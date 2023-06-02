Как живет 5-летний Марк со СМА, которому год назад сделали самый дорогой укол в мире, несмотря на скандал

В то же время компания «Рош» запустила программу раннего доступа препарата «Эврисди» (рисдиплам), его тоже нужно принимать пожизненно, но в виде сиропа. Мальчику удалось попасть в программу, и с ноября 2020 года он получал препарат.

Одновременно с этим Марина и Малхаз обратились к Александру Курмышкину, врачу-неврологу и основателю фонда «Помощь семьям СМА», сделали на него доверенность, а он составил иск к Минздраву. Первое заседание назначили на ноябрь 2020 года, но представитель министерства не явился, и суд перенесли на январь.