был ажиотажный спрос на линзы: даже заказы от частных клиентов в оптиках доходили до суммы в 100 тысяч рублей. Потом поставки нормализовались, но было несколько перебоев.
Читатель НГС написал в редакцию, что недавно произошло очередное повышение цен:
— Например, ACUVUE стоили в октябре 5 тысяч, а сейчас 14 тысяч за 24 штуки.
Эксперты компаний, которые занимаются продажей контактных линз, говорят, что в конце мая Минпромторг США опубликовал очередной пакет санкций, который касался товаров, произведенных в стране. Поэтому продавцы линз следили за новостями в этой сфере.
— Поставщики временно остановили отгрузки. Игроки подняли цены. Сложился дефицит, тревожность, как в прошлом году. Компании начали думать, как дальше жить, как платить зарплату сотрудникам, возможен ли параллельный импорт и так далее. Люди стали раскупать остатки. Количество заказов, по нашим оценкам, увеличилось в 1,5–2 раза. По некоторым позициям дефектура продолжает сохраняться, — рассказал представитель крупного игрока рынка, пожелавший остаться анонимным.
Он считает, что в ближайшее время ситуация не улучшится, но в ней могут выиграть производители из других стран.
Что говорят игроки рынка
— Оптовых повышений цен на линзы нет и не было. Цены на линзы Johnson & Johnson и Alcon не поднимали, они остались прежними. Оптики сами принимают решение о поднятии цен, аргументируя тем, что сейчас всё подорожало, но это не так. Да, были приостановлены временно отгрузки, но оптики всегда могли распродавать свой товар, который имелся в наличии. На данный момент компании Johnson & Johnson и Alcon отгружают нас, цены остались такими же, — рассказал создатель компании «Оптик-Мастер» Алексей Новиков.
Основатель сети офтальмологических центров «Омикрон» Александр Падар подтверждает, что сейчас действительно в инфополе этой сферы есть разные новости:
— Я по-прежнему считаю, что лучшим способом избавиться от зависимости от контактных линз является лазерная коррекция. У нас поставки налажены. Если не будет Johnson & Johnson, то будут другие компании, поэтому как таковой проблемы я не вижу.
Заведующая Областным центром контактной коррекции зрения, врач-офтальмолог Людмила Степанова говорит, что цены у них не менялись с 14 марта:
— Компания Johnson & Johnson написала письмо о выполнении своих обязательств перед нами до конца второго квартала, так как у нас с ними заключен госконтракт. Что дальше будет — неизвестно. Компания больше не дает информации, кроме представленной.
Людмила Степанова отметила также, что в Москве есть производитель мягких контактных линз, а кроме США и Европы их производят в Корее и Китае.
Ранее мы рассказывали о том, как актриса Болливуда и мерчандайзер открыли оптику в Новосибирске и делают очки за час.