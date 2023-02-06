«Мама зарыдала, и я понял, что всё серьезно». История доктора, который в 16 лет пережил рак и решил сам спасать людей

Лимфоузлы и правда оказались воспаленными, размером с виноград «изабелла». Доктор заподозрил туберкулез и выписал направление в краевой тубдиспансер.



— Мы с мамой приехали в Красноярск, сделали снимок грудной клетки, а там везде воспаленные лимфоузлы. Сами легкие были чистые. И тогда нам сказали: «Вы нас, конечно, извините, но лучше бы это был туберкулез. Вам срочно надо ехать в детскую онкологию». Я посмотрел на маму, она зарыдала, и я понял, что всё серьезно, — рассказывает Ростислав.

