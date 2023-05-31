Из симптомов были усталость и температура: история отца троих детей, который живет с четвертой стадией рака

Еще год назад Андрей считал себя здоровым человеком. Кроме обычных сезонных простуд, ничем не болел, ничто его не беспокоило. Летом он вдруг стал недомогать. Без каких-то объяснимых причин стала повышаться температура. Она держалась пару дней, потом снова приходила в норму. Признаков ОРВИ не было. А еще Андрей стал быстро уставать. Во второй половине дня, после обеда наваливалась жуткая усталость. Становилось тяжело работать.

Причину недомогания удалось узнать после УЗИ внутренних органов.

— Он зашел в кабинет УЗИ. Не прошло и пяти минут, как он вышел: «С тобой врач хочет о чем-то поговорить». Я зашла одна, врач сообщила: у вашего мужа метастазы в печени, рак кишечника четвертой стадии. Это сразу увидели по УЗИ. Я вышла, а как вышла, не помню. Андрей не знал две недели, пока мы не попали в областной онкоцентр, — вспоминает Алена, жена Андрея.