Wildberries начал удалять объявления о продаже мухоморов после проигранного в Красноярске суда

Маркетплейс Wildberries после проигранного краевому Роспотребнадзору иска начал удалять часть объявлений. Речь о предложениях по продаже ядовитых грибов, в частности мухоморов.
Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало иск в суд на интернет-магазин из-за отравления подростка. Он заказал на сайте сушеные мухоморы. Парень съел шляпку гриба прямо во дворе дома, где находится пункт выдачи заказов. Примерно через 40 минут ему стало плохо. Он очнулся только в токсикологическом отделении БСМП.
Согласно решению суда, информация о продаже на Wildberries продукции, изготовленной из ядовитых и несъедобных грибов, в том числе БАДов на их основе, признана запрещенной к распространению на территории РФ.
— Во время судебного процесса часть страниц была удалена маркетплейсом в добровольном порядке. Неудаленная часть на момент рассмотрения признана судом запрещенной. В случае, если вы столкнулись с продажей, в том числе онлайн, ядовитых грибов и БАДов, в составе которых присутствуют ядовитые грибы, обращайтесь к нам в управление, — пишет в своем телеграм-канале глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
Ранее на сайте Wildberries по запросу «мухоморы» находилось более 1600 ответов. Сейчас их стало 1147. При этом предложений о продаже продукции на основе мухоморов, в том числе БАДов, всего 33.
Редакция NGS24.RU обратилась в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пока не поступил.
Летом в Красноярске заметили рекламу бургеров с мухоморами. Как выяснилось, она может нарушать сразу несколько законов, и на нее пожаловались в УФАС. Позже ведомство приняло решение о возбуждении дела.
Ранее НГС рассказывал, из-за чего люди едят ядовитый гриб и с чем связана мода на мухоморный микродозинг.