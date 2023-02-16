Почему так много заболевших? В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска

В последние недели наблюдается рост случаев заболевания COVID-19. По данным федерального Роспотребнадзора, количество случаев на прошлой неделе (6–12 февраля) выросло на
Как сообщает федеральный Роспотребнадзор, на 6-й неделе 2023 года (6–12 февраля) на территории России зарегистрировано 78,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, а преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон». Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов отмечает, что нынешний рост заболеваемости наблюдается во всём мире, но не слишком серьезный — около одной сотой процента.
— Что касается роста заболеваемости именно в нашей стране, то он, полагаю, связан с тем, что мы стали более свободно относиться к рекомендациям, которые еще недавно были для нас золотым правилом. Плюс сыграла роль традиционная смена геноварианта коронавируса. Если последнее время у нас преобладали варианты омикрона ВА.4 и ВА.5, то сейчас опять приходит линия ВА.2 в виде вариантов XBB. Это тот самый стелс-омикрон, о котором мы уже забыли. Отмечаются случаи заболевания и другими геновариантами. К счастью, все они протекают чаще всего легко, как обычная острая респираторная инфекция, — пояснил Александр Горелов.
Иммунолог Николай Крючков считает, что нынешний рост заболеваемости проходит сезонно и в нём нет ничего удивительного.
— Если смотреть аналогичные сезоны в прошлые годы, то везде был значительный рост в конце года, затем небольшой перерыв — кажущееся облегчение ситуации, а затем продолжение роста. Сейчас фактически та же история, только стертая, такой амплитуды уже нет. Если сравнивать с прошлым годом, то заболеваемость от пиковых значений сейчас в два раза меньше. Сейчас уже должны быть пиковые значения — либо мы выйдем на них к концу февраля. Дальше, по идее, ситуация должна стабилизироваться, наступит плавный спад, — объяснил Николай Крючков.
В группе особого риска по-прежнему находятся люди от 65 лет и старше с хроническими заболеваниями, поскольку именно их госпитализируют больше всего. По словам Александра Горелова, новая комбинация стелс-омикрона стала более жизнеспособной, а процесс его изменчивости не остановился, и сейчас в популяции циркулируют сразу несколько рекомбинантных форм:
— Когда появляется более выгодная комбинация, обладающая, например, большим сродством к рецепторам, то штамм становится более жизнеспособным.
Если обусловленная им заболеваемость стала расти, то понятно, что он приобрел свойства обходить иммунную защиту у тех, кто с ним уже встречался. Другой момент — это приобретенная им способность лучше прилипать к рецепторам. Все это и приводит к подъему заболеваемости. Но рост числа заболевших не глобальный. По сравнению с показателями января — февраля прошлого года он совершенно незначительный. По сути, у нас около 10 тысяч новых случаев в сутки, а не 200 тысяч, как это было раньше. Большинство заболевших — это легкие амбулаторные пациенты.
Николай Крючков объяснил, каким образом появляются новые рекомбинантные формы омикрона:
— Когда один человек заражается сразу двумя подлиниями, они встречаются в одной клетке, происходит рекомбинация: куски одной подлинии встраиваются в каркас другой. Возникает рекомбинант, некий подвариант, который сочетает в себе свойства нескольких близких подлиний, но никаких сильных отличий от них нет. Подварианты омикрона не так сильно отличаются друг от друга и не имеют колоссальных преимуществ в сравнении, это и позволяет им сосуществовать одновременно. Постепенно что-то вытесняется, но не полностью — здесь мозаичная картина.
Эксперты Роспотребнадзора считают, что новому варианту удается легко обходить защиту иммунной системы, поскольку к мутациям специфический иммунитет не вырабатывается в полной мере. Из-за этого возникает повторное заболевание, которое, впрочем, протекает в более легкой форме. Николай Крючков отчасти подтвердил это мнение, но отметил, что иммунитет всё равно сохраняется:
— Нельзя сказать, что иммунитет, сформировавшийся ранее после вакцинации или болезни другими линиями омикрона, не узнает новый вариант. Это не так — есть клетки памяти, часть антител по-прежнему срабатывает. В совокупности остается высокой защита от тяжелых инфекций и последствий. Другое дело, что иммунитет в таком случае не обеспечит защиту от заражения, а от легкой степени заболевания защита будет слабой.
Иммунолог отметил, что более существенной проблемой в этом случае является то, что вырабатывается лишь среднесрочный иммунитет, ограниченный по времени, — он действует в течение полугода с момента вакцинации или заболевания. Если прошел больший срок, то человек уже не защищен, поскольку пропадает напряженность иммунитета.
— Мы прекрасно знаем, что напряженный иммунитет при омикроне сохраняется не более четырех месяцев, — подтвердил Александр Горелов. — По сути, мы растеряли иммунитет к стелс-омикрону, который был у нас год назад. У каждого пятого переболевшего через два месяца отмечается повторное заболевание. Конечно, уровень иммунитета у всех разный. У кого-то он более стойкий, у кого-то менее. Но больше шести месяцев он не сохраняется ни у кого.
Что касается симптомов нового варианта, то каких-то отличий от предыдущих версий у него нет: практически не отмечаются потеря обоняния и вкуса, чаще всего присутствует выраженная боль в горле, разбитость, повышение температуры, усталость и другие типичные симптомы респираторных инфекций. Александр Горелов рекомендовал заниматься индивидуальной профилактикой: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и избегать мест массового скопления людей.
— По-прежнему актуальна и вакцинация от коронавируса раз в полгода. Потому что, повторяю, поствакцинальный иммунитет уже через четыре месяца после введения вакцины, к сожалению, начинает снижаться, — резюмировал специалист.
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