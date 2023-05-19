В России вводят карантины из-за птичьего гриппа. Будет новая пандемия?

В Москве 18 мая объявлен карантин по птичьему гриппу: соответствующий документ подписал мэр города Сергей Собянин. Причиной в документе указан выявленный на территории района Братеево случай заражения диких птиц высокопатогенным гриппом. При этом карантин ввели не только в Братеево — помимо него угрожаемой зоной признали территории районов Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Востояное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Зябликово. На время карантина запрещены ввоз и вывоз птиц и инкубационных яиц, заготовка кормов, выгул домашней птицы и проведение сельхозярмарок. На сам участок, который признали эпизоотическим очагом, даже запрещено заходить посторонним людям, также запрещен въезд транспорта. Звучит это всё довольно жутко. Мы поговорили с врачами и учеными, чтобы разобраться, что происходит на самом деле и придет ли птичий грипп на смену коронавирусной инфекции.
Почему ввели карантин
Новость о карантине в Москве быстро разошлась — все-таки столица. Однако это не единственный карантин даже за 18 мая — вечером того же дня аналогичные меры ввели в Калининградской области, а буквально за день до — в Удмуртии и в Коми, еще раньше — в Кировской области. В большинстве случаев заболевание выявляли у диких птиц. Как говорят специалисты, вирус часто распространяется именно за счет диких птиц.
— Вообще основной резервуар гриппа в природе — это водоплавающие птицы, но болеть могут самые разные животные, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Дикие птицы реже болеют птичьим гриппом, то есть у них не всегда есть симптомы, но они переносят вирус. Домашние птицы болеют много и с летальными исходами. Но основная проблема именно в том, что свиной грипп, птичий грипп — это такие особые штаммы, которые на данный момент да, слабо передаются человеку и не передаются от человека к человеку, но могут быстро мутировать и адаптироваться к новым хозяевам. Ситуации, когда болеет домашняя птица или сельскохозяйственные животные, наиболее опасные, потому что они находятся в тесном контакте друг с другом и с людьми.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Вирусолог Анатолий Альтштейн говорит, что введенный сейчас в Москве карантин в первую очередь носит ветеринарный характер, то есть пока это вопрос заражения птицы от птицы, а не людей от птиц.
— Сам по себе вирус для птиц очень опасен: он очень заразен и часто вызывает гибель птицы, протекает у домашних птиц гораздо хуже, чем человеческий грипп у человека, — говорит Анатолий Альтштейн. — Что касается опасности этого гриппа для человека, то здесь опасность пока не выглядит такой уж значительной. От птицы можно заразиться, за последние 25 лет порядка тысячи человек в мире заразилось птичьим гриппом. Это маленькая цифра, если она касается всего мира.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
Чем опасен вирус для человека
Несмотря на то что количество заражений у людей за последнюю четверть века было немногочисленным, врачи и ученые с тревогой смотрят на птичий грипп. Анатолий Альтштейн говорит, что заболевание птичьим гриппом у человека протекает тяжело и примерно 50% пациентов умирает.
— В масштабах человеческой популяции так называемых прорывов, то есть случаев, когда человек заражался от птицы, мало, — признает Николай Крючков. — Но потенциально может случиться так, что из антигенных вариантов H5, H7, H9 могут мутировать в штаммы, которые с одной стороны будут очень новыми для человеческой популяции, то есть агрессивными, а с другой — достаточно адаптивными, чтобы не только заражать человека, но еще и эффективно передаваться от человека к человеку. Что как раз многие и рассматривают как вариант следующей пандемии гриппа. С моей точки зрения, грипп — номер один по возможности возникновения новой пандемии. На втором месте — коронавирусные инфекции, не конкретно ковид, который тоже еще не закончился, а иные варианты коронавирусов.
Он отмечает, что такие инфекции, как грипп, плохо локализуются, если начинают распространяться в человеческой популяции. Именно поэтому нужно сделать всё, чтобы не допустить угрозы распространения.
— Дело не в том, что локализовать распространение инфекции невозможно — это возможно, но люди не могут, как показала практика, справляться с этим по причине собственной дезорганизации: тут не доделают, там поздно введут, еще где-то краткосрочные экономические соображения перевесят. Не работает это, — говорит иммунолог. — Поэтому нужно сделать всё, чтобы не допустить угрозы распространения — на раннем этапе проще предотвратить потенциальное распространение. Пока во всех случаях, когда люди заражались, заразность этой инфекции была очень невысокой, нужно было постараться, чтобы заразиться. И удалось на этом этапе, пока инфекция не адаптировалась, обрубить ее распространение. Но поскольку это уже не новая история и происходит это периодически, я полагаю, что в обозримом будущем может случиться так, что сделать это не удастся.
Как не заразиться птичьим гриппом
Пока, на самом деле, заразиться птичьим гриппом намного сложнее, чем не заразиться. И тем не менее определенные правила врачи советуют соблюдать. В первую очередь, конечно, соблюдать карантинные предписания там, где они есть.
— Есть несколько вариантов птичьего гриппа, которые передавались человеку за всё это время, наиболее распространенный из них — это H5N1. Для заражения, по-видимому, требуется очень высокая доза этого вируса, поэтому заражение редко встречается — только при усиленном контакте человека с птицей: когда много птицы в тесном помещении, человек дышит этим воздухом.
Так что заражение наиболее вероятно для людей, которые напрямую контактируют с больными птицами — то есть работают на фермах, на птицефабриках. Причин прекратить есть курицу, индейку или яйца в связи с птичьим гриппом врачи не видят.
— Яйца и мясо, конечно, тоже могут быть источником заражения, но нужно понимать, что если на ферме появляются случаи заражения — этих животных или птиц не лечат, их массово убивают для того, чтобы прекратить эту вспышку, — говорит Крючков. — А вот заражение сотрудников в случае, если будет вариант вируса, который сможет передаваться от человека к человеку, приведет к началу крупной вспышки как минимум.
Иммунолог говорит, что людям стоит готовиться к тому, что пандемии в будущем станут возникать только чаще — среди причин этого он называет глобализацию и глобальное потепление.