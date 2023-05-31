Из симптомов были усталость и температура: история отца троих детей, который живет с четвертой стадией рака

Андрей Ефимов — начальник участка «Водоканала» в одном из городов Свердловской области. Должность ответственная: от его работы зависит благополучная жизнь целого города. Главное дело в его жизни — воспитание троих детей: младшему сыну 6 лет, среднему — 16, старшей дочке — 18 лет. А еще Андрей — пациент онкодиспансера. За восемь месяцев он прошел 18 курсов химиотерапии. Несмотря на четвертую стадию рака, он вернулся к прежней жизни: работает, содержит семью, выезжает с детьми на соревнования. Посмотрите его историю в коротком видеосюжете наших коллег из Е1.RU, который опубликован чуть выше.
Еще год назад Андрей считал себя здоровым человеком. Кроме обычных сезонных простуд, ничем не болел, ничто его не беспокоило. Летом он вдруг стал недомогать. Без каких-то объяснимых причин стала повышаться температура. Она держалась пару дней, потом снова приходила в норму. Признаков ОРВИ не было. А еще Андрей стал быстро уставать. Во второй половине дня, после обеда наваливалась жуткая усталость. Становилось тяжело работать.
Причину недомогания удалось узнать после УЗИ внутренних органов.
— Он зашел в кабинет УЗИ. Не прошло и пяти минут, как он вышел: «С тобой врач хочет о чем-то поговорить». Я зашла одна, врач сообщила: у вашего мужа метастазы в печени, рак кишечника четвертой стадии. Это сразу увидели по УЗИ. Я вышла, а как вышла, не помню. Андрей не знал две недели, пока мы не попали в областной онкоцентр, — вспоминает Алена, жена Андрея.
Первая же химия дала результат, угроза непроходимости миновала. Еще хороший момент: как сказали врачи, несмотря на метастазы, печень работала, то есть ее функции не были нарушены.
Через каждые четыре курса химии делали КТ. Первые исследования показали положительную динамику, опухоль и метастазы уменьшились.
Скоро у отца семейства 19-й курс химиотерапии. Если опухоль и метастазы уменьшатся, будет возможно сделать операцию. Хотя Андрей надеется на то, что сработает химиотерапия.