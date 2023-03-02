«Зубы выпали трижды!» Риелтор сделал неудачное протезирование и теперь требует уголовное дело на стоматологов

«Провели втемную»

В октябре 2021 года Константин Ануреев решил обновить мостовидный протез из четырех коронок на передних зубах в клинике «Будьте здоровы» в городе Обь. Этот выбор был неслучайным: мужчина знаком с одним из владельцев медучреждения Виктором Шевцовым.



— Я Шевцову оказывал риелторские услуги, а он пообещал мне помочь с коронками. Дело в том, что мой предыдущий мост, с которым я проходил двенадцать лет, начал доставлять мне дискомфорт, зубы под ним болели. В «Будьте здоровы» мне старый мост разрезали и убрали, полечили зубы и поставили новый мост, — вспоминает Ануреев.

