Съел шляпку: мода на мухоморный микродозинг набирает обороты. В чем подвох? Мы спросили у психотерапевта

Невероятное желание обрести силу, энергию и ясность сознания побуждает людей к весьма необычным поступкам: отведать секретный отвар берсерков или попробовать шляпку мухомора. «Вот ведь сумасшедшие!», — скажете вы. Все мы знаем с детства: мухомор опасный гриб, подходить к нему нельзя, но тогда почему интерес к нему сегодня набирает бешеную популярность? В прошлом году мы уже исследовали тему и спрашивали у врачей — опасно ли данное увлечение. С того момента интерес к грибной теме значительно вырос — всё больше людей в окружении закупают баночки с заветными капсулами. Сибиряки, которые уже попробовали фунготерапию, рассказали нам о своих впечатлениях, а психотерапевт объяснил, почему людей так привлекают токсические вещества.
«Гриб заземляет — внимание человека переходит в тело»
В прошлом журналистка Елена Шкарубо впервые познакомилась с понятием фунготерапии (лечение грибами) в 2019 году, когда попробовала ежовик гребенчатый. Этот гриб способствует выработке миелина (миелиновая оболочка покрывает аксоны, по которым проходят нервные импульсы) и тем самым не только защищает нейроны, но и способствует нейрогенезу.
— Наши мыслительные способности довольно сильно зависят от количества этой миелиновой «смазки». В юном возрасте процесс нейрогенеза происходит естественно, но с годами ему нужно уделять внимание. Гриб ежовик гребенчатый отлично подходит для восстановления ресурсов нашего мозга. Информацию про ежовик я узнала, встретив в Сети интервью Пола Стэметса. Это известный ученый-миколог, он уже много лет занимается исследованиями грибов, у него своя лаборатория. Я вдохновилась и заказала ежовик прямо из его лаборатории. Результат увидела довольно быстро: креативность, внимательность, способность воспринимать большой массив данных и четко видеть взаимосвязи. Всё это положительно сказалось на работе, — объясняет Елена.
Увлекшись темой, Елена стала пробовать и другие грибы — рейши, кордицепс, чагу, миксы грибов. Что-то она заказывала из лаборатории Пола Стэметса, а что-то покупала в Институте цитологии и генетики СО РАН. Впоследствии Елена узнала про целебные свойства мухомора и заказала себе несколько баночек — это было в конце прошлого года.
— Если бы я на тот момент была в России, купила бы грибы на Алтае или собрала сама. Но мне пришлось заказать мухоморы в интернет-магазине. Сразу скажу, что магазинов сейчас много и не все продавцы ответственно подходят к работе, некоторые даже не присылают товар после оплаты. Поэтому рекомендую внимательно относиться к выбору продавца, смотреть отзывы, — советует Елена Шкарубо.
Первый опыт приема красного мухомора Елена описывает как положительный. Она принимала 0,4 грамма красного мухомора два раза в сутки (утром и вечером).
— Первое, что изменилось, — улучшился сон: стал глубже и спокойнее (это первое, что отмечают многие люди, когда используют микродозинг красного мухомора). Второе — гриб заземляет, и я стала лучше чувствовать ощущения в теле. Раньше я постоянно о чем-то думала, много размышляла, всё внимание было в ментальных процессах. А мухомор «развернул» его в тело. Теперь мне доступны тонкие сигналы тела о том, что оно устало, есть какой-то дискомфорт. Я слышу это и останавливаюсь, не выходя за пределы доступных ресурсов. Хотя раньше мне казалось нормальным во имя какой-то идеи, которую придумал гениальный ум, забивать на себя. Это приводило к проблемам со здоровьем — искривлению позвоночника, забитой шее, болям в желудке, кишечнике из-за постоянного напряжения. То, как я себя чувствую сейчас, — это, конечно, другой уровень жизни, — объясняет Елена Шкарубо.
По ее словам, чувствительность, которую она ощутила после употребления красного мухомора, «улучшила взаимодействие с людьми».
— Гриб показал, как много ненужной активности было в жизни — не той и не с теми людьми. В результате с некоторыми я просто перестала общаться, потому что поняла: это не тот опыт, который мне нужен в жизни, эти люди мне не близки, а я хочу сфокусироваться на том, что мне интересно, настроиться с собой и усилиться в том направлении, в котором я буду себя классно чувствовать, — рассказывает Елена.
Прием первого курса красного мухомора длился у Елены Шкарубо три месяца — с ноября по январь, потом был большой перерыв. Вывод, который сделала Елена, — людям дано очень много природных даров, незаслуженно затравленных.
— Я думаю, каждый человек впускает в свою жизнь те или иные вещи, когда он к ним готов. До той поры он будет отгораживаться разными способами, разными аргументами или просто не будет видеть этих явлений. После микродозинга мухомором у меня начался новый этап в жизни, когда я действую на основе совсем других ценностей, где в приоритете я и мое физическое состояние, а потом уже великие идеи. Нужно быть в ресурсе и в связи с телом, чтобы чем-то их питать, — заключает Елена.
