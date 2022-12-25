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«Женщина чувствует шарик, это первый симптом»: врач рассказал об опасной и стыдной женской болезни

Откровенный разговор с медиком о том, что такое пролапс тазовых органов и чем он опасен

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После 50 лет с этими симптомами сталкивается почти каждая вторая женщина. Врач объяснил, что делать при таком заболевании

Видео: NGS24.RU

Врач-гинеколог Алексей Полстяной призвал не стыдиться признаваться в гинекологических заболеваниях. По его словам, после 50 лет почти половина женщин страдает от опущения органов малого таза, о котором предпочитают не говорить. Они испытывают ощущение инородного тела во влагалище, чувство тяжести и боли в половых органах, проблемы с мочеиспусканием и частые запоры.

— У меня недавно была пациентка, ей всего лишь 56 лет. Она дотянула до того, что у нее патология была уже на четвертой стадии, когда произошло выпадение матки. До того как обратиться с этой проблемой, пациентка не посещала гинеколога 15 лет, потому что очень стеснялась своего состояния. На следующий день после операции она была абсолютно счастлива и очень сожалела, что не пошла к врачу раньше. Я хочу донести до всех женщин, которые сталкиваются с опущением гениталий: само оно не пройдет. Надо идти к докторам, и чем раньше, тем лучше, — говорит специалист.

Почему возникает это заболевание? И как его лечить? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Полную версию интервью с врачом читайте тут.

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МедицинаПролапс тазовых органов
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