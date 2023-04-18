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В России выявили новый вариант коронавируса. Роспотребнадзор рассказал, вернут ли ограничения

По предварительным данным, подвариант «Арктур» более заразен

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По информации ВОЗ, «Арктур» уже вызвал рост заболеваемости в Индии

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В России выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса, получившим название «Арктур». Как сообщает Роспотребнадзор, ранее этот субвариант был обнаружен в Индии. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно он вызвал там новый рост числа заболевших.

— По предварительным данным, «Арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью, — цитирует пресс-службу Роспотребнадзора РИА Новости. — То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется.

Ранее сообщалось, что в Россию вернулся подвариант ВА.2 — стелс-омикрон. За год он сильно мутировал и стал постепенно вытеснять линию ВА.5, доминировавшую в России на протяжении многих месяцев. Тогда это вызвало рост заболеваемости, однако ограничения так же не вводились, врачи рекомендовали заниматься индивидуальной профилактикой.

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КоронавирусАрктурРоспотребнадзорCOVID-19
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