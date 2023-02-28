Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до апреля в Новосибирской области

В Новосибирской области на 2 месяца, до 30 апреля, власти продлили режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— Как доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, принимая во внимание, что на территории региона продолжает регистрироваться заболеваемость СОVID-19, предусматривается продление действия отдельных ограничительных мер, а также дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях режима повышенной готовности еще на 2 месяца, — сообщили в пресс-службе правительства.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 февраля подписал соответсвующее постановление о продлении режима.
Как сообщалось ранее, режим повышенной готовности устанавливает возможность применения ограничительных мер.
В феврале новый штамм «кракен» добрался до России. Об особенностях «кракена», странных симптомах, эпидемических прогнозах и личном опыте борьбы с напомнившей о себе заразой — в материале.