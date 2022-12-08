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Сибирячка заразилась ВИЧ-инфекцией после того, как сделала тату в Таиланде

Сейчас в бердской больнице на учете стоят 1300 человек с таким диагнозом

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По словам врача, риску заражения подвержены большинство граждан

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Жительница Бердска заразилась ВИЧ-инфекцией после поездки в Таиланд. Как рассказала врач-инфекционист Бердской центральной городской больницы Луиза Ахтямова на пресс-конференции, причиной заражения могла стать татуировка, сделанная во время отдыха.

— Основной путь заражения — половой, также возможно через грудное молоко и, конечно, заражение через кровь: через татуировки, через пирсинги. Есть и такой пример: женщина уезжала в Таиланд, там набила себе татуировку и заразилась ВИЧ. Женщина была в возрасте, — пояснила медик.

Сейчас в Бердской центральной городской больнице на учете стоят 1300 человек с ВИЧ. По словам инфекциониста, раньше ВИЧ-инфицированию были подвержены только группы риска. Сейчас вирус вышел в общую популяцию и от заражения не застрахованы большинство жителей.

Напомним, Новосибирская область вошла в топ регионов с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных.

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