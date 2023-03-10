«Корректируют нос и уши, убирают жиры»: пластический хирург — о всплеске популярности операций по изменению внешности у мужчин

В последнее время мужчины стали больше уделять внимания своей внешности и чаще ходить к косметологам и даже хирургам. О том, почему это происходит, в каком возрасте можно делать пластические операции и какими могут быть последствия, корреспондент MSK1.RU поговорила с пластическим хирургом, за плечами которого — более 2000 успешных операций, Сергеем Свиридовым.
— Ко мне стало обращаться гораздо больше мужчин, чем 20 лет назад, — рассказал он. — Если раньше мы говорили о том, что представители сильного пола приходят к пластическому хирургу крайне редко, то сейчас в каждый день я принимаю от 2 до 4 мужчин. При этом женщин обращается от 10 до 15.
Чтобы никто не догадался об операции
По словам эксперта, технологии пластических операций усовершенствовались настолько, что они могут давать прекрасные результаты без каких-либо заметных следов. А для мужчин очень важно, чтобы никто даже не догадался, что была пластическая операция.
— Для улучшения своей внешности мужчины, так же как и женщины, достаточно давно используют пластические операции — корректируют носы, веки, оттопыренные уши, убирают жиры… У сильного пола, конечно, не такой большой спектр по сравнению с тем, что есть у слабого, но тем не менее 4–5 основных видов операций присутствуют всегда, — уточнил Свиридов. — Делали они их еще лет 15 назад. Просто количество мужчин было очень маленьким и было не принято выполнять такого рода операции.
Возрастные ограничения
Хирург говорит, что пластические операции можно делать мужчинам в любом возрасте. Бывают ситуации, когда нужно скорректировать особенности анатомического строения в юношестве, а в более старшем — уже возрастные изменения.
— И главное не возраст, а медицинские показания. Например, искривленный нос у спортсмена. Такая проблема может возникнуть у парня и в 25 лет. Не обязательно ждать для этого каких-то возрастных изменений, — подчеркнул хирург. — Мы корректируем искривленную или вдавленную спинку носа тогда, когда эта проблема появляется.
А, допустим, лопоухому мальчику операцию, по мнению хирурга, выполнять можно уже в 7 лет, как раз перед самой школой, чтобы там его не дразнили за такие уши. Или если у мужчины с возрастом образовалось достаточно много избыточной кожи в области верхних век, выполнять такую операцию можно и в 45, и в 50, и в 60 лет.
— Чаще всего мужчины хотят скорректировать форму тела. Например, создать кубики на животе. Для этого существует операция — бодибилдинг. Само название говорит о том, что мы делаем торс красивым и спортивным, — сказал Свиридов. — Эту операцию выполняем в области спины и талии, а также в области грудных мышц и всего живота. И фактически создаем стройное и атлетичное тело с четким рельефом всех мышц. Мужчина становится стройным и подтянутым.
Пластика безвредна?
Эксперт считает, что если операцию делать хорошо, без нарушений какой-либо физиологической функции ткани или органов, анатомического строения, без ухудшения внешнего вида — эстетического состояния, то никаких осложнений и вреда пластическая операция организму не принесет. Потому что в основном ведется работа с покровными тканями, кожей и клетчаткой.
— Что касается эстетики, мужчины, как правило, четко знают, какого результата они хотят добиться, и транслируют это хирургу, — сказал Свиридов. — А уже специалист выполняет требования клиента должным образом.
Напомним, недавно певец Филипп Киркоров сделал себе пластическую операцию. Мы уже публиковали большую фотоподборку, на которой видно, как менялась его внешность.