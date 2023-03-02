«Зубы выпали трижды!» Риелтор сделал неудачное протезирование и теперь требует уголовное дело на стоматологов

Риелтор из Новосибирска добивается уголовной ответственности для руководства стоматологической клиники «Будьте здоровы». По его словам, за уплаченные
«Провели втемную»
В октябре 2021 года Константин Ануреев решил обновить мостовидный протез из четырех коронок на передних зубах в клинике «Будьте здоровы» в городе Обь. Этот выбор был неслучайным: мужчина знаком с одним из владельцев медучреждения Виктором Шевцовым.
— Я Шевцову оказывал риелторские услуги, а он пообещал мне помочь с коронками. Дело в том, что мой предыдущий мост, с которым я проходил двенадцать лет, начал доставлять мне дискомфорт, зубы под ним болели. В «Будьте здоровы» мне старый мост разрезали и убрали, полечили зубы и поставили новый мост, — вспоминает Ануреев.
Мужчина утверждает, что частями заплатил клинике в итоге
— Буквально через три дня я кушаю борщ, откусил кусок хлеба — и вот они, зубки мои — прямо в руках! Вернулся в клинику, мне мост установили заново. Вскоре он зашатался, что причиняло мне серьезные неудобства, — добавил Константин.
По утверждению Ануреева (и это подтверждают в самой клинике), мост клиенту устанавливали трижды, последние два раза — бесплатно, в период гарантийного срока в один год. По его истечении Константин вновь пришел в «Будьте здоровы» с выпавшими коронками.
— Мне тогда сказали, что переделывать ничего не будут. Добавили, что Шевцов никак меня как пациента не оформлял, в базу не вносил, что сам он уходит из состава учредителей. После долгих препирательств администратор распечатала мне документ со списком оказанных услуг. Его я приложил к заявлению в МВД, которое я подал после отказа переделывать мост, — говорит Ануреев.
Действующий директор клиники Дмитрий Гончаров в разговоре с НГС заявил, что документ, на котором якобы стоит его подпись и печать «Будьте здоровы», — подделка.
«Иск будет впечатляющим»
Полицейские после опроса всех причастных не увидели признаков мошенничества в действиях сотрудников клиники.
— В указанных обстоятельствах отсутствует событие какого-либо преступления, а усматриваются гражданско-правовые отношения, которые нужно решать в судебном порядке, путем подачи соответствующего искового заявления, — говорится в постановлении об отказе в возбуждении дела.
Ануреев планирует подавать такой иск и взыскивать с клиники компенсацию. Но ему самому тоже предстоит выступать в качестве ответчика, следует из разговора с директором «Будьте здоровы».
— Дело было так. Один из двух учредителей клиники (теперь уже бывший) Виктор Шевцов по знакомству своему другу делает зубы. Как проходила оплата и сколько пациент заплатил на самом деле, нам до сих пор непонятно. Как только я выкупил у Шевцова его долю, приходит этот Ануреев и начинает распространять про нас клевету. Мы планируем подавать гражданский иск о защите деловой репутации, — заявил НГС директор и учредитель ООО «Будьте здоровы» Дмитрий Гончаров.
ООО «Будьте здоровы» было зарегистрировано в городе Обь 27 марта 2019 года. На конец 2021 года компания получила выручку в
Директор клиники заявил, что не подписывал документ об уплате
— Ануреев распространяет в социальных сетях клевету о нашей клинике. Мы аккумулируем информацию и готовим иск в суд. Сумма иска будет впечатляющей! — добавил Гончаров. — Константину очень повезло, что сейчас не 90-е, когда приходилось отвечать за каждое слово. Так что будем разбираться, но в правовом поле.
На момент публикации стороны конфликта еще не подавали исков в суд.
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