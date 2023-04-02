Что у вас не болит: шесть болезней, о которых вы узнаете, когда их поздно лечить

Врачи, конечно, регулярно говорят о том, как важно проходить чекапы и диспансеризации, но будем честны с собой: часто мы идем к врачу, только когда что-то действительно заболит. Но есть заболевания, которые очень долго не дают о себе знать, а когда проявляются, становятся уже очень серьезной проблемой, которая может привести к инвалидности или даже летальному исходу. Мы поговорили с врачами о некоторых из этих заболеваний, чтобы разобраться, как вовремя их распознать и не допустить тяжелых осложнений.
— Такие заболевания называют «тихими убийцами». В числе чемпионов среди рассматриваемой группы заболеваний — гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, остеопороз, жировой гепатоз, — говорит терапевт Светлана Куприна. — Каждая из этих болезней при своевременной диагностике и выполнении рекомендаций лечащего врача поддается контролю. Достаточное внимание к своему здоровью со стороны пациента и грамотная терапия минимизируют риски неблагоприятных исходов.
Светлана Куприна — врач-терапевт, врач ультразвуковой диагностики «ИНВИТРО — Воронеж».
Гипертония
Именно гипертония, то есть повышенное давление, — одно из самых распространенных заболеваний. По словам врача-кардиолога Елены Гричук, повышает риск развития гипертонии возраст — чаще это заболевание встречается в среднем и пожилом возрасте.
— Тем не менее сейчас она встречается достаточно часто уже после 25 лет, а среди людей старше 40 лет ею болеют больше половины, просто могут о ней не знать. Поэтому всем, кому больше 25 лет, совершенно точно нужно измерить у себя артериальное давление и убедиться, что оно нормальное, — говорит Елена Гричук.
Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Вопреки существующему мнению, это заболевание на начальных стадиях часто не имеет никаких симптомов. Давление повышается всё сильнее, организм адаптируется, жалоб никаких не возникает. Самые первые симптомы могут быть неспецифическими, например головные боли и сонливость — люди могут списывать их на недосып или просто усталость. Но и эти симптомы могут появиться не сразу.
— Головные боли, головокружение, тошнота или носовые кровотечения — часто эти симптомы появляются уже при достаточно высоких показателях на тонометре, — говорит терапевт Светлана Куприна. — Если не лечить гипертонию, то можно получить такие смертельно опасные осложнения, как инсульт или инфаркт. Единственный способ эффективно контролировать артериальное давление — это регулярно его измерять. Если вы обнаружите, что цифры давления слишком высоки, необходимо обратиться к врачу.
Сахарный диабет
Светлана Куприна говорит, что по статистике каждый второй больной сахарным диабетом не знает о своей болезни. А ведь диабет требует очень тщательного контроля уровня глюкозы.
— Некоторые распространенные симптомы этого заболевания — чрезмерная жажда, голод, внезапная потеря веса, частое мочеиспускание, усталость, медленно заживающие раны и ослабленное зрение, зуд гениталий, стоматиты, гингивиты, — говорит терапевт. — Микросимптомы сахарного диабета заставляют пациентов обращаться к дерматологу и аллергологу, стоматологу, гинекологу, а кто-то и вовсе занимается самолечением. Драгоценное время уходит, а ведь достаточно сразу обратиться к эндокринологу.
Неконтролируемый диабет может стать причиной потери зрения, нарушения функции почек, развития сердечно-сосудистых заболеваний и в конце концов может обернуться инвалидностью или летальным исходом. Чтобы выявить диабет, достаточно сдать глюкозу крови натощак. Если ее уровень выше референтных значений, необходимо сразу же обратиться к специалисту.
ХОБЛ
Хроническая обструктивная болезнь легких — это буквально болезнь, которая не дает дышать. Заболевание характеризуется ограничением воздушного потока, причем даже если начать лечение, то полностью восстановиться человек не может. Но может избежать ухудшений: сейчас есть современная стратегия для лечения и профилактики болезни, которая каждый год обновляется. Без лечения при ХОБЛ постоянно прогрессирует нарушение проходимости бронхов и формируется дыхательная недостаточность.
— Основным фактором возникновения заболевания является курение. Помимо этого, есть аэрополлютанты — вещества, загрязняющие воздух и при длительной экспозиции влияющие на дыхательные пути. Например, в группе риска — рабочие угольного производства, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Болезнь медленно прогрессирующая, есть стадия, когда может не быть клинических проявлений, но заболевание уже начинает формироваться, с течением времени появляются симптомы. Они могут быть как вне обострений болезни, например одышка или приступы нехватки воздуха, а могут быть симптомы обострений, инфекционные и неинфекционные.
Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.
Доктор говорит, что ХОБЛ инвалидизирует пациентов. Одышка ограничивает возможности человека, понижается толерантность к активности вплоть до ходьбы или простых бытовых дел. Снижение активности может приводить к увеличению массы тела, как следствие — гипертоническая и ишемическая болезни сердца.
— То есть изолированный ХОБЛ редко бывает, на границе 55–60 лет могут возникать коморбидные состояния, которые в свою очередь отягощают, и это превращается в системный процесс, который ограничивает возможности, — говорит доктор. — Если человек курит или относится к группе риска из-за профессии, нужно проходить обследования, даже если нет симптомов: спирометрию и компьютерную томографию или крупнокадровую флюорографию грудной клетки один раз в год.
Атеросклероз
Атеросклероз связан с нарушением обмена липидов. Оно проявляется образованием холестериновых бляшек на стенках артерий.
— Причины образования бляшек — курение, злоупотребление алкоголем и жирной пищей, сахарный диабет, гипотиреоз, хроническая болезнь почек, отягощенная наследственность, — говорит Светлана Куприна. — На развитие атеросклероза также оказывает влияние малоподвижный образ жизни. Острые катастрофы, как правило, связаны с разрывом бляшки и образованием тромба, который способен полностью перекрывать артериальный просвет, вследствие чего возникает инфаркт или инсульт. В такой ситуации для спасения жизни пациент нуждается в экстренном лечении.
Для того чтобы не допустить развития печальных событий, нужно регулярно контролировать уровень холестерина в крови, а при его повышении, даже незначительном, — обратиться к специалисту, который назначит дополнительные обследования и лечение.
Остеопороз
Остеопороз — это системное заболевание, для которого характерны снижение минеральной плотности костной ткани и увеличение риска переломов. Основная опасность остеопороза в том, что хрупкость костей может достигать уровня, когда перелом наступает при минимальной травме, то есть при падении с высоты собственного роста.
— Самое опасное — это переломы бедра и компрессионные переломы тел позвонков, они могут приводить к инвалидности. И конечно, это боль, которая может не проходить длительное время, — говорит врач-ревматолог Анастасия Сарапулова. — Как правило, страдают женщины в постменопаузе и мужчины старше 50–60 лет. Так как остеопороз не болит, то есть у него самого нет никаких симптомов, то, как правило, пациенты об этом не знают и узнают, когда уже случился перелом, то есть по сути когда развились осложнения.
Анастасия Сарапулова — врач-ревматолог Центра клинической ревматологии «Новой больницы» в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук.
Самым точным методом диагностики остеопороза является денситометрия — исследование минеральной плотности костной ткани. Также врач на приеме может поставить диагноз по совокупности факторов риска, таких как прием определенных лекарств или ранее случившиеся переломы.
— Проще проводить регулярную профилактику: пить витамин D в профилактических дозах, если не хватает молочных продуктов, обязательно прием препаратов кальция, — говорит доктор. — Если уже развился остеопороз, то есть группа препаратов, которые называются антиостеопоротические. Они, как правило, замедляют разрушение костной ткани и тем самым повышают плотность.
Жировой гепатоз
Это заболевание характеризуется избыточным накоплением жира клетками печени. Никакого дискомфорта это, как и многие другие опасные заболевания печени, не причиняет очень долго, пока не станет слишком поздно.
— К тому же лабораторные анализы, как правило, не изменяются на ранней стадии заболевания, но изменения печени мы можем увидеть при выполнении ультразвукового исследования, — говорит терапевт. — Жировой гепатоз — основная составляющая метаболического синдрома — комплекса нарушений, возникающих при ожирении. Жировой гепатоз нередко предшествует развитию сахарного диабета, артериальной гипертензии, синдрома ночного апноэ и других состояний, опасных для жизни.
Не только жировой гепатоз, но и другие болезни печени могут долгое время протекать бессимптомно. Дело в том, что в печени просто нет нервной ткани и она не может подавать сигналы в виде боли. Нервная ткань есть только в фиброзной оболочке, так называемой глиссоновой капсуле. Она начинает болеть, когда печень уже увеличивается.
Лечение жирового гепатоза начинается с модификации образа жизни. Прежде всего это соблюдение диеты и наличие физической нагрузки. Впрочем, сбалансированная диета и умеренная, но регулярная физическая активность способствуют профилактике почти всех перечисленных заболеваний и еще множества проблем со здоровьем. Помогут и регулярные посещения врача и хотя бы минимальные обследования, например очень многие болезни можно заподозрить на основании одного только общего анализа крови.