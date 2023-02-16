Почему так много заболевших? В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска

В группе особого риска по-прежнему находятся люди от 65 лет и старше с хроническими заболеваниями, поскольку именно их госпитализируют больше всего. По словам Александра Горелова, новая комбинация стелс-омикрона стала более жизнеспособной, а процесс его изменчивости не остановился, и сейчас в популяции циркулируют сразу несколько рекомбинантных форм:

— Когда появляется более выгодная комбинация, обладающая, например, большим сродством к рецепторам, то штамм становится более жизнеспособным.

Если обусловленная им заболеваемость стала расти, то понятно, что он приобрел свойства обходить иммунную защиту у тех, кто с ним уже встречался. Другой момент — это приобретенная им способность лучше прилипать к рецепторам. Все это и приводит к подъему заболеваемости. Но рост числа заболевших не глобальный. По сравнению с показателями января — февраля прошлого года он совершенно незначительный. По сути, у нас около 10 тысяч новых случаев в сутки, а не 200 тысяч, как это было раньше. Большинство заболевших — это легкие амбулаторные пациенты.