У семи из десяти пациентов с симптомами ОРВИ выявляют грипп: как растет заболеваемость в России

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России продолжает расти: только за последнюю неделю она увеличилась на 15,8 процента. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Уточняется, что доля вирусов гриппа среди заболевших продолжает увеличиваться и уже составляет 70%. При этом самым распространенным штаммом остается А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп. Среди прочих ОРВИ наиболее высока доля риновирусов и РС-вирусов.
— В субъектах РФ организован и проводится регламентированный документами комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, — сообщили в ведомстве без уточнения конкретных мер.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить эпидемические ограничения на федеральном уровне не будут. Однако всех пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции будут тестировать на грипп.