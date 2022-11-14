Wildberries начал удалять объявления о продаже мухоморов после проигранного в Красноярске суда

Согласно решению суда, информация о продаже на Wildberries продукции, изготовленной из ядовитых и несъедобных грибов, в том числе БАДов на их основе, признана запрещенной к распространению на территории РФ.

— Во время судебного процесса часть страниц была удалена маркетплейсом в добровольном порядке. Неудаленная часть на момент рассмотрения признана судом запрещенной. В случае, если вы столкнулись с продажей, в том числе онлайн, ядовитых грибов и БАДов, в составе которых присутствуют ядовитые грибы, обращайтесь к нам в управление, — пишет в своем телеграм-канале глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.