В России вводят карантины из-за птичьего гриппа. Будет новая пандемия?

Почему ввели карантин

Новость о карантине в Москве быстро разошлась — все-таки столица. Однако это не единственный карантин даже за 18 мая — вечером того же дня аналогичные меры ввели в Калининградской области, а буквально за день до — в Удмуртии и в Коми, еще раньше — в Кировской области. В большинстве случаев заболевание выявляли у диких птиц. Как говорят специалисты, вирус часто распространяется именно за счет диких птиц.

— Вообще основной резервуар гриппа в природе — это водоплавающие птицы, но болеть могут самые разные животные, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Дикие птицы реже болеют птичьим гриппом, то есть у них не всегда есть симптомы, но они переносят вирус. Домашние птицы болеют много и с летальными исходами. Но основная проблема именно в том, что свиной грипп, птичий грипп — это такие особые штаммы, которые на данный момент да, слабо передаются человеку и не передаются от человека к человеку, но могут быстро мутировать и адаптироваться к новым хозяевам. Ситуации, когда болеет домашняя птица или сельскохозяйственные животные, наиболее опасные, потому что они находятся в тесном контакте друг с другом и с людьми.