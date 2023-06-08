«Японский кондиционер»: по новосибирским чатам пошла массовая рассылка с советом носить мокрый платок на шее в жару

По новосибирским чатам пошла новая спам-рассылка: пользователи WhatsApp массово получают совет носить мокрый платок на шее в жару. Называют такой способ японским кондиционером. НГС узнал у врачей, что они думают по поводу этого совета: опасен ли он или наоборот им можно пользоваться
Что написано в рассылке
— Мокрый платочек на шее спасет от жары! Совет японцев. Уберечь от негативных последствий жары поможет «антишарф» — мокрый платок на шее. Его еще называют «японский кондиционер». Если вы замечали, то на японских гравюрах и в кино можно видеть и мужчин, и женщин в белых платочках на шее. Это не только эстетично, но главный фокус в том, что именно в затылочной части головы и области сонной артерии есть биологические зоны, охлаждение которых способствуют охлаждению всего организма. Это гениальный «кондиционер»! — говорится в рассылке.
В рассылке советуют выбирать белый платок или хотя бы светлых тонов
Что говорят врачи
Невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская говорит, что этот способ имеет право на существование, но с некоторыми оговорками: мокрый шарф обеспечивает не равномерное охлаждение, а локальную гипотермию, то есть в сравнении с пребыванием под кондиционером однозначно менее эффективен и заменить его не может.
— Длительный контакт кожи с влагой может вызвать мацерацию (набухание кожи в результате переохлаждения) или дерматит. Локальная гипотермия может привести к рефлекторному мышечно-тоническому синдрому в шейном отделе, который сопровождается мышечной болью и нередко головной болью в затылочном отделе, — предупреждает Екатерина Демьяновская.
Из плюсов она отмечает следующее: шарф обеспечивает защиту шейно-воротниковой зоны от солнечных ожогов и перегревания.
— Такой способ можно рекомендовать, когда других вариантов нет, например, на экскурсии по жаре. Необходимо сочетать его с другими мерами профилактики перегревания: избегать пребывания на улице в часы максимальной солнечной активности, надевать головной убор и светлую просторную одежду, пить достаточное количество воды (около 3 литров в день) и каждые 1–2 часа заходить в прохладное помещение хотя бы на 15–20 минут, — советует Екатерина Демьяновская.
Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1 + 1» Татьяна Овсянникова уверена, что мокрый платок на шее спасает от жары:
— Здесь проходят крупные сосуды головного мозга и происходит постоянное испарение. Человек, имеющий в жару на шее влажный шарф, испытывает облегчение. Это помогает не только охладиться, но и спасает от усталости и даже потери сознания.
Кроме того, врач советует носить с собой в жару бутылку воды, чтобы можно было охладить руки и голову, а также носить головные уборы и придерживаться теневой стороны на улице.
Ранее новосибирские врачи рассказывали, что есть, пить и чего избегать в жару, а также как защититься от кишечных инфекций.