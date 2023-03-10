«Корректируют нос и уши, убирают жиры»: пластический хирург — о всплеске популярности операций по изменению внешности у мужчин

— Ко мне стало обращаться гораздо больше мужчин, чем 20 лет назад, — рассказал он. — Если раньше мы говорили о том, что представители сильного пола приходят к пластическому хирургу крайне редко, то сейчас в каждый день я принимаю от 2 до 4 мужчин. При этом женщин обращается от 10 до 15.

Чтобы никто не догадался об операции

По словам эксперта, технологии пластических операций усовершенствовались настолько, что они могут давать прекрасные результаты без каких-либо заметных следов. А для мужчин очень важно, чтобы никто даже не догадался, что была пластическая операция.