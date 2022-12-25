«Женщина чувствует шарик, это первый симптом»: врач рассказал об опасной и стыдной женской болезни

— У меня недавно была пациентка, ей всего лишь 56 лет. Она дотянула до того, что у нее патология была уже на четвертой стадии, когда произошло выпадение матки. До того как обратиться с этой проблемой, пациентка не посещала гинеколога 15 лет, потому что очень стеснялась своего состояния. На следующий день после операции она была абсолютно счастлива и очень сожалела, что не пошла к врачу раньше. Я хочу донести до всех женщин, которые сталкиваются с опущением гениталий: само оно не пройдет. Надо идти к докторам, и чем раньше, тем лучше, — говорит специалист.

