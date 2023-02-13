Загадка зуба-хамелеона. В частных клиниках не смогли поставить диагноз ребенку — что выяснили в обычной

Сибирячка около 3 лет ходила со старшим ребенком в одну из платных стоматологических клиник города и оставалась довольна, пока не столкнулась с проблемой у младшего ребенка.

— Когда у младшего ребенка начали расти зубы, нижний средний вырос сразу визуально с дефектом — красного цвета, как будто в полости зуба была кровь. Мы записались на прием, ребенку было около 6–7 месяцев. Врач осмотрела зуб, сказала, что он здоровый, но над поверхностью еще недостаточно вырос, поэтому наблюдаем, чистим и мажем укрепляющим гелем. Кстати, гель предложила я. Врач согласилась, что лишним не будет, — вспоминает Эвелина.