Из-за жары в Новосибирске увеличился риск кишечных инфекций. Врачи — о том, как от них защититься

Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева приводит в пример средство от диареи «лоперамид» — он входит в список препаратов, которые обязательно должны быть в аптеке:

— Это очень строго соблюдается и контролируется!

По ее словам, препаратов из подобной группы много.

В «Аптеке со склада» на Немировича-Данченко журналисту НГС сказали, что повышенного спроса нет, но все же подобные препараты покупают. Чаще берут «полисорб», «энтерофурил» и «Энтеросгель».

Почему в жару кишечных инфекций больше

Врачи при этом подтверждают, что в жару с кишечными инфекциями сталкиваются чаще.