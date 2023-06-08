«Японский кондиционер»: по новосибирским чатам пошла массовая рассылка с советом носить мокрый платок на шее в жару

Что написано в рассылке

— Мокрый платочек на шее спасет от жары! Совет японцев. Уберечь от негативных последствий жары поможет «антишарф» — мокрый платок на шее. Его еще называют «японский кондиционер». Если вы замечали, то на японских гравюрах и в кино можно видеть и мужчин, и женщин в белых платочках на шее. Это не только эстетично, но главный фокус в том, что именно в затылочной части головы и области сонной артерии есть биологические зоны, охлаждение которых способствуют охлаждению всего организма. Это гениальный «кондиционер»! — говорится в рассылке.