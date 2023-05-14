Всегда случается внезапно: эти 7 симптомов помогут распознать инсульт

Что такое инсульт

Инсульт бывает двух типов: геморрагический и ишемический. Геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг) возникает из-за разрыва сосудов головного мозга, в тканях которого в дальнейшем скапливается кровь, создается высокое давление и нарушается работа мозга.

Самая частая причина ишемического инсульта — закупорка сосуда тромбом, то есть кровяным сгустком. В результате тромбоза гибнут нейроны определенного участка головного мозга. Причем какого именно — предугадать нельзя. Ишемический инсульт всегда случается внезапно, и если вовремя не помочь человеку, это может привести к самым тяжелым последствиям, включая инвалидность и смерть.