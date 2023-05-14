Всегда случается внезапно: эти 7 симптомов помогут распознать инсульт

Инсульт — это острое состояние, при котором крайне важно быстро оказать человеку медицинскую помощь. Один из первых его симптомов — это нарушение или полное отсутствие речи, поэтому пациент не сможет вам сказать, что у него что-то болит, или самостоятельно вызвать себе скорую помощь. По данным Росстата, только в 2021 году причина каждой двадцатой смерти — инсульт. Мы поговорили с врачами о том, как распознать инсульт и успеть спасти чью-то жизнь.
Что такое инсульт
Инсульт бывает двух типов: геморрагический и ишемический. Геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг) возникает из-за разрыва сосудов головного мозга, в тканях которого в дальнейшем скапливается кровь, создается высокое давление и нарушается работа мозга.
Самая частая причина ишемического инсульта — закупорка сосуда тромбом, то есть кровяным сгустком. В результате тромбоза гибнут нейроны определенного участка головного мозга. Причем какого именно — предугадать нельзя. Ишемический инсульт всегда случается внезапно, и если вовремя не помочь человеку, это может привести к самым тяжелым последствиям, включая инвалидность и смерть.
Считается, что геморрагический инсульт протекает тяжелее, чем ишемический, однако оба они могут быть крайне опасными и иметь фатальные последствия. Инсульт повреждает клетки мозга, из-за этого могут быть утеряны его функции, отвечающие за речь, мышление, чувствительность, зрение, слух.
Причин развития инсульта довольно много, по словам врача-терапевта Татьяны Тарадеевой, это могут быть нарушения сердечного ритма, стрессы, психоэмоциональные перегрузки, курение, гиподинамия, ожирение, сахарный диабет.
— Кроме того, бесконтрольный прием антикоагулянтов (препараты, препятствующие образованию тромбов. — Прим. ред.) может способствовать развитию геморрагического инсульта, — добавляет Тарадеева.
Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье». Занимается диагностикой и лечением заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, анемического синдрома.
Первые симптомы инсульта
Так как инсульт поражает сосуды головного мозга, то и симптомы у него очень ярко выражены. Врач-невролог Владимир Головченко отмечает, что при подозрении на инсульт нужно обязательно обратить внимание на внятность речи человека, одностороннюю слабость в мышцах лица и нестерпимую головную боль.
— Эти симптомы могут быть изолированными или сочетаться друг с другом в разных вариациях, — говорит Головченко.
Владимир Головченко - врач-невролог клиники «УГМК-Здоровье». Занимается лечением дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, заболеваний периферической нервной системы, сосудистых заболеваний головного мозга, диагностикой и лечением головной боли.
Чтобы даже далекий от медицины человек мог определить инсульт, разработали специальный FAST-тест. Он состоит всего из четырех пунктов:
- face — попросите человека улыбнуться: при инсульте угол рта с одной стороны будет «висеть»;
- arm — попросите поднять руки и удерживать их в течение 5 секунд на 90 градусов в положении сидя или на 45 градусов в положении лежа: при инсульте одна из рук будет опускаться;
- speech — обратите внимание на речь человека: при инсульте она становится невнятной и неразборчивой;
- time — при симптомах вызывайте скорую как можно скорее: чтобы помочь пациенту, врачам нужно попасть в «терапевтическое окно», это примерно четыре-четыре с половиной часа.
Что делать при первых симптомах инсульта
Так как инсульт — это в первую очередь угроза жизни, то требуется обязательная госпитализация пациента. Поэтому при первых проявлениях инсульта нужно звонить в скорую помощь и акцентировать внимание медработников на то, что у больного есть подозрение на инсульт.
— Инсульт может проявиться легким неврологическим дефектом, который может усилиться в течение нескольких часов до тяжелого, поэтому вне зависимости от степени неврологического дефекта при подозрении возникновения инсульта пациент подлежит госпитализации в стационар, — говорит Головченко.
До приезда медиков человека нужно уложить на горизонтальную поверхность, положив голову набок, открыть окно, расстегнуть ворот одежды, снять зубные протезы (если есть).
Как защитить себя от инсульта
Всемирная организация здравоохранения рекомендует один раз в год проходить обследование для измерения артериального давления, массы тела, уровней холестерина и глюкозы в крови. Также к врачу нужно обратиться, если обнаружите у себя несколько факторов риска. Доктор разработает индивидуальную программу профилактики. Она, например, может включать лечение гипертонии, которая в два с половиной раза увеличивает риск инсульта.
Кроме того, ВОЗ советует всем пять раз в день употреблять фрукты и овощи, бросить курить, ограничить употребление соли, жира и сахара и уделять физической активности 30 минут в день. При этом совершенно не обязательно это должны быть активные занятия спортом.
— Повседневная занятость, такая как совершение прогулок, работа в саду, работа по дому и игра со своими детьми, является разнообразными формами физической активности. Подумайте о небольших изменениях, которые вы могли бы внести в свой обычный распорядок дня, таких как ходьба по лестнице вместо использования лифта, — пишет Всемирная организация здравоохранения.
Риск возникновения инсульта повышается из-за ряда болезней, которые важно заметить и как можно скорее начать лечение. Ранее мы уже рассказывали, как на ранней стадии заметить тромбоз и почему он может быть опасен, а также составили памятку, как распознать симптомы сахарного диабета.