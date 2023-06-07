Из-за жары в Новосибирске увеличился риск кишечных инфекций. Врачи — о том, как от них защититься

Из-за жары в Новосибирске увеличивется риск кишечных инфекций. Мы спросили в аптеках и у врачей, есть ли спрос на препараты для лечения таких заболеваний и как предотвратить появление симптомов.
Какие препараты
По словам одной сибирячки, на выходных она столкнулась с тем, что необходимые ей лекарства от кишечных расстройств, диареи закончились в одной из аптек на улице Чулымской. Но в большинстве аптек города ажиотажа не наблюдают.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин рассказал журналисту НГС, что в их сети повышенный спрос не фиксируется на подобные препараты:
— С учетом текущего спроса товарный запас лекарственных препаратов для лечения диареи и кишечных инфекций в аптеках нашей сети составляет в среднем 64 дня.
Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева приводит в пример средство от диареи «лоперамид» — он входит в список препаратов, которые обязательно должны быть в аптеке:
— Это очень строго соблюдается и контролируется!
По ее словам, препаратов из подобной группы много.
В «Аптеке со склада» на Немировича-Данченко журналисту НГС сказали, что повышенного спроса нет, но все же подобные препараты покупают. Чаще берут «полисорб», «энтерофурил» и «Энтеросгель».
Почему в жару кишечных инфекций больше
Врачи при этом подтверждают, что в жару с кишечными инфекциями сталкиваются чаще.
Как говорит главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, это связано с несколькими причинами: появление в рационе большого количества фруктов и овощей, недостаточное промывание которых приводит к попаданию микроорганизмов, содержащихся в почве, в ЖКТ с последующих размножением и появлением клиники кишечной инфекции.
— Более короткий срок хранения скоропортящихся продуктов из-за высокой температуры окружающей среды, соответственно — высокая вероятность порчи и употребления уже недоброкачественной пищи, в которой начали размножаться микробы. Сезон купания с заглатыванием сырой воды из водоемов, которая может быть инфицирована, — перечисляет врач.
Андрей Позднякову также отмечает открытие дачного сезона, отдыха на природе, которые тоже могут привести к попадания почвы на руки, а потом и бактерий в кишечник.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух говорит, что несмотря на повышенный риск кишечных расстройств, покупать лекарства «про запас» не нужно — все препараты должен назначать врач с учетом симптомов, общего состояния здоровья и других факторов.
А снизить риск отравления, по ее словам, можно, соблюдая простые рекомендации: всегда мыть руки, а если нет возможности, то не ограничиваться влажными салфетками, использовать антисептик; не пить воду из-под крана и следить за сроком годности продуктов.
— При любых признаках отравления или кишечной инфекции необходимо обратиться к врачу. Это может быть понос и рвота, повышение температуры тела, головная и мышечная боль. Без лечения состояние может привести к опасным осложнениям — обезвоживанию, обострению хронических заболеваний, повреждению внутренних органов — печени, почек, легких. Назначать себе лечение самостоятельно крайне небезопасно, — предупреждает Екатерина Кашух.
Мы ведем онлайн-трансляцию о том, как жители Новосибирска справляются с аномальной жарой.