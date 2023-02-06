«Мама зарыдала, и я понял, что всё серьезно». История доктора, который в 16 лет пережил рак и решил сам спасать людей

Ростислав Степанчук столкнулся с онкологией в 16 лет. Болезнь он воспринял стойко, мужественно боролся с ней в течение года, а потом еще 10 лет регулярно сдавал анализы, ожидая возможного рецидива.
— У меня было прекрасное самочувствие, я занимался спортом. О том, что у меня рак, я узнал после медкомиссии, которую назначают, кажется, в
Лимфоузлы и правда оказались воспаленными, размером с виноград «изабелла». Доктор заподозрил туберкулез и выписал направление в краевой тубдиспансер.
— Мы с мамой приехали в Красноярск, сделали снимок грудной клетки, а там везде воспаленные лимфоузлы. Сами легкие были чистые. И тогда нам сказали: «Вы нас, конечно, извините, но лучше бы это был туберкулез. Вам срочно надо ехать в детскую онкологию». Я посмотрел на маму, она зарыдала, и я понял, что всё серьезно, — рассказывает Ростислав.
Биопсия показала, что у Ростика уже запущенная стадия рака — 3b. Болезнь бессимптомно крепла и развивалась в его организме минимум год. Гигантские злокачественные клетки множились в лимфатических узлах по всему телу: на шее, в груди, около селезенки.
Следующий год для семьи был полон испытаний на прочность. Но даже после того как онкология отступила, Ростислав продолжал наблюдаться у медиков целых 10 лет. До сих пор, в свои 32 года, он выполняет рекомендации врачей и не может позволить себе то, что делают обычные люди.
— После того как провел год в детской онкологии, я захотел помогать именно детям и поступил на педиатрический факультет медуниверситета. Думал, что стану детским онкологом. Но жизнь — непредсказуемая штука, у меня по семейным обстоятельствам не вышло продолжить обучение в московской ординатуре. На тот момент я уже работал медбратом в реанимации и понял, что здесь точно так же всё на грани жизни и смерти. Поэтому я стал анестезиологом, — рассказал о своем дальнейшем пути доктор Ростислав Степанчук.
Своей историей онковыздоровления он поделился с нашими коллегами из NGS24.RU — смотрите видеосюжет чуть выше.
Подробную статью о Ростиславе, его борьбе с раком и секретах выздоровления читайте тут.