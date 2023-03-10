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«Корректируют нос и уши, убирают жиры»: пластический хирург — о всплеске популярности операций по изменению внешности у мужчин

Врач рассказал, за какими услугами обращаются представители сильного пола и насколько это безопасно

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Женщин на пластические операции записывается больше, но в последнее время стало много и мужчин

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В последнее время мужчины стали больше уделять внимания своей внешности и чаще ходить к косметологам и даже хирургам. О том, почему это происходит, в каком возрасте можно делать пластические операции и какими могут быть последствия, корреспондент MSK1.RU поговорила с пластическим хирургом, за плечами которого — более 2000 успешных операций, Сергеем Свиридовым.

— Ко мне стало обращаться гораздо больше мужчин, чем 20 лет назад, — рассказал он. — Если раньше мы говорили о том, что представители сильного пола приходят к пластическому хирургу крайне редко, то сейчас в каждый день я принимаю от 2 до 4 мужчин. При этом женщин обращается от 10 до 15.

Чтобы никто не догадался об операции

По словам эксперта, технологии пластических операций усовершенствовались настолько, что они могут давать прекрасные результаты без каких-либо заметных следов. А для мужчин очень важно, чтобы никто даже не догадался, что была пластическая операция.

— Для улучшения своей внешности мужчины, так же как и женщины, достаточно давно используют пластические операции — корректируют носы, веки, оттопыренные уши, убирают жиры… У сильного пола, конечно, не такой большой спектр по сравнению с тем, что есть у слабого, но тем не менее 4–5 основных видов операций присутствуют всегда, — уточнил Свиридов. — Делали они их еще лет 15 назад. Просто количество мужчин было очень маленьким и было не принято выполнять такого рода операции.

Пластический хирург Сергей Свиридов говорит, что после современных операций следов практически не остается

Пластический хирург Сергей Свиридов говорит, что после современных операций следов практически не остается

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Возрастные ограничения

Хирург говорит, что пластические операции можно делать мужчинам в любом возрасте. Бывают ситуации, когда нужно скорректировать особенности анатомического строения в юношестве, а в более старшем — уже возрастные изменения.

— И главное не возраст, а медицинские показания. Например, искривленный нос у спортсмена. Такая проблема может возникнуть у парня и в 25 лет. Не обязательно ждать для этого каких-то возрастных изменений, — подчеркнул хирург. — Мы корректируем искривленную или вдавленную спинку носа тогда, когда эта проблема появляется.

А, допустим, лопоухому мальчику операцию, по мнению хирурга, выполнять можно уже в 7 лет, как раз перед самой школой, чтобы там его не дразнили за такие уши. Или если у мужчины с возрастом образовалось достаточно много избыточной кожи в области верхних век, выполнять такую операцию можно и в 45, и в 50, и в 60 лет.

— Чаще всего мужчины хотят скорректировать форму тела. Например, создать кубики на животе. Для этого существует операция — бодибилдинг. Само название говорит о том, что мы делаем торс красивым и спортивным, — сказал Свиридов. — Эту операцию выполняем в области спины и талии, а также в области грудных мышц и всего живота. И фактически создаем стройное и атлетичное тело с четким рельефом всех мышц. Мужчина становится стройным и подтянутым.

Корректировать тело у пластического хирурга можно практически в любом возрасте

Корректировать тело у пластического хирурга можно практически в любом возрасте

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Пластика безвредна?

Эксперт считает, что если операцию делать хорошо, без нарушений какой-либо физиологической функции ткани или органов, анатомического строения, без ухудшения внешнего вида — эстетического состояния, то никаких осложнений и вреда пластическая операция организму не принесет. Потому что в основном ведется работа с покровными тканями, кожей и клетчаткой.

— Что касается эстетики, мужчины, как правило, четко знают, какого результата они хотят добиться, и транслируют это хирургу, — сказал Свиридов. — А уже специалист выполняет требования клиента должным образом.

Напомним, недавно певец Филипп Киркоров сделал себе пластическую операцию. Мы уже публиковали большую фотоподборку, на которой видно, как менялась его внешность.

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