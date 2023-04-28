Появилось расписание работы поликлиник в Новосибирске на майские праздники

Минздрав Новосибирской области опубликовал график работы поликлиник в майские праздники. Учреждения будут работать с 09:00 до 15:00.



Как сообщили в пресс-службе правительства области, все поликлиники Новосибирской области с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая будут работать с 09:00 до 15:00. При необходимости неотложной медицинской помощи в любой праздничный день с 09:00 до 15:00 можно обратиться в поликлинику по предварительной записи.