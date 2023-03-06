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В Новосибирской области пятую неделю растет заболеваемость коронавирусом

Также фиксируют случаи заболевания ОРВИ и гриппом

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Из-за ОРВИ и гриппа частично закрыли 27 детских садов

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В Новосибирской области пятую неделю растет уровень заболеваемости коронавирусом. Также фиксируют заболевание гриппом и ОРВИ.

Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов 6 марта во время оперативного совещания:

— Пятую неделю наблюдаем прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Выявлено 735 случаев за неделю, это больше на 2,5 % по сравнению с прошлой неделей.

Министр образования Сергей Федорчук сообщил, что среди обучающихся и работников заболевших коронавирусом нет. При этом продолжают фиксировать случаи заболевания гриппом и ОРВИ, 720 человек на больничном:

— Частично закрыты 27 детских садов и 5 школ. Полностью приостановлена деятельность одного детского сада в Баганском районе.

Также Александр Щербатов глава регионального Роспотребнадзора сообщил, что в регионе зарегистрировано 18 793 случая ОРВИ, в Новосибирске зафиксировали 12 634 случая. Наибольшее число заболевших — дети от 7 до 14 лет и взрослые. Как отметил Константин Хальзов, в области зафиксировали 68 случаев гриппа, из них 25 детей.

Ранее мы писали о том, что режим повышенной готовности в области продлили на 2 месяца, до 30 апреля.

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