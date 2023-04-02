Что у вас не болит: шесть болезней, о которых вы узнаете, когда их поздно лечить

Гипертония

Именно гипертония, то есть повышенное давление, — одно из самых распространенных заболеваний. По словам врача-кардиолога Елены Гричук, повышает риск развития гипертонии возраст — чаще это заболевание встречается в среднем и пожилом возрасте.



— Тем не менее сейчас она встречается достаточно часто уже после 25 лет, а среди людей старше 40 лет ею болеют больше половины, просто могут о ней не знать. Поэтому всем, кому больше 25 лет, совершенно точно нужно измерить у себя артериальное давление и убедиться, что оно нормальное, — говорит Елена Гричук.

