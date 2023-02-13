Загадка зуба-хамелеона. В частных клиниках не смогли поставить диагноз ребенку — что выяснили в обычной

Сибирячка возмутилась работой платных стоматологических клиник, которые не заметили на снимке проблему с зубом у ее ребенка. В итоге ему помогли в государственных больницах. Рассказываем, как врачи из частных клиник не смогли разгадать зуб-хамелеон и что выяснили в обычной стоматологии.
Как в платных клиниках не видели проблем с цветным зубом
Жительница Новосибирска Эвелина (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.) оставила несколько отзывов о стоматологических клиниках города на сервисе Flamp. Она описала, как «лучшие платные клиники оказались бессильны против муниципальных».
Сибирячка около 3 лет ходила со старшим ребенком в одну из платных стоматологических клиник города и оставалась довольна, пока не столкнулась с проблемой у младшего ребенка.
— Когда у младшего ребенка начали расти зубы, нижний средний вырос сразу визуально с дефектом — красного цвета, как будто в полости зуба была кровь. Мы записались на прием, ребенку было около 6–7 месяцев. Врач осмотрела зуб, сказала, что он здоровый, но над поверхностью еще недостаточно вырос, поэтому наблюдаем, чистим и мажем укрепляющим гелем. Кстати, гель предложила я. Врач согласилась, что лишним не будет, — вспоминает Эвелина.
В октябре, когда зуб стал уже хорошо виден, женщина поняла, что проблема внутри зуба:
— Из красного зуб стал сине-фиолетовым, как синяк. Ребенку было 10 месяцев. На снимке врач ничего подозрительного не увидела, сказала, что просто такой зуб, он здоровый и его нужно наблюдать раз в 1–1,5 месяца. К слову, параллельно записались еще в другую очень популярную клинику Новосибирска, но и их главврач на снимках и на приеме ничего подозрительного не увидела. Этот прием был в ноябре.
По словам Эвелины, на следующий прием они были записаны на 8 января 2023 года, к этому моменту зуб стал желтого цвета. Врач, как утверждает девушка, вновь сказала, что с ним всё в порядке.
— Мы поехали домой, а 13 января я к вечеру у ребенка увидела шишку под зубом — свищ — размером с горошину. В платной клинике мне предложили прием только на 16 января. То есть экстренно принять не могут! — была удивлена Эвелина.
Что обнаружили в бесплатных больницах
В итоге в пятницу вечером Эвелина с ребенком поехала в муниципальную поликлинику на Степной (Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника, лечебное отделение № 2) в их последний час работы. Терапевт пригласил хирурга на осмотр, и тот сказал, что зуб подвижный.
— Я подала ему октябрьский (даже не январский снимок, потому что последнего не было на руках!), на котором он сразу пальцем показал на корни зуба и на затемнение около них. Сказал, что это гранулема и зуб нужно удалять. Поскольку ребенку год, то при общем наркозе. А шишка под зубом — это свищ с гноем, который выходит из полости под зубом. Еще раз сделали снимок, на котором даже я увидела черноту около корней. Если в октябре это еще действительно не сильно заметно, то как 8 января врач этого не увидела на снимке и даже не усомнилась ни в чем, мне неясно до сих пор.
Семье помогли убрать гной в этой больнице, а на удаление направили в детскую больницу скорой медицинской помощи на Красном проспекте. Там, по словам Эвелины, подтвердили все диагнозы и удалили зуб.
Девушка описала эту ситуацию в платной клинике и попросила главврача связаться с ней. С Эвелиной, по ее словам, вышел на связь представитель отдела контроля качества, а на встречу с главврачом ей предложили приехать в определенные часы, которые неудобны для работающего человека.
— В общем, большие минусы платной медицины — в том, что когда ты платишь деньги, думаешь, что получишь услуги большего качества. Но на деле нет возможности записи день в день. Врачи не контактируют между собой, хотя в век телефона и интернета куда уж быстрее и проще это сделать. На удивление непрофессионализм врачей с большим стажем работы. И малая заинтересованность руководства клиники в подобных ситуациях, хотя можно увидеть слабые места и улучшить работу клиники в целом, а не только существовать на положительных отзывах о чистках, лечении пульпитов и кариесов, — сделала выводы Эвелина.
Как помогли ребенку
Поликлинику на Степной Эвелина поблагодарила в отзывах за срочную помощь и отзывчивость персонала. Ей понравилось, что тут если один специалист не уверен в своем диагнозе, ему несложно обратиться к коллегам (собрали мини-консилиум):
— Хочу подчеркнуть то, что по иронии судьбы платно получить такую оперативную помощь нескольких разных специалистов в одном месте в одно время оказалось невозможно, а по ОМС — пожалуйста.
Больницу скорой помощи на Красном проспекте женщина тоже похвалила:
— Попали сюда с годовалым ребенком на удаление зуба под общим наркозом, были в отделении челюстно-лицевой хирургии. Оформление в выходной день заняло 2,5 часа. Есть возможность выбрать платную палату. Удаление прошло без осложнений. Восстановление тоже. Персонал очень приятный весь — регистраторы, врачи, медсестры, санитары, работники кухни. Еда, кстати, вкусная. Ребенку готовили специально отдельно — пюре, фарш, супчики детские. В столовой были детские стульчики. В общем, три дня там были, было очень комфортно!
Как отреагировали главврачи больниц
Главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи в Новосибирске Ростислав Заблоцкий после обращения журналиста НГС за комментарием впервые прочитал отзыв о лечении этого ребенка:
— Приятно, конечно, что отзыв позитивный и дана высокая оценка профессионализму нашего коллектива. Не скажу, что мы активно мониторим все ресурсы, изучая все отзывы. Это достаточно непросто. И я считаю, что вместо этого медику лучше почитать какую-то статью или работу по совершенствованию своих навыков, косвенно улучшая количество позитивных публикаций. Тем не менее мы дорожим каждым обращением и всегда делаем выводы, — прокомментировал доктор. Он добавил, что полученную обратную связь на своих официальных каналах — сайт, паблики, ящики внутри отделений — в больнице не оставляют без внимания и обрабатывают 100% обращений.
Главный врач детской стоматологии на Степной Ирина Функ тоже отметила, что очень приятно, когда пациенты находят время сказать добрые слова в адрес врачей:
— В нашей поликлинике работают квалифицированные специалисты, имеющие большой практический опыт. Более чем у половины врачей есть квалификационные категории. Мы оказываем стоматологическую помощь маленьким пациентам и поэтому всегда стремимся провести максимальный объем лечения за одно посещение.
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