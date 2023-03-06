В Новосибирской области пятую неделю растет заболеваемость коронавирусом

В Новосибирской области пятую неделю растет уровень заболеваемости коронавирусом. Также фиксируют заболевание гриппом и ОРВИ.
Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов 6 марта во время оперативного совещания:
— Пятую неделю наблюдаем прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Выявлено 735 случаев за неделю, это больше на
Министр образования Сергей Федорчук сообщил, что среди обучающихся и работников заболевших коронавирусом нет. При этом продолжают фиксировать случаи заболевания гриппом и ОРВИ, 720 человек на больничном:
— Частично закрыты 27 детских садов и 5 школ. Полностью приостановлена деятельность одного детского сада в Баганском районе.
Также Александр Щербатов глава регионального Роспотребнадзора сообщил, что в регионе зарегистрировано
Ранее мы писали о том, что режим повышенной готовности в области продлили на 2 месяца, до 30 апреля.