Как понять, что у вас грипп, — показываем в одной картинке

Грипп имеет свои характерные симптомы, которые позволяют его диагностировать. Их перечислила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова на брифинге в агентстве «Интерфакс» сегодня, 7 декабря. НГС собрал в одну картинку.
Как отметила специалист, в последнюю неделю в Новосибирской области резко выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ. За последние три дня половина забранных проб пациентов дает положительные результаты на грипп.
— Грипп — всегда достаточно серьезное заболевание, не нужно заниматься самолечением. Грипп можно всегда отличить. Всегда резкое начало заболевания. Человек может назвать, как правило, до минут, когда он заболел. Он пришел на работу здоровый и ровно через час может заболеть. Всегда высокая температура — 38–40 градусов. Нет гриппа с субфебрильной температурой. Сильнейшая интоксикация, боль в мышцах, суставах, глазных яблоках, — рассказала Лариса Позднякова.
Также чаще всего при гриппе первые два дня нет насморка и кашля. Они появляются к третьему или четвертому дню. Грипп хорошо клинически диагностируется.
Как добавляет Лариса Позднякова, обязательно нужно обратиться к врачу, если у вас или у вашего ребенка есть симптомы гриппа. Также не стоит отправлять детей в детский сад, нужно изолироваться самому.
В основном гриппом болеют дети. Из-за серьезного роста госпитализаций детей с ОРВИ и гриппом в Новосибирске перепрофилируют в один из корпусов детской городской больницы