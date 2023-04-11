«Нога весит 20 килограммов». Как живет девушка с редкой болезнью, которую не знают, как лечить

В какой-то момент врачи предложили ампутацию, чтобы остановить опухоль, ведь она росла внутрь, пожирая костную ткань. Но потом решили, что ампутировать нельзя.



Сейчас семья по-хорошему вспоминает известного уральского детского онколога Сергея Тупоногова. По их словам, это самый лучший специалист, которого они встретили за все эти годы.



— Очень внимательный и профессиональный врач, — рассказывает мама Ксении. — Он сказал: ни в коем случае нельзя ампутировать, сделаем ампутацию — тогда действительно долго не проживет. То есть это был не тот случай, когда вместе с больной конечностью уходят все проблемы. Опухоль никуда не денется, пойдет выше, активно начнет разрушать таз. Нужно принять себя, учиться жить с такой ногой.



Спасала бездомных животных

И Ксюша жила. В семь лет она, как и все, пошла в первый класс. В домашнем альбоме есть снимки с 1 Сентября, на них она нарядная стоит вместе с мамой и папой, с букетом цветов. Лишь специальная ортопедическая обувь (она уравнивала разницу в длине ног) говорит о том, что у девочки проблемы со здоровьем.

