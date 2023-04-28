Появилось расписание работы поликлиник в Новосибирске на майские праздники

Минздрав Новосибирской области опубликовал график работы поликлиник в майские праздники. Учреждения будут работать с 09:00 до 15:00.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, все поликлиники Новосибирской области с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая будут работать с 09:00 до 15:00. При необходимости неотложной медицинской помощи в любой праздничный день с 09:00 до 15:00 можно обратиться в поликлинику по предварительной записи.
Записаться на прием или вызвать врача на дом можно будет с 08:00 до 14:00. Для этого можно воспользоваться порталом «Госуслуги», позвонить в регистратуру 122 либо написать в чат-бот. Обращения, которые поступили позже 14:00, перенесут на следующий день.
Скорая помощь и стационары будут работать круглосуточно.
С острой зубной болью можно обратиться круглосуточно в отделение стоматологической поликлиники
Травмпункты будут работать круглосуточно на улице Серебренниковская, 43; проспекте Дзержинского, 44; втором переулке Пархоменко, 4; улице Героев Революции, 5; улице Зорге, 47/1; улице Александра Невского, 9; улице Пирогова, 25/3. Но травмпункт на улице Московская, 89 будет открыт 29 апреля, 6 мая и 9 мая с 09:00 до 15:00.
В Новосибирске готовность трех новых поликлиник в среднем составляет от 55 до 72%. Посмотрите, как они выглядят сейчас.