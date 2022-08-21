Съел шляпку: мода на мухоморный микродозинг набирает обороты. В чем подвох? Мы спросили у психотерапевта

Первый опыт приема красного мухомора Елена описывает как положительный. Она принимала 0,4 грамма красного мухомора два раза в сутки (утром и вечером).





— Первое, что изменилось, — улучшился сон: стал глубже и спокойнее (это первое, что отмечают многие люди, когда используют микродозинг красного мухомора). Второе — гриб заземляет, и я стала лучше чувствовать ощущения в теле. Раньше я постоянно о чем-то думала, много размышляла, всё внимание было в ментальных процессах. А мухомор «развернул» его в тело. Теперь мне доступны тонкие сигналы тела о том, что оно устало, есть какой-то дискомфорт. Я слышу это и останавливаюсь, не выходя за пределы доступных ресурсов. Хотя раньше мне казалось нормальным во имя какой-то идеи, которую придумал гениальный ум, забивать на себя. Это приводило к проблемам со здоровьем — искривлению позвоночника, забитой шее, болям в желудке, кишечнике из-за постоянного напряжения. То, как я себя чувствую сейчас, — это, конечно, другой уровень жизни, — объясняет Елена Шкарубо.