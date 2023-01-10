Фигурист Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией. Его отправили в Коммунарку

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Об этом РИА Новости сообщил Максим Ставиский — хореограф ледовых шоу, в которых участвует Костомаров. Фигурист в новогодние праздники выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».
— Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID. Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства, — рассказал Максим Ставиский.
Позднее Илья Авербух сообщил «Спорт-Экспрессу» о том, что Романа Костомарова переводят в клинический центр «Коммунарка».
— Ситуация с Романом очень сложная. Но я верю, что всё будет хорошо! Сейчас его переводят в «Коммунарку», — сказал Авербух.
Ранее мы рассказывали о том, что в реанимацию попал режиссер Никита Михалков — по данным СМИ, у него также диагностировали пневмонию. Сам Михалков в своем телеграм-канале сообщил о состоянии здоровья, а также поблагодарил тех, кто беспокоился о нем и присылал сообщения с поддержкой.