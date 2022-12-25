Два дня не могла сбить температуру: как журналистка «помирала» от болезни в разгар гриппа

Наша тюменская коллега из 72.RU Мария Токмакова в разгар заболеваемости гриппа и ОРВИ слегла с температурой и ушла на больничный. В первые дни болезнь протекала особенно тяжело. Что Мария увидела в фильтре поликлиники, как проболела эти дни и какие выводы сделала — читайте в ее колонке. Дальше — от первого лица.
Всё началось со слабости
То, что я конкретно заболею в декабре, я не думала. Всё началось с обычной слабости. Всё это я списала на усталость — всё-таки конец года и много задач, но выяснилось, что дело совсем не в этом. В выходные, перед утренним дежурством, мне стало плохо. Такое я называю законом подлости — заболеть в ответственный момент. Ну да ладно, сейчас не об этом.
Ни с того ни с сего у меня появилась слабость, как будто я вагоны разгружала. Потом мое тело охватил мерзкий озноб. Так сильно тянуло в сон. Ладно, подумала я, если организм просит, надо дать ему отдохнуть, и легла себе спокойненько. Проспала весь вечер, а потом еще легла спать пораньше, чтобы выспаться к дежурству. А вот ночью меня ждал сюрприз. Поднялась температура, и градусник показал 38 с чем-то. Не знала, как поступить в этой ситуации, решила все-таки сходить на работу на часок-два, чтобы сделать основные задачи. После этого пришли коллеги и, конечно, отправили меня в поликлинику. Я потихоньку побрела в фильтр на прием. Мне это напомнило эпоху коронавируса, а я уж начала забывать про него. Конечно, был вариант добраться до дома и вызвать врача, но я побоялась, что доктор не приедет в ближайшее время.
Фильтр забился больными. Я была среди них
Столько людей в фильтре я не видела даже в пору омикрона. А тогда я ходила в фильтр на репортаж и еще болела, так что я знаю, о чём говорю.
Когда я только зашла в помещение, то в очереди было около 15 человек. На часах не было еще и 10 утра. А люди прибывали и прибывали. Фильтр забился больными в течение получаса. Принимали врачи в двух кабинетах, но людей не становилось меньше. Некоторые стояли у дверей, ожидая своей очереди и участи. Кто-то без конца кашлял, кто-то то и дело вздыхал, а кто-то изнывал от температуры.
Мне почему-то запомнились два человека — женщина лет 45 и пожилой мужчина. Белокурая тюменка с неприбранными волосами и в мятой кофте еле передвигалась. Ей, очевидно, было очень плохо. Ее бледный вид несколько пугал. Но она попала на прием как-то быстро и после удалилась из фильтра. А вот мужчина был, наоборот, такой красный. У него периодически выступал на лбу пот. Думаю, и я выглядела также болезненно. Около 40 минут я просидела в очереди и наконец-то зашла к доктору. Молодая врач спросила меня про симптомы, а потом померила температуру и давление. А еще доктор сетовала, пока заполняла там какие-то бумажки, что грипп разбушевался, а ковид не отступает. Слишком много болеющих.
Спустя пару минут терапевт заявила, что у меня давление повышенное и температура под 38. Хотя повышением давления я никогда не страдала, наоборот, оно у меня всегда пониженное. Плюсом специалист взял у меня анализы на ковид и что-то еще. Мне выписали рецепт на лекарства. И отправили благополучно лечиться домой. До аптеки, кстати, из-за плохого самочувствия я так и не добралась. Лечилась тем, что было дома в аптечке.
Два дня ада
Я дошла до дома и почти сразу рухнула в постель. Слабость была такая, что силы покинули ноги. Они совсем меня не держали. Тело так неприятно ломило и продолжало знобить. Местами меня даже будто колошматило. Дочка дала мне таблетку — старый добрый парацетамол — и градусник. Температура продолжала держаться в среднем на отметке 38. Так я лежала больше двух дней.
Кстати, мой максимум во время болезни был 39,7. Кажется, я спутала время. Из-за жара и температуры я была не своя. Не всегда понимала, когда вечер и когда ночь. Это какой-то замкнутый круг — засыпать с высокой температурой и просыпаться с ней же снова. Парацетамол помогал на время немного снизить температуру, и всё. Этим я пользовалась, чтобы уснуть. Как ни крути, почти три дня я так промучалась. Сбить температуру первые два дня никак не могла.
Температура понизилась почти до нормальной — стало 37 с чем-то — только к вечеру среды. Но у меня начался жуткий насморк. Сначала была заложенность, что нос вообще не дышал, а потом всё текло из него, не переставая. Мне кажется, у меня даже нос опух и стал на этот период еще больше, хотя он в нормальном состоянии отнюдь не маленький. А еще в течение суток меня одолевало чихание. За раз я по 5–7 раз чихала. И так целый день, а потом еще и ночью. Чих да чих!
В четверг меня ждал прием у врача. Правда, уже не в фильтре, а в самой поликлинике. К доктору я попала сравнительно быстро. Передо мной было два человека. Доктор увидел отечность на моем лице и продлил мне больничный. Мол, приходите в субботу, только еще лечитесь и дома проветривайте чаще и еще полы мойте. Я честно призналась, что в предыдущие дни мне было не до полов. Но специалист заверил: микробы оседают на полу и поэтому проветривание и частое мытье полов — способ профилактики. Так что имейте в виду, друзья.
В этот день у меня еще была слабость, но в целом я чувствовала себя лучше. Пришло понимание, что еще чуть-чуть, и я снова буду на коне.
Пошла на поправку
Первые признаки выздоровления появились в пятницу после обеда. Мне захотелось нормально поесть, потому что до этого я вообще не думала о еде. Появилась и сила в теле. Я стала расхаживаться, а не лежала круглыми сутками. Про эту дурацкую температуру я стала забывать. Нормальные 36,6 мне куда больше нравятся.
Ночь с пятницы на субботу наконец была нормальная. Я спокойно уснула и, проснувшись утром, отправилась снова на прием. В поликлинике всё так четко распределено по нагрузке, что к своему терапевту я попала просто за секунды. Дело в том, что после фильтра на последующие приемы больных распределяли по терапевтам в регистратуре. Поэтому не было огромных потоков к одному или двум специалистам, все проходили на прием быстро. Видимо, в приоритете в поликлиниках сейчас гриппозные. И такой подход к пациентам в сезон гриппа, я думаю, эффективен. Да и врачей жалко, когда они без перерыва на обед и отдых пашут.
В кабинете врач спросил про мое самочувствие, а затем чуть ли не торжественно сказал: «Мария, поздравляю вас с выздоровлением!» Тут я выдохнула. Мне закрыли больничный. Шагая из поликлиники домой, я подумала, почему сейчас так много больных? И как заболела я? Может, иммунитет ни к черту? Ответа, где я подхватила заразу, я не нашла. Но пришла к тому, что, наверное, я, как и многие из вас, себя не берегу. Пренебрегаем профилактикой и одеваемся совсем не по погоде, а на дворе как бы зима. Поэтому одевайтесь, пожалуйста, теплее и укрепляйте иммунитет. Я себе это тоже посоветовала. Всем здоровья!