«Я съел первую маленькую шляпку и сам не заметил, как начал убираться в квартире»
Денис рассказывает, что еще в школе узнал про отвар из мухоморов, который пили берсерки. Парень долго хотел попробовать, но не решался, говорит, не мог найти человека, который сумел бы правильно приготовить такой отвар, а рецептам из интернета он доверять не решился: страшно. Впоследствии такой человек появился, и Денис попробовал отвар.
— Мухоморы были недосушенные, поэтому меня немного тошнило, но не сильно. Чтобы токсичные вещества распались, их сутки сушат в духовке при 40 градусах, а затем выдерживают 2 месяца в вакуумной упаковке. Эффект сложно описать однозначно: много энергии, очень ясные мысли, хорошее настроение, но при этом как будто исчезает ощущение времени. Есть расхожая фраза, что прошлого и будущего не существует, есть только здесь и сейчас, вот этот миг. И вот эта мысль отчетливо заседает в голове, и на каком-то фоновом уровне подпинывает тебя, когда начинаешь тратить время на какую-нибудь чушь. Опыт был очень позитивным, хотя я никому не советую использовать сырые или неправильно высушенные мухоморы, — говорит Денис.
После первого мухоморного опыта Денис всерьез заинтересовался темой и начал изучать исследования Михаила Вишневского, Владимира Епифанцева, психотерапевтов-наркологов и биохакеров.
— Как-то зимой началась сезонная депрессия. Я целыми днями валялся на кровати, грустил или просто спал. Не было сил и мотивации. Я и заказал пакет алтайских мухоморов. Не в капсулах, а просто сушеные шляпки, и стал есть их утром и вечером. Во время приема чувствовал себя просто отлично. Не было тошноты или других негативных эффектов. Позитивные изменения начались сразу же. Я съел первую маленькую шляпку и сам не заметил, как начал убираться в квартире. Через несколько дней приема стабилизировалось и серьезно улучшилось настроение, вернулась мотивация, я занялся спортом, рисованием, стал строить планы, короче — пришел в себя. Пропала фоновая тревога, я стал воспринимать всё гораздо спокойнее, — делится впечатлениями Денис.
Денис проходил курс микродозинга мухомора 2 месяца, после отдыхал, повторял несколько раз.
— Микродозингом считается прием не больше 5 граммов. Всё, что выше, — скажем, рекреационное употребление. Дозировка —
«Как бы красиво мы ни пытались называть токсикоманию, она всё равно останется токсикоманией»
Психотерапевт Игорь Лях отмечает, что тенденция употреблять вещества, которые заведомо могут представлять опасность для жизни, — это одна из разновидностей самоповреждающего поведения. Часто подобного рода дегустации и эксперименты с малыми дозами токсических веществ являются серьезным манифестом психического неблагополучия.
— Красивые слова — микродозинг мухоморов, но как бы красиво мы ни пытались называть токсикоманию, она всё равно останется токсикоманией. Здравомыслящий человек понимает, что мухомор назван так, потому что после определенной обработки с его помощью можно травить мух. Но если у человека уже есть токсикоманические проявления и он ищет способы изменения своего состояния рискованными методами, красивое название только облегчает дегустацию. Такие вот англицизмы приводят к психическим проблемам, — считает психотерапевт.
Эксперт считает невозможным употребление подобного рода веществ для снижения уровня стресса, депрессии или для других медицинских целей, потому что те вещества, которые содержит в себе мухомор, очень токсичны. К примеру, ибутеновая кислота и ее метаболит — мусцимол — хорошо проникают через ГЭБ и действуют как психоделики. При определенной концентрации токсичные вещества могут вызвать смерть прямо в момент употребления.
— Часть токсических веществ обладает нейротоксическим эффектом — несколько употреблений подряд могут накапливать вред, нанесенный нейронам головного мозга, как следствие — человек может впасть в неприятное психическое состояние, из которого потом сложно выйти, — объясняет Игорь Лях.
По словам психотерапевта, причиной токсикомании часто становится недостаточная определенность со своим будущим и разного рода кризисные состояния, которые связаны с личностным определением или другими психическими расстройствами, к примеру, состоянием малого депрессивного эпизода — человек пытается найти способ изменить состояние к лучшему и прибегает к токсическим веществам.
Немалую роль играет и маркетинг, который движет модой на подобного рода вещества. Игорь Лях приводит в пример никотиновую моду, характерную для молодежной среды, — снюс, электронные испарители — которая сейчас идет на спад. Психотерапевт предполагает, что то же происходит и с модой на мухоморный микродозинг.
— Такие моды носят эпидемический характер. Некоторое время назад северные столицы увлекались другими грибами. Какие-то количество людей гибнет — мода идет на спад, — говорит Игор Лях. — Зависимость от токсикомании — психологическая, удовольствие не гарантировано: иботеновая кислота, которая содержится в мухоморе, вызывает у человека дрожь, светобоязнь, слюновыделение, перевозбуждение, рвоту. Это неприятные эффекты. Маркетинговые ходы, рассказывающие о некоем испытании, о постижении новых измерений и смыслов, формируют пул людей с зависимостью от токсического изменения своего сознания, которые потом переходят на наркотические вещества других групп или начинают потреблять повышенное количество алкоголя для тех же целей. Тяга к токсикомании — старт для глубочайших психологических зависимостей.
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