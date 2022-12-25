Два дня не могла сбить температуру: как журналистка «помирала» от болезни в разгар гриппа

Фильтр забился больными. Я была среди них

Столько людей в фильтре я не видела даже в пору омикрона. А тогда я ходила в фильтр на репортаж и еще болела, так что я знаю, о чём говорю.

Когда я только зашла в помещение, то в очереди было около 15 человек. На часах не было еще и 10 утра. А люди прибывали и прибывали. Фильтр забился больными в течение получаса. Принимали врачи в двух кабинетах, но людей не становилось меньше. Некоторые стояли у дверей, ожидая своей очереди и участи. Кто-то без конца кашлял, кто-то то и дело вздыхал, а кто-то изнывал от температуры.

