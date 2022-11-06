Новосибирская область вошла в топ регионов с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных
За 8 месяцев в России выявили свыше 40 тысяч заражений
Новосибирская область вошла в топ-14 регионов России с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Росстат.
Как говорится в отчете, с января по август 2022 года в России зарегистрировали
— Половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Республике Башкортостан, — говорится в сообщении ведомства.
Точное количество выявленных по каждому региону не уточняется.
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