Деменцию можно заподозрить самостоятельно. Врачи рассказали, какие два действия невозможно делать одновременно на пороге болезни

А исследователи из Института исследования старения Артура Маркуса решили выяснить, как могут меняться поведение и привычки людей, которые в ближайшем будущем пострадают от старческого слабоумия. И пришли к выводу, что заподозрить деменцию можно самостоятельно. Результаты эксперимента опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet.



Идти и думать

В эксперименте приняли участие 4026 человек в возрасте от 42 до 64 лет. Ученые наблюдали за ними с мая 2018 по июль 2020 года. После тщательного анализа поведения и медицинских карт испытуемых эксперты пришли к выводу: если человек не может идти и одновременно выполнять какую-то умственную задачку, то его мозг в серьезной опасности. Велик риск, что в ближайшем будущем у него разовьется деменция.

