«Колола дорогущие уколы и не ела 53 дня». Педагог по вокалу, которая весит 107 кг, — о диетах и нелюбви к себе

Постепенно в этом цикле с каждым новым витком я начала верить, что со мной не всё в порядке: что я не такая, как все, что не заслуживаю доброго отношения, не имею таких же прав, не могу любить, не могу дружить, не должна чего-то хотеть и о чем-то мечтать, не имею возможности выбирать, с кем встречаться и ложиться в постель, не могу претендовать на счастье. С таким отношением к себе выживать очень трудно. Поэтому я придумала свой способ оставаться на плаву: я стала прикольной девчонкой, чтобы меня любили, уважали, ценили, принимали. Тогда я не знала, что это можно получать и просто так. Благо, от мамы и папы мне достались качества лидера, ум, чувство юмора и какое-то личное обаяние — они и стали моим основным оружием. В борьбе за собственную жизнь.