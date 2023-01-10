Фигурист Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией. Его отправили в Коммунарку



Ранее мы рассказывали о том, что в реанимацию попал режиссер Никита Михалков — по данным СМИ, у него также диагностировали пневмонию. Сам Михалков в своем телеграм-канале сообщил о состоянии здоровья, а также поблагодарил тех, кто беспокоился о нем и присылал сообщения с поддержкой.

