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Новосибирская область вошла в топ регионов с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных

За 8 месяцев в России выявили свыше 40 тысяч заражений

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Среди детей выявили 359 заражений

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Новосибирская область вошла в топ-14 регионов России с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Росстат.

Как говорится в отчете, с января по август 2022 года в России зарегистрировали 40 187 человек с ВИЧ, в том числе у 359 детей от 0 до 17 лет.

— Половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Республике Башкортостан, — говорится в сообщении ведомства.

Точное количество выявленных по каждому региону не уточняется.

Ранее мы рассказывали реальные истории людей, которые заразились ВИЧ после секса.

ВИЧНовосибирская областьЗдоровье
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