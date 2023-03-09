«По кусочкам собрали тазобедренный сустав» — медики прооперировали школьницу, которая пыталась покончить с собой

13-летнюю школьницу, которая пыталась покончить с собой, но осталась жива, прооперировали. О том, как прошла операция и как чувствует себя ребенок, рассказала ее мама Дарья Н.
— Операция была 3,5 часа, тяжело отходила от наркоза, сейчас уснула, — описала состояние дочери Дарья Н. — По кусочкам собрали тазобедренный сустав и бедренную кость.
Как рассказала НГС правозащитница Анна Тажеева, которая представляет интересы пострадавшей девочки и ее мамы, сейчас историю Оли (имя несовершеннолетней изменено. — Прим. ред.) изучают в Департаменте образования мэрии Новосибирска. Муниципальные чиновники пообещали оказать девочке и ее семье всю возможную помощь и тщательно разобраться в ситуации:
— Насколько мне известно, департамент образования проводит сейчас свою проверку по вновь открывшимся обстоятельствам. Семья девочки сейчас испытывает давление со стороны административного персонала школы. Администрация школы оказывала всяческие препятствия в выдаче документов, касающихся девочки, — рассказала НГС правозащитница. — Никто из администрации школы не принес никаких извинений семье девочки. Скажу больше, что сейчас они пытаются влиять на то, чтобы ученики и их родители молчали обо всех нарушениях в этой школе. Оказывают давление на детей и их родителей в том или ином виде.
В начале марта НГС подробно рассказывал историю Оли Н. Директор школы, где учителя, предположительно, травили ребенка, рассказала, что учебное заведение ведет внутреннюю проверку, а завуч по воспитательной работе наотрез отказалась говорить с журналистами.