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Проблема

«Зубы выпали трижды!» Риелтор сделал неудачное протезирование и теперь требует уголовное дело на стоматологов

Врачи в ответ обвиняют недовольного клиента в потребительском экстремизме

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Не найдя общего языка с руководством клиники, пациент решил обратиться в полицию

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Риелтор из Новосибирска добивается уголовной ответственности для руководства стоматологической клиники «Будьте здоровы». По его словам, за уплаченные 75 000 рублей он получил некачественный мост на передние зубы, который не держится и после трех переустановок. В самой клинике уверяют: мужчина в сговоре с одним из бывших учредителей «Будьте здоровы» — то ли пытается нажиться, то ли их репутацию уничтожить. Подробности потребительского конфликта, который может случиться с каждым, — в материале НГС.

«Провели втемную»

В октябре 2021 года Константин Ануреев решил обновить мостовидный протез из четырех коронок на передних зубах в клинике «Будьте здоровы» в городе Обь. Этот выбор был неслучайным: мужчина знаком с одним из владельцев медучреждения Виктором Шевцовым.

— Я Шевцову оказывал риелторские услуги, а он пообещал мне помочь с коронками. Дело в том, что мой предыдущий мост, с которым я проходил двенадцать лет, начал доставлять мне дискомфорт, зубы под ним болели. В «Будьте здоровы» мне старый мост разрезали и убрали, полечили зубы и поставили новый мост, — вспоминает Ануреев.

Мужчина утверждает, что частями заплатил клинике в итоге 75 000 рублей. При этом с ним почему-то не заключили договор на оказание услуг. Само же их качество вскоре неприятно удивило пациента.

— Буквально через три дня я кушаю борщ, откусил кусок хлеба — и вот они, зубки мои — прямо в руках! Вернулся в клинику, мне мост установили заново. Вскоре он зашатался, что причиняло мне серьезные неудобства, — добавил Константин.

По утверждению Ануреева (и это подтверждают в самой клинике), мост клиенту устанавливали трижды, последние два раза — бесплатно, в период гарантийного срока в один год. По его истечении Константин вновь пришел в «Будьте здоровы» с выпавшими коронками.

— Мне тогда сказали, что переделывать ничего не будут. Добавили, что Шевцов никак меня как пациента не оформлял, в базу не вносил, что сам он уходит из состава учредителей. После долгих препирательств администратор распечатала мне документ со списком оказанных услуг. Его я приложил к заявлению в МВД, которое я подал после отказа переделывать мост, — говорит Ануреев.

Ануреев предоставил НГС приложение к договору, которого нет и не было. Директор «Будьте здоровы» заявил, что его подпись и печать подделали

Ануреев предоставил НГС приложение к договору, которого нет и не было. Директор «Будьте здоровы» заявил, что его подпись и печать подделали

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Действующий директор клиники Дмитрий Гончаров в разговоре с НГС заявил, что документ, на котором якобы стоит его подпись и печать «Будьте здоровы», — подделка.

«Иск будет впечатляющим»

Полицейские после опроса всех причастных не увидели признаков мошенничества в действиях сотрудников клиники.

— В указанных обстоятельствах отсутствует событие какого-либо преступления, а усматриваются гражданско-правовые отношения, которые нужно решать в судебном порядке, путем подачи соответствующего искового заявления, — говорится в постановлении об отказе в возбуждении дела.

Мостовидный протез Анурееву дважды переустановили бесплатно в период действия гарантийного срока. К его очередному визиту с претензиями этот срок уже вышел

Мостовидный протез Анурееву дважды переустановили бесплатно в период действия гарантийного срока. К его очередному визиту с претензиями этот срок уже вышел

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Ануреев планирует подавать такой иск и взыскивать с клиники компенсацию. Но ему самому тоже предстоит выступать в качестве ответчика, следует из разговора с директором «Будьте здоровы».

— Дело было так. Один из двух учредителей клиники (теперь уже бывший) Виктор Шевцов по знакомству своему другу делает зубы. Как проходила оплата и сколько пациент заплатил на самом деле, нам до сих пор непонятно. Как только я выкупил у Шевцова его долю, приходит этот Ануреев и начинает распространять про нас клевету. Мы планируем подавать гражданский иск о защите деловой репутации, — заявил НГС директор и учредитель ООО «Будьте здоровы» Дмитрий Гончаров.

ООО «Будьте здоровы» было зарегистрировано в городе Обь 27 марта 2019 года. На конец 2021 года компания получила выручку в 924 тысячи рублей и 43 тысячи чистой прибыли, согласно сервису «Контур.Фокус». Ранее 75% активов принадлежали Виктору Шевцову, который вышел из состава учредителей. Сейчас четвертью активов владеет Дмитрий Гончаров, остальные 75% — доля самого общества с ограниченной ответственностью. Клиника имеет лицензию на оказание стоматологических и ряда других медицинских услуг.

Директор клиники заявил, что не подписывал документ об уплате 75 000 рублей Ануреевым за стоматологические услуги. По словам Гончарова, мужчина предоставил МВД и НГС «какую-то подделку».

— Ануреев распространяет в социальных сетях клевету о нашей клинике. Мы аккумулируем информацию и готовим иск в суд. Сумма иска будет впечатляющей! — добавил Гончаров. — Константину очень повезло, что сейчас не 90-е, когда приходилось отвечать за каждое слово. Так что будем разбираться, но в правовом поле.

На момент публикации стороны конфликта еще не подавали исков в суд.

Ранее мы рассказывали о загадке зуба-хамелеона. В частных клиниках не смогли поставить диагноз ребенку — почитайте, что выяснили в обычной.

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