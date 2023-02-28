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Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до апреля в Новосибирской области

Документ подписал губернатор Новосибирской области

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Режим продлили до 30 апреля

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В Новосибирской области на 2 месяца, до 30 апреля, власти продлили режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Как доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, принимая во внимание, что на территории региона продолжает регистрироваться заболеваемость СОVID-19, предусматривается продление действия отдельных ограничительных мер, а также дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях режима повышенной готовности еще на 2 месяца, — сообщили в пресс-службе правительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 февраля подписал соответсвующее постановление о продлении режима.

Как сообщалось ранее, режим повышенной готовности устанавливает возможность применения ограничительных мер.

